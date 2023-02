Aggiornamento TIMVISION su Android TV: le novità di Febbraio 2023

Con l'ultimo aggiornamento TIMVISION su Android TV è stata bloccata la funzione tuner dei canali del digitale terrestre per chi non ha un abbonamento a TIMVISION

A fine gennaio è arrivato un nuovo aggiornamento TIMVISION su Android TV. In particolare è stata introdotta una importante modifica alle funzioni di TIMVISION Box, il decoder che viene fornito in comodato d’uso gratuito ai clienti che attivando un abbonamento per l’intrattenimento televisivo. TIM non è nuova ad aggiornamenti che potrebbero risultare impopolari tra gli utenti e per quanto riguarda quest’ultimo update è molto probabile che sarà accompagnato da una scia di polemiche anche piuttosto accese.

Aggiornamento TIMVISION su Android TV: disabilitata la funzione di tuner dei canali del digitale terrestre

Ancora brutte notizie per i clienti con offerta TIMVISION e Android TV. Il mese scorso è arrivata la conferma che l’app TIMVISION non era più supportata da diversi modelli di Smart TV, anche molto diffusi, impedendo di fatto la possibilità di accedere ai contenuti della piattaforma senza passare dal TIMVISON Box. A fine gennaio è però arrivato un nuovo aggiornamento che riguarda proprio il decoder e soprattutto una delle sue funzioni che in teoria sarebbe dovuta essere disponibile di default.

Con il nuovo aggiornamento è stata infatti bloccata la funzionalità di tuner dei canali su digitale terrestre per coloro che non sono abbonati a TIMVISION. La procedura però riguarda anche coloro che hanno riscattato o acquistato il TIMVISION Box e non solo quelli che lo hanno in comodato d’uso gratuito. Tecnicamente il decoder, come si legge nella descrizione del prodotto sul sito di TIM, supporta la visione dei canali del digitale terrestre anche per il nuovo standard DVB-T2. “Con il TIMVISION Box la tua TV è già pronta per il nuovo standard della TV digitale (DVB-T2) e non dovrai cambiare televisore“, afferma l’operatore.

La scelta di TIM sembra dettata dal voler spingere sull’attivazione di nuovi abbonamenti a TIMVISION ma questa scelta ha avuto un impatto negativo sui clienti che hanno già acquistato il decoder. Dato che si tratta di una scelta piuttosto discutibile è molto probabile che l’operatore ritornerà sui suoi passi e permetterà a tutti di vedere i canali del digitale terrestre anche senza un abbonamento a TIMVISION.

Le offerte TIMVISION di febbraio 2023

Le offerte TIMVISION Cosa vedere Costo mensile 1 TIMVISION TIMVISION (film, serie TV, produzioni originali, Discovery+) 6,99 euro 2 TIMVISION con Disney+ TIMVISION (film, serie TV, produzioni originali, Discovery+)

Disney+ 9,99 euro (gratis per 3 mesi con TIM Unica) 3 TIMVISION Intrattenimento TIMVISION (film, serie TV, produzioni originali, Discovery+)

Netflix (piano standard)

Disney+

6 mesi di Amazon Prime 9,99 euro per 2 mesi, poi 19,99 euro 4 TIMVISION con Netflix TIMVISION (film, serie TV, produzioni originali, Discovery+)

Netflix (piano standard) 14,99 euro 5 TIMVISION Calcio e Sport TIMVISION (film, serie TV, produzioni originali, Discovery+)

DAZN (Serie A e B, Europa League, calcio internazionale e altri sport su Eurosport HD 1 e 2)

Infinity+ (104 partite di Champions League)

6 mesi di Amazon Prime 24,99 euro fino al 23/9/23, poi 29,99 euro 6 TIMVISION Gold TIMVISION (film, serie TV, produzioni originali, Discovery+)

DAZN (Serie A e B, Europa League, calcio internazionale e altri sport su Eurosport HD 1 e 2)

Infinity+ (104 partite di Champions League)

Netflix (piano standard)

Disney+

6 mesi di Amazon Prime 40,99 euro fino al 23/9/23, poi 45,99 euro

Se non avete ancora attivato un’offerta TIMVISION potete scegliere tra i tantissimi pacchetti dedicati all’intrattenimento e vedere in streaming i migliori programmi, film e serie TV sul mercato anche di piattaforme terze:

1. TIMVISION Calcio e Sport a 24,99 euro al mese fino al 23/9/23, poi 29,99 euro al mese) con inclusi: TIMVISION (film, serie TV, cartoni animati, produzioni originali, una selezione dei migliori programmi di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport Player incluso per 12 mesi), DAZN (tutta la Serie A e BTK, Europa League, i migliori incontri della Conference League, altri sport su Eurosport HD 1 e HD 2), Infinity+ (104 partite di Champions League e altri contenuti anche in 4K), 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti con attiva la linea fissa di TIM e TIMVISION Box. Attivazione gratuita con acquisto online, altrimenti 19,99 euro o 9,99 euro per chi ha già il TIMVISION Box

2. TIMVISION Gold a 40,99 euro al mese fino al 23/9/23, poi 45,99 euro al mese) con inclusi: TIMVISION, DAZN, Infinity+, Disney+ e Netflix (piano standard per la visione in HD su due dispositivi) e 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti con attiva la linea fissa di TIM e TIMVISION Box. Attivazione gratuita con acquisto online, altrimenti 19,99 euro o 9,99 euro per chi ha già il decoder

3. TIMVISION Intrattenimento a 9,99 euro per 2 mesi, poi 19,99 euro al mese, con inclusi: TIMVISION, Netflix (piano standard), Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti con attiva la linea fissa di TIM e TIMVISION Box L’offerta è riservata solo ai nuovi clienti TIMVISION. Attivazione gratuita con acquisto online, altrimenti 19,99 euro o 9,99 euro per chi ha già il decoder

4. TIMVISION con Disney+ a 9,99 euro al mese, invece di 15,98 euro al mese, con inclusi: TIMVISION, Disney+, TIMVISION Box e 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti con attiva la linea fissa di TIM. Per chi ha attiva TIM Unica, l’offerta gratuita riservata ai clienti mobile e fisso dell’operatore, i primi 3 mesi di TIMVISION con Disney+ sono gratuiti.

TIM Unica resta valida fino a quando non si disattiva la connessione di casa e permette di avere anche Giga illimitati per i telefoni di tutta la famiglia (massimo 6 SIM), sconti su alcuni modelli di smartphone con vincolo di 30 mesi per la SIM mobile, una seconda offerta della famiglia TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese e 10 badge per vincere un volo a Los Angeles o Las Vegas con TIM Party. Il pagamento è previsto con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

5. TIMVISION con Netflix a 14,99 euro al mese, invece di 19,98 euro al mese, con inclusi: TIMVISION, piano standard di Netflix, TIMVISION Box e 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti con attiva la linea fissa di TIM

6. TIMVISION a6,99 euro al mese con TIMVISION Box e 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti con attiva la linea fissa di TIM

I clienti con offerta TIMVISION Attiva al prezzo di noleggio di 7 euro al mese possono poi avere TIMVISION Box Atmosphere, il decoder che grazie al Dolby Atmos e a una soluzione audio ottimizzata dagli esperti di Bang & Olufsen permette di godere di un’atmosfera ancora più avvolgente e di guardare tutti i contenuti anche in un’altra stanza. Il dispositivo supporta la visione in 4K oltre a consentire di cercare contenuti con i comandi vocali di Google Assistant o accedere ad app di terzi da un unico luogo. Con la Chromecast integrata si può trasmettere video e musica dal cellulare alla TV e c’è il supporto allo standard DVB-T2 del digitale terrestre.

Si scegliere di abbinare il proprio abbonamento TIMVISION a una delle offerte fibra ottica di TIM. Insieme al pacchetto per la pay TV si potrà quindi avere una connessione illimitata per navigare fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH (Fiber to the Home) in oltre 300 Comuni italiani e con inclusi anche attivazione e chiamate da fisso a consumo. Il prezzo mensile è di 24,90 euro. Per verificare la copertura e avere la certezza di essere raggiunti dalla fibra più veloce potete utilizzare il servizio gratuito di SOStariffe.it.

Confronta le offerte fibra ottica di TIM »

« notizia precedente Tetto al prezzo del gas e ribassi in bolletta: i risultati a febbraio 2023