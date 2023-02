Rimodulazione TIM Mobile: aumento del canone e indicizzazione all'inflazione da aprile 2023

A partire dal prossimo 13 aprile 2023 è prevista una nuova rimodulazione per i clienti TIM di rete mobile . L'aggiornamento delle condizioni contrattuali, tramite modifica unilaterale da parte dell'operatore, riguarda tariffe non più in commercializzazione e prevede un aumento del canone mensile e l'introduzione della clausola di adeguamento annuale dei prezzi in base all'andamento dell' inflazione . Vediamo, quindi, tutti i dettagli in merito a questa novità.

Nuova rimodulazione da TIM: a partire dal prossimo 13 aprile 2023, infatti, alcuni clienti dell’operatore di telefonia mobile registreranno l’arrivo di una modifica unilaterale del contratto che porterà ad un aumento del canone e al passaggio ad un meccanismo di tariffazione indicizzata all’inflazione. Naturalmente, è sempre disponibile la possibilità di esercitare il diritto di recesso con passaggio contestuale ad altro operatore.

TIM annuncia una nuova rimodulazione a febbraio 2023: ecco i dettagli degli aumenti

NUOVA RIMODULAZIONE TIM I DETTAGLI COMPLETI Quali sono le modifiche alle condizioni contrattuali aumento di 2 euro del canone

introduzione della clausola di indicizzazione all’inflazione Quanto entra in vigore dal 13 aprile 2023 Come evitare la rimodulazione recesso gratuito con cambio operatore

La comunicazione di TIM arrivata in queste ore anticipa l’arrivo di una nuova rimodulazione per alcuni clienti TIM di telefonia mobile (in particolare per chi ha attivato alcune tariffe non più in commercializzazione). I clienti interessati dalla rimodulazione registreranno l’entrata in vigore delle modifiche unilaterali del contratto a partire dal primo rinnovo successivo al 13 aprile 2023. Alla base della scelta di TIM ci sono “esigenze economiche connesse alle mutate condizioni di mercato”.

La nuova rimodulazione di TIM prevede:

un incremento del canone mensile di 2 euro rispetto al prezzo attualmente praticato dall’offerta

rispetto al prezzo attualmente praticato dall’offerta il passaggio ad un meccanismo di adeguamento annuale del prezzo in base all’inflazione

Per quanto riguarda il passaggio alla tariffazione indicizzata all’inflazione, TIM precisa che: “Il canone mensile delle offerte interessate sarà incrementato, con cadenza annuale, in misura percentuale pari all’indice di inflazione (IPCA) rilevato dall’ISTAT, non tenendo conto di eventuali valori negativi dello stesso, maggiorato di un coefficiente pari a 3,5 punti percentuali. L’incremento percentuale annuo del canone mensile dell’Offerta, dato dalla somma dell’IPCA e di detto coefficiente di maggiorazione, non potrà complessivamente superare il valore del 10%.”

Di fatto, quindi, questa modifica prevede una maggiorazione del valore dell’inflazione di 3,5 punti oltre che un tetto massimo di rialzo, pari al 10%. Le modifiche del canone in base all’inflazione entreranno in vigore a partire dal 1° aprile 2024 e avranno cadenza annuale. Di anno in anno, quindi, l’operatore adeguerà il canone mensile dell’offerta in base al dato dell’inflazione rilevato dall’ISTAT.

Gli utenti interessati dalla modifica contrattuale, in ogni caso, hanno la possibilità di cambiare operatore, esercitando il diritto di recesso senza costi e penali, entro il 13 aprile 2023. TIM aggiunge, inoltre, che per gli utenti rimodulati c’è anche la possibilità di cambio gratuito dell’offerta, con passaggio ad una delle soluzioni selezionate dall’operatore. Tutte le nuove offerte, in ogni caso, prevedono un meccanismo di indicizzazione all’inflazione.

Le offerte mobile di febbraio 2023 per evitare la rimodulazione TIM

Gli utenti interessati dalla rimodulazione annunciata da TIM saranno avvisati dall’operatore tramite un apposito SMS. Chi riceverà la notifica di rimodulazione potrà subito passare ad un altro operatore, scegliendo una delle tariffe disponibili sul mercato. Per individuare le offerte più vantaggiose è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte telefonia mobile che mette a disposizione una panoramica completa delle tariffe più vantaggiose da attivare.

Di seguito andiamo ad illustrare la Top 5 delle offerte mobile di febbraio 2023 su cui puntare:

OFFERTE MINUTI, SMS E GIGA COSTO MENSILE Optima Super Mobile minuti illimitati

SMS illimitati

100 GB in 4G 4,95 euro al mese spusu 50 2000 minuti

500 SMS

50 GB in 4G 5,98 euro al mese Fastweb Mobile minuti illimitati

100 SMS

150 GB in 4G e 5G 7,95 euro al mese Creami Extra WOW 150 di PosteMobile minuti illimitati

SMS illimitati

150 GB in 4G 8,99 euro al mese Giga 150 di Iliad minuti illimitati

SMS illimitati

150 GB in 4G e 5G 9,99 euro al mese

La prima offerta selezionata è Optima Super Mobile. La tariffa include minuti ed SMS illimitati oltre a 100 GB in 4G fino a 60 Mbps ogni mese. Il costo è di 4,95 euro al mese con attivazione di 9,90 euro. Ricordiamo che Optima Mobile è un operatore virtuale che sfrutta la rete Vodafone. La tariffa è attivabile direttamente online, tramite il link qui di sotto.

Attiva Optima Super Mobile »

Da valutare anche spusu 50 di spusu, operatore virtuale che sfrutta la rete mobile di WINDTRE. La tariffa presenta 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G al costo di 5,98 euro al mese con attivazione di 9,90 euro una tantum. La proposta di spusu è attivabile direttamente online, tramite il link qui di seguito.

Attiva spusu 50 »

Fastweb propone l’offerta Fastweb Mobile che include minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 4G e 5G. Il costo è di 7,95 euro al mese con attivazione di 10 euro. L’offerta proposta da Fastweb è, al momento, la migliore per accedere al 5G in termini di canone mensile. La tariffa è attivabile direttamente online.

Attiva Fastweb Mobile »

Creami Extra WOW 150 di PosteMobile, operatore virtuale su rete Vodafone, è un’altra ottima opzione per evitare la rimodulazione di TIM. L’offerta presenta minuti ed SMS illimitati e 150 GB in 4G. Il costo periodico è di 8,99 euro al mese con attivazione di 10 euro. L’offerta è attivabile dal link qui di seguito.

Attiva Creami Extra WOW 150 »

Giga 150 di Iliad è la quinta tariffa selezionata per evitare la rimodulazione TIM. L’offerta include minuti ed SMS illimitati oltre a 150 GB in 4G e 5G da sfruttare ogni mese. Il costo è di 9,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro una tantum. L’attivazione può essere richiesta direttamente online dal link qui di sotto.

Attiva Giga 150 di Iliad »