Che cosa è e come funziona il bonus riscaldamento a gennaio 2023? Dagli esperti di SOStariffe.it le risposte alle domande dei consumatori sugli incentivi fiscali previsti dal governo per aumentare l’efficientamento energetico della propria abitazione.

Come richiedere l’ecobonus al 65% per cambiare riscaldamento a Gennaio 2023

Anche nel 2023 sarà possibile beneficiare degli incentivi fiscali per ammodernare l’impianto di riscaldamento dotandosi di un impianto di ultima generazione, meno inquinante e più efficiente dal punto di vista energetico.

La manovra di Bilancio firmata Meloni-Giorgetti ha infatti prorogato sino al 31 dicembre 2024 la misura dell’ecobonus: si tratta di una detrazione fiscale destinata a coloro che si facciano carico di interventi di riqualificazione energetica della propria abitazione, inclusi quelli di sostituzione delle caldaie tradizionali con sistemi più evoluti (ribattezzati “Bonus riscaldamento”).

Gli esperti di SOStariffe.it hanno messo a punto una “mappa ragionata” sull’ecobonus, per aiutare i consumatori a capire in che cosa consista quest’agevolazione, a chi sia rivolta, come richiederla e quali interventi di riqualificazione energetica possano essere realizzati.

Che cosa prevede l’ecobonus a Gennaio 2023

Come detto, l’ecobonus prevede una detrazione fiscale IRPEF fino al 65% riconosciuta a coloro che decidano di effettuare interventi per migliorare le prestazioni energetiche della propria abitazione, abbattendo di conseguenza i consumi di energia elettrica e gas, oltre che le emissioni inquinanti nell’ambiente.

L’ecobonus prevede un’agevolazione con aliquota al 50% oppure al 65%, in base alla tipologia dei lavori che si è deciso di avviare. Questo significa che, a fronte degli interventi effettuati, l’Agenzia delle Entrate potrà restituire il 50% o il 65% dell’importo speso per i lavori in detrazioni IRPEF. Il valore massimo di spesa è pari a 100.000 euro, da suddividere in 10 anni.

Il ventaglio delle opere di riqualificazione energetica che l’ecobonus copre è ampio: si può andare dalla coibentazione di tetti e pareti (65%) e cambio degli infissi (50%) con detrazione massima fino a 60mila euro all’installazione di pannelli solari per acqua calda (65%), sempre con detrazione massima che raggiunge quota 60mila euro. Fino all’acquisto e alla messa in funzione di dispositivi per la domotica (65%), con detrazione massima di 15mila euro per lavori avviati dal 6 ottobre 2022. Senza dimenticare gli interventi per l’ammodernamento degli impianti di riscaldamento, che analizzeremo nel paragrafo successivo.

Sostituire la vecchia caldaia con l’ecobonus a Gennaio 2023

Per quanto riguarda gli interventi legati al riscaldamento, le detrazioni fiscali riguardano sia la sostituzione della vecchia caldaia con una di classe A o superiore (aliquota al 50%) sia l’installazione di caldaia di classe A o superiore e di impianti di termoregolazione di ultima generazione – di classe V, VI o VII – (aliquota al 65%) fino a una detrazione massima di 30 mila euro. In dettaglio:

sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione (50% e 65%);

(50% e 65%); posa di pompe di calore ad alta efficienza o sistemi geotermici o scaldacqua a pompa di calore (65%);

ad alta efficienza o sistemi geotermici o scaldacqua a pompa di calore (65%); installazione di sistemi ibridi con pompa di calore e caldaia a condensazione (65%);

con pompa di calore e caldaia a condensazione (65%); generatori di calore a biomassa (50%).

A chi spetta l’ecobonus e come richiederlo a Gennaio 2023

Chi potrà beneficiare delle detrazioni ecobonus al 65% o al 50%? Potranno usufruirne i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito sulle persone fisiche (IRPEF), residenti o non residenti in Italia. Tale misura si applicherà sia sulla prima che sulla seconda casa e ne potranno beneficiare anche i titolari di reddito di impresa.

In aggiunta alle spese relative all’acquisto della caldaia e dei materiali necessari per i lavori, la detrazione fiscale copre anche le prestazioni professionali per:

messa in posa;

installazione;

interventi di ristrutturazione mirati all’efficientamento energetico.

È bene ricordare che, per essere ammessi all’agevolazione, è necessario che tutti i pagamenti siano tracciabili e documentabili. Infine, per ottenere il beneficio fiscale, è necessario seguire la procedura telematica sul portale dell’ENEA entro 90 giorni dall’installazione della nuova caldaia o, in generale, dalla realizzazione degli interventi di ammodernamento energetico dell’immobile. Tra le pratiche da presentare, oltre ai bonifici e alle fatture, ci deve essere anche la certificazione dei lavori rilasciata dal tecnico abilitato e l’attestazione della classe energetica.

In una comunicazione pubblicata il 12 gennaio 2023 sul suo sito, ENEA (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha chiarito che il portale dedicato all’ecobonus 2023 (per la trasmissione telematica di schede con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2023) sarà pronto per la fine di gennaio 2023.

