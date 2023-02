Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Se non avete un conto corrente o al momento non avete possibilità di accedervi non dovete preoccuparvi per quanto riguarda l’acquisto di un’offerta Internet Casa. Sebbene la maggior parte degli operatori oggi preferisce che gli utenti paghino con addebito sul conto sono previste anche altre forme di pagamento come una carta di credito, bonifico bancario o bollettino postale, sia precompilato che in bianco. Di seguito avete quindi una descrizione dettagliata delle migliori offerte Internet senza conto corrente del mese.

Offerte Internet senza conto corrente: le migliori offerte di febbraio 2023

Offerte Internet casa anche senza conto corrente Navigazione Chiamate Costo mensile 1 FiberEvolution Full di Beactive fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 16,90 euro per 10 mesi 2 PosteMobile Casa Web fino a 300 Mbps in FWA non incluse 19,90 euro 3 IliadBox di Iliad fino a 5 Gbps in FTTH EPON incluse 19,99 euro con offerta mobile da 9,99 euro e pagamento automatico attiva 4 PosteCasa Ultraveloce Start di PosteMobile fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 23,90 euro 5 Eolo Più di Eolo fino a 1 Gbps in FTTH o 200 Mbps in FWA incluse 24,90 euro 6 Premium Base di TIM fino a 1 Gbps in FTTH a consumo 24,90 euro 7 Linkem 5G Senza Limiti fino a 1 Gbps in FWA+ non incluse 24,90 euro 8 PosteCasa Ultraveloce di Postemobile fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 26,90 euro 9 Fastweb Casa Light fino a 2,5 Gbps in FTTH a consumo 26,95 euro 10 Super Fibra di WindTre fino a 2,5 Gbps in FTTH incluse 26,99 euro 11 Internet Unlimited di Vodafone fino a 2,5 Gbps in FTTH incluse 24,90 euro 12 TIM Wi-Fi Power Smart fino a 2,5 Gbps in FTTH incluse 29,90 euro 13 Fastweb Casa fino a 2,5 Gbps in FTTH incluse 29,95 euro 14 Fastweb Casa Plus fino a 2,5 Gbps in FTTH incluse 36,95 euro

Tra le migliori offerte Internet senza conto corrente potete trovare diverse tipologie di connessione in base alla copertura disponibile nel vostro Comune. Potete verificarla gratuitamente con SOStariffe.it. Sul mercato abbiamo quindi sia offerte fibra ottica nelle varianti FTTH (Fiber to the Home) e con integrate tecnologie come GPON ed EPON per prestazioni ancora più elevate o la fibra misto rame – FTTC (Fiber to the Cabinet). Se non siete raggiunti dalla fibra allora dovreste valutare un’offerta FWA (Fixed Wireless Access).

TIM permette di pagare le sue offerte Internet Casa con modalità alternative rispetto all’addebito su conto corrente come:

Con domiciliazione su carta di credito o PayPal su MyTIM

Piattaforma pagoPA (app IO, Satispay e altre app di pagamento, uffici postali, sportelli ATM, ricevitorie, tabaccherie e altri esercenti convenzionati)

Punti vendita TIM

Satispay

Ufficio Postale

Circuiti PUNTOLIS e Mooney

Sportelli Bancomat

Sportello bancario

CBill

Punti vendita COOP

CityPoste Payment

Tra le sue tariffe più richieste abbiamo:

Premium Base per navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH e con inclusi chiamate a consumo (19 cent al minuto e 19 cent di scatto alla risposta) e attivazione a 24,90 euro al mese. E’ anche possibile aggiungere il modem TIM Hub+ al prezzo di 240 euro pagando in un’unica soluzione o con rateizzazione su 12-24-36-48 mesi.

per navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH e con inclusi chiamate a consumo (19 cent al minuto e 19 cent di scatto alla risposta) e attivazione a 24,90 euro al mese. E’ anche possibile aggiungere il modem TIM Hub+ al prezzo di 240 euro pagando in un’unica soluzione o con rateizzazione su 12-24-36-48 mesi. TIM Wi-Fi Power Smart per navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH e con inclusi chiamate illimitate (solo online), modem TIM Hub+, TIM Safe Web Plus per la protezione di tutti i dispositivi connessi, assistenza imprevisti TIM Protezione Casa in regalo per un anno e attivazione a 29,90 euro al mese

Se però siete già clienti di TIM per la telefonia mobile potete avere TIM Wi-Fi Power Smart a 24,90 euro al mese con TIM Unica, la promozione gratuita riservata agli utenti convergenti. Con questa offerta, che si mantiene attiva fino a quando non si recede dal contratto per la connessione di casa, potete avere inclusi anche Giga illimitati per le SIM di tutta la famiglia (massimo 6 anche se non intestate al titolare della rete fissa), 3 mesi di TIMVISION con Disney+ più 6 mesi di Amazon Prime (poi si rinnova a 9,99 euro al mese), sconti su alcuni modelli di smartphone con vincolo di 30 mesi per la parte mobile, una seconda SIM con un’offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese e 10 badge extra per vincere con TIM Party un volo per Los Angeles o Las Vegas. Con TIM Unica il pagamento di tutte le linee (fissa e mobili) avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

WindTre invece permette di pagare per la connessione fissa nelle seguenti modalità:

Con domiciliazione su carta di credito o PayPal

Con carta di credito chiamando il servizio clienti 159

Bonifico bancario

Bollettino in bianco

Paperless negli uffici postali

La sua migliore offerta oggi disponibile è Super Fibra per navigare senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH e con inclusi chiamate illimitate, modem con supporto al Wi-Fi 6, Giga illimitati per tutte le SIM di WindTre della famiglia e 12 mesi di Amazon Prime a 26,99 euro al mese. Attivazione a 19,99 euro. Se siete però già clienti di WindTre per la telefonia mobile potete avere Super Fibra senza chiamate incluse a 22,99 euro al mese.

Con Vodafone potete pagare per la fibra nelle seguenti modalità:

Con carta di credito dall’Area Fai da Te (non sono accettate carte prepagate)

Bonifico bancario

Bollettino postale premarcato negli uffici postali e ricevitorie Mooney e Lottomatica

Bollettino postale in bianco negli uffici postali

L’offerta migliore di questo operatore è Internet Unlimited per navigare senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH e con inclusi chiamate illimitate (solo online), modem con Wi-Fi Optimizer e attivazione (5 euro al mese per 24 mesi) a 24,90 euro al mese. Se siete però già clienti di Vodafone per la telefonia mobile potete avere Internet Unlimited a 22,90 euro al mese.

Iliad permette di pagare la sua offerta per la fibra ottica con addebito su carta di credito o bollettino postale. Passando dal primo al secondo metodo di pagamento è previsto un deposito cauzionale di 149 euro che vi verrà restituito in caso di recesso. Con IliadBox potete navigare fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload in FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) e avere inclusi anche chiamate da fisso, attivazione, modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi in comodato d’uso gratuito a 24,99 euro al mese per sempre. Il prezzo per l’installazione è di 39,99 euro. All’offerta si possono poi aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender per ampliare la copertura del segnale (1,99 euro al mese ciascuno) o la protezione di McAfee a 2,99 euro al mese.

Se siete però già clienti di Iliad per la telefonia mobile con offerta da 9,99 euro al mese e pagamento automatico potete avere IliadBox a 19,99 euro al mese per sempre. Per soddisfare queste condizioni potete quindi attivare Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB anche in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. La SIM costa 9,99 euro mentre attivazione e spedizione sono gratuite.

Fastweb prevede il pagamento con addebito su carta di credito o tramite bonifico bancario e bollettino postale. E’ però possibile provare gratis le sue offerte per 30 giorni e decidere poi se continuare con l’operatore o recedere dal piano senza penali. Le sue migliori offerte di febbraio sono:

Fastweb Casa Light per navigare senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH e con inclusi chiamate a consumo (15 cent al minuto), modem FASTGate e attivazione a 26,95 euro al mese

per navigare senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH e con inclusi chiamate a consumo (15 cent al minuto), modem FASTGate e attivazione a Fastweb Casa per navigare senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH e con inclusi chiamate illimitate, modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata, assicurazione Assistenza Casa di Quixa e attivazione a 29,95 euro al mese

per navigare senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH e con inclusi chiamate illimitate, modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata, assicurazione Assistenza Casa di Quixa e attivazione a Fastweb Casa Plus per navigare senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH e con inclusi chiamate illimitate, modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata, assicurazione Assistenza Casa di Quixa, fino a 2 Wi-Fi Booster, FastwebUP Plus e Assistenza Plus e attivazione a 36,95 euro al mese

Tutte le offerte includono anche i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali utili sul mercato del lavoro. A Fastweb Casa e Light è poi possibile aggiungere l’opzione Plus da 3 euro al mese con inclusa Assistenza Plus per contattare in modo più diretto l’operatore e FastwebUP Plus, che permette di scegliere ogni mese tra:

un film su CHILI

2 biglietti al prezzo di uno negli UCI Cinema

un mese di abbonamento a Corriere.it con accesso illimitato agli articoli

un mese di abbonamento alla palestra online Fitprime Smart

Se volete aggiungere una SIM mobile, invece, potete scegliere tra:

Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese . SIM a 10 euro con attivazione e spedizione gratuita acquistandola online

con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB anche in 5G a . SIM a 10 euro con attivazione e spedizione gratuita acquistandola online Fastweb Mobile Maxi con minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB anche in 5G a 11,95 euro al mese. SIM a 10 euro con attivazione e spedizione gratuita acquistandola online

Postemobile permette di pagare con bonifico bancario o bollettino postale. Le sue migliori offerte del mese sono:

Postemobile Casa Web per navigare senza limiti fino a 300 Mbps in download in FWA e con incluso modem autoinstallante e trasportabile con spedizione gratuita a 19,90 euro al mese . Attivazione a 29 euro

per navigare senza limiti fino a 300 Mbps in download in FWA e con incluso modem autoinstallante e trasportabile con spedizione gratuita a . Attivazione a 29 euro PosteCasa Ultraveloce per navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH e con inclusi modem Wi-Fi e chiavetta USB per navigare su mobile con Giga illimitati a 26,90 euro al mese , invece di 30,90 euro al mese. Attivazione, consegna e installazione a 49 euro in promozione invece di 99 euro

per navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH e con inclusi modem Wi-Fi e chiavetta USB per navigare su mobile con Giga illimitati a , invece di 30,90 euro al mese. Attivazione, consegna e installazione a 49 euro in promozione invece di 99 euro PosteCasa Ultraveloce Start per navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH e con incluso modem Wi-Fi a 23,90 euro al mese , invece di 27,90 euro al mese. Attivazione, consegna e installazione a 39 euro in promozione invece di 99 euro. E’ possibile attivarla solo in ufficio postale

per navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH e con incluso modem Wi-Fi a , invece di 27,90 euro al mese. Attivazione, consegna e installazione a 39 euro in promozione invece di 99 euro. E’ possibile attivarla solo in ufficio postale Postemobile Casa Internet per navigare senza limiti fino a 300 Mbps in download in FWA e con inclusi chiamate illimitate, telefono fisso e modem a 26,90 euro al mese. Attivazione a 59 euro

Con Linkem potete pagare con online con carta di credito oppure con bonifico bancario e Sisalpay. Queste sono le modalità di pagamento previste per Linkem 5G Senza Limiti, che prevede navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FWA+ e inclusi MyLink Box da esterno o interno a seconda della copertura a 24,90 euro al mese. L’attivazione è gratuita. E’ possibile aggiungere anche l’opzione Parla & Naviga con chiamate illimitate tramite la tecnologia VoIP a 2 euro al mese.

In alternativa potete attivare l’offerta prepagata Linkem Senza Limiti Ricaricabile Plus e acquistare di volta in volta un ricarica anche in contanti.

Con Beactive potete avere una connessione Internet pagando con carta di credito o in soluzione unica annuale anche con bonifico bancario. La sua offerta più richiesta è FiberEvolution Full per navigare fino a 1 Gbps in download in FTTH e con incluso un modem AVM Fritz!Box 7530 e assistenza con presa in carico entro 24 ore a 16,90 euro al mese per 10 mesi, poi 27,80 euro al mese. Attivazione a 40 euro.

Con Eolo potete avere attivando l’offerta Eolo Più una connessione illimitata fino a 30 Mbps in download di base che diventa fino a 200 Mbps in download in FWA con i pacchetti +Intrattenimento e +Studio e Lavoro (primo mese gratuito, poi 8 euro al mese) o 1 Gbps in download in FTTH. Avete poi inclusi chiamate illimitate, modem Eolorouter e assistenza entro 3 minuti. Il prezzo è di 24,90 euro al mese, invece di 34,90 euro al mese. Installazione a 19,90 euro.

