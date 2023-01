Offerte green A2A: arriva un nuovo impianto fotovoltaico

Il Gruppo A2A è in prima linea per lo sviluppo e la diffusione di nuove soluzioni in grado di garantire la produzione di energia green tramite il fotovoltaico . Per produrre energia elettrica senza impatto sull'ambiente, infatti, l'azienda ha avviato un importante progetto che andrà ad incrementare la disponibilità di energia green, prodotta a zero emissioni. Contestualmente, A2A Energia, la divisione del gruppo che si occupa di vendere energia ai clienti finali, propone offerte green per il fotovoltaico oltre a offerte luce che sfruttano energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili. Ecco i dettagli in merito all'impegno di A2A per il fotovoltaico e un mercato energetico sempre più green.

Continua l’impegno del Gruppo A2A per un settore energetico sempre più green e incentrato sul fotovoltaico come elemento cardine per la produzione di energia elettrica senza emissioni dannose per l’ambiente. Tale impegno procedere su più livelli. L’azienda, tra i principali gestori energetici in Italia, si conferma impegnata nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con un nuovo ambizioso progetto, e propone ai clienti finali soluzioni pensate per rendere sempre più sostenibile l’utilizzo dell’energia elettrica.

A2A punta sull’energia green con un nuovo impianto fotovoltaico

I NUMERI DEL NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI A2A 1. Impianto da 59,1 MWp 2. Capacità produttiva di oltre 85 GWh all’anno 3. Oltre 30 mila famiglie utilizzeranno l’energia green 4. 36 mila tonnellate di CO2 risparmiate

Partiamo dalla produzione di energia. Sul finire dello scorso mese di dicembre, il Gruppo A2A ha annunciato un importante accordo che segna un nuovo passo in avanti della collaborazione con Volta Gestione Energie per il settore dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. L’accordo porterà alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 59,1 MWp. L’accordo porta all’ingresso di AEB, parte del Gruppo A2A, in VGE05, società che ha ricevuto l’autorizzazione per la costruzione e l’avvio di un impianto fotovoltaico nei comuni di Santa Maria la Longa e Pavia di Udine. AEB avrà una quota di maggioranza nella società.

Il nuovo impianto fotovoltaico di A2A sarà in grado di produrre oltre 85 GWh annui. Il ruolo di questo impianto nell’incremento della produzione di elettricità prodotta da fonti rinnovabili sarà di primo piano. Grazie alla capacità installata di 59,1 MWp, infatti, l’impianto fotovoltaico di A2A sarà in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di oltre 30 mila famiglia dell’area evitando così emissioni per circa 36 mila tonnellate di CO2 ogni anno.

Le offerte A2A per il fotovoltaico: risparmio del 50% per la cessione del credito

COME FUNZIONANO LE OFFERTE DEL FOTOVOLTAICO DI A2A 1. Si tratta di offerte “chiavi in mano” per la realizzazione di un impianto fotovoltaico domestico con sistema di accumulo dell’energia 2. I clienti possono beneficiare delle agevolazioni fiscali con risparmio del 50% con cessione del credito e possibilità di finanziamento in 10 anni della spesa 3. È possibile contare su di una garanzia fino a 25 anni per i pannelli e fino a 20 anni per l’Inverter

A2A è un importante punto di riferimento del settore del fotovoltaico anche per quanto riguarda le soluzioni “domestiche” che consentono alle famiglie di realizzare impianti per la propria abitazione con pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo per autoprodurre l’energia elettrica da utilizzare poi per abbattere l’importo delle bollette oltre che per ridurre l’impatto ambientale della casa. Per il fotovoltaico domestico, A2A proposte l’offerta Solare A2A.

Si tratta di un servizio per il fotovoltaico “chiavi in mano”. L’azienda si occupa di tutti gli aspetti legati alla realizzazione dell’impianto, dal sopralluogo all’installazione dei pannelli. Per quanto riguarda i costi, inoltre, con le agevolazioni fiscali e la possibilità di sfruttare la cessione del credito di imposta è possibile ottenere un risparmio del 50% sull’investimento necessario alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico domestico di A2A.

Da notare, inoltre, che Solare A2A prevede la possibilità di optare per un pagamento rateizzato fino a 10 anni, per ammortizzare ulteriormente l’investimento. Da non sottovalutare anche la garanzia fino a 25 anni per i pannelli fotovoltaici e fino a 20 anni per l’Inverter oltre ad una copertura di eventuali danni diretti e indiretti all’impianto inclusa nella versione Solare A2A Plus. Le proposte dell’azienda per il fotovoltaico partono da 3.600 euro (con Solare A2A) e da 4.500 euro (con Solare A2A Plus che include l’estensione di garanzia e le coperture assicurative).

Le offerte A2A per il fotovoltaico sono disponibili in Lombardia, Umbria e nelle province di Bari e Torino.

Le offerte A2A per l’energia elettrica da fonti rinnovabili

LE OFFERTE LUCE DI A2A COSTI A2A Easy prezzo dell’energia pari al PUN

contributo annuo fisso di 150 euro ma azzerato per i primi 3 mesi Smart Casa prezzo dell’energia pari al PUN + 0,03 €/kWh

contributo annuo fisso di 114 euro

A2A Energia, la divisione del gruppo che si occupa della vendita di energia elettrica ai clienti finali, propone anche una serie di offerte luce caratterizzate dalla fornitura di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili certificate. Per le famiglie, quindi, queste soluzioni rappresentano l’opzione giusta per ridurre l’impatto ambientale della propria casa andando, contestualmente, a ridurre in modo significativo anche l’importo delle bollette.

Le opzioni tariffarie da tenere in considerazione sono diverse. La prima è A2A Easy. Si tratta di una tariffa di tipo indicizzato che consente l’accesso diretto al prezzo dell’indice PUN, senza alcun costo aggiuntivo. Tale indice registra aggiornamenti mensili che andranno ad influire sul costo unitario dell’energia. Per il mese di dicembre 2022, per cui è già disponibile il prezzo finale, il PUN è pari a circa 0,29 €/kWh ma a gennaio 2023 tale indice è in calo con un dato provvisorio inferiore a 0,2 €/kWh. Quest’offerta, quindi, potrà diventare ancora più conveniente in futuro.

Con A2A Easy è previsto un contributo annuo di 150 euro (quindi 12,5 euro al mese). Da notare, però, che i primi 3 mesi del contributo sono azzerati con un risparmio di 37,5 euro che porta la spesa effettiva per questa voce a 112,50 euro. L’offerta può essere abbinata anche ad A2A Easy Gas, tariffa indicizzata che consente l’accesso al prezzo dell’indice PSV senza costi aggiuntivi e con lo stesso contributo fisso già indicato per la versione luce. L’attivazione può avvenire direttamente online:

Tra le offerte A2A per la casa c’è spazio anche per Smart Casa Luce. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un’offerta indicizzata con accesso diretto al PUN con uno spread di 0,03 €/kWh (quindi il prezzo di dicembre 2022 sarebbe stato pari a circa 0,32 €/kWh ovvero PUN + spread) con un contributo annuo di 114 euro, indipendente dai consumi di energia elettrica. L’offerta è abbinabile a Smart Casa Gas che propone un prezzo del gas pari al PSV con uno spread di 0,12 €/Smc. Le offerte sono attivabili direttamente online:

Tutte le offerte A2A sono disponibili tramite attivazione gratuita dal sito A2A. Per completare l’attivazione di un’offerta è sufficiente avere a disposizione i dati anagrafici dell’intestatario del contratto e i dati della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas; entrambi i codici sono riportati in bolletta).