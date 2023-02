È confermato ufficialmente il calo per le bollette del gas relativo ai consumi di gennaio 2023 . ARERA, infatti, ha appena annunciato le nuove condizioni tariffarie per le forniture di gas in Tutela . Stando alle nuove condizioni annunciate dall'Autorità per l'energia, il calo è del -34,2% rispetto alle quotazioni relative al mese di dicembre 2022. Ad influenzare questo dato è il calo del prezzo all'ingrosso del gas, riferito all'andamento dell'indice PSV.

Bollette Gas: spesa in calo del -34,2% per i consumi di Gennaio 2023 per i clienti in Tutela

Si riduce la bolletta del gas per i clienti in Tutela. La conferma arriva direttamente da ARERA che ha annunciato una riduzione del -34,2% della bolletta per la “famiglia tipo” (consumo annuo di 1.400 Smc) nel confronto con il precedente mese di dicembre 2022. L’aggiornamento si basa sul nuovo meccanismo introdotto da ARERA lo scorso ottobre per le forniture di gas del Mercato Tutelato. Tale meccanismo prevede aggiornamenti mensili del prezzo del gas che risulta “agganciato” all’indice del mercato all’ingrosso italiano, il PSV. Quest’aggiornamento è una buona notizia anche per i clienti del Mercato Libero. Ecco tutti i dettagli:

Cala il prezzo del gas in Tutela: bollette più leggere per i consumi di gennaio 2023

COSA HA ANNUNCIATO ARERA SULLE BOLLETE DEL GAS 1. Taglio del -34,2% della spesa per il gas per i clienti in Tutela 2. La spesa annuale è in crescita del +36% 3. Il nuovo valore del prezzo del gas per i consumi di gennaio 2023 è pari a 0,7311604 €/Smc

ARERA ha annunciato una diminuzione del -34,2% della bolletta del gas per la famiglia tipo in regime di Maggior Tutela. Il calo è legato alla riduzione della componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento (CMEMm) che viene aggiornata su base mensile dallo scorso ottobre (in precedenza l’aggiornamento era trimestrale) con il prezzo che viene stabilito, in base all’andamento dell’indice PSV, entro due giorni lavorativi successivi al mese di riferimento (il 2 febbraio è arrivato il prezzo ufficiale di gennaio 2023 infatti).

Il nuovo prezzo di questa componente “chiave” per determinare l’importo delle bollette del gas per i clienti in Tutela è 0,7311604 €/Smc. Tale prezzo sarà utilizzato per il calcolo delle bollette relative ai consumi registrati nel corso del mese di gennaio 2023. Il prezzo di febbraio 2023, invece, sarà ufficializzato soltanto ad inizio marzo 2023, seguendo il meccanismo di aggiornamenti mensili previsto da ARERA per le forniture in Tutela.

Ricordiamo che il prezzo di dicembre 2022, annunciato a inizio gennaio 2023, era pari a 1,247659 €/Smc.

Come cambia la spesa della famiglia tipo per il gas

Il nuovo aggiornamento del prezzo del gas va a modificare la spesa annuale stimata per la famiglia tipo nel corso dell’anno scorrevole ovvero per il periodo febbraio 2022 – gennaio 2023. Per questo periodo, la famiglia tipo in Tutela registra una spesa complessiva di 1.769 euro con un incremento del +36% rispetto alla spesa registrata nel corso dei 12 mesi precedenti (febbraio 2021 – gennaio 2022). La stima relativa alla spesa annuale tiene conto dell’intervento del Governo che ha tagliato gli oneri di sistema, introdotto la componente negativa UG2 per i consumi fino a 5 mila Smc all’anno e ridotto l’IVA sul gas al 5%.

Complessivamente, per il mese di gennaio 2023, viene definito un prezzo di riferimento per il gas pari a 99,37 euro per metro cubo, tasse incluse, per la famiglia tipo. Tale prezzo si compone di:

77,72 centesimi per l’approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse con una riduzione del -39,9% rispetto al mese di dicembre

5,60 centesimi per la vendita al dettaglio, in linea con il dato di dicembre 2022

25,24 centesimi di euro per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione e qualità (si tratta della voce Spesa per il trasporto e la gestione del contatore)

22,05 centesimi di imposte (accise, addizionale regionale e IVA)

Per la determinazione del prezzo complessivo bisogna considerare la componente negativa degli oneri di sistema, pari a 31,24 centesimi

Taglio delle bollette del gas in arrivo anche per il Mercato Libero

Il calo del prezzo del gas in Tutela è, senza dubbio, una buona notizia per le famiglie. Bisogna sottolineare, però, che non si tratta dell’unica buona notizia in arrivo ad inizio febbraio. Anche nel Mercato Libero, infatti, si sta per registrare un netto calo del prezzo del gas. Nel corso del mese di gennaio 2023, infatti, il prezzo del PSV ha registrato una media di circa 0,73 €/Smc, in netto calo rispetto agli oltre 1,2 €/Smc di dicembre 2022.

Di conseguenza, tutte le offerte gas del Mercato Libero che consentono l’accesso al prezzo dell’indice PSV potranno beneficiare del calo delle quotazioni all’ingrosso. Questa riduzione riguarderà i consumi relativi al mese di gennaio 2023 per tutti i clienti che hanno attivato una tariffa indicizzata all’andamento dell’indice PSV. L’adeguamento del prezzo sarà automatico, come previsto dalle caratteristiche contrattuali di queste tariffe.

Ricordiamo, invece, che chi è alla ricerca di una nuova tariffa, per sfruttare il calo del prezzo dell’indice PSV, può scegliere l’offerta più conveniente tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte gas, disponibile al link qui di sotto. Basterà indicare una stima del proprio consumo annuo (il dato è riportato in bolletta) per individuare subito le tariffe più vantaggiose.

Per attivare l’offerta scelta, invece, sarà sufficiente affidarsi ad una procedura online, completamente gratuita, tramite il sito del fornitore. Per completare la sottoscrizione della tariffa scelta sarà sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario del contratto ed il codice PDR della fornitura, riportato in bolletta. Per assistenza nella scelta o nell’attivazione dell’offerta è possibile affidarsi al servizio di consulenza di SOStariffe.it, gratuito e senza impegno, disponibile al numero 02 5005 111.

