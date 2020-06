Postemobile Casa Web: come funziona la nuova offerta Internet casa 

Il settore delle offerte Internet casa registra oggi il debutto della nuova offerta Postemobile Casa Web , una soluzione davvero molto interessante che permette di accedere ad Internet da casa , senza contare sulla rete fissa. L’offerta di Postemobile è una delle soluzioni più economiche e versatili per chi è in cerca di una connessione illimitata ed ad alta velocità. Ecco come funziona la nuova Postemobile Casa Web.

Postemobile, principale operatore virtuale del settore di telefonia mobile, lancia la nuova offerta Postemobile Casa Web. Si tratta di una nuova offerta Internet casa che permette di sfruttare una connessione illimitata (tramite rete radiomobile del provider e quindi senza l’utilizzo di un’infrastruttura fissa) ad un prezzo davvero molto conveniente e con un’elevata flessibilità di utilizzo grazie alla possibilità di spostare il router, portandolo con sé, ad esempio, in una seconda casa.

La nuova proposta di Postemobile presenta un prezzo scontato in via promozionale sino alla fine del mese di giugno. Rispetto alle tradizionali offerte di rete fissa, la nuova offerta dell’operatore non include la linea telefonica ma non presenta alcun legame con il luogo di utilizzo, offrendo quindi maggiore flessibilità sin dalla sua attivazione. Ecco, quindi, quali sono le caratteristiche della nuova offerta Postemobile Casa Web:

Postemobile Casa Web: Internet illimitato a 20,90 Euro al mese

Postemobile Casa Web è la nuova offerta di Postemobile per connettersi ad Internet da casa sfruttando un collegamento illimitato, un modem auto installante e un abbonamento conveniente e flessibile. Si tratta di una soluzione davvero molto interessante da considerare, con molta attenzione, se si è in cerca di una nuova soluzione per accedere ad Internet da casa.

Postemobile Casa Web mette a disposizione una connessione illimitata senza infrastruttura fissa e senza una rete telefonica fissa. La connessione garantita dall’offerta di Postemobile avviene tramite rete radiomobile 4G+ con velocità massima pari a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload (con prestazioni nettamente superiori rispetto all’obsoleta ADSL e a molte connessioni in fibra mista rame FTTC). Non sono presenti limitazioni di tempo e volume di traffico per la connessione.

La nuova offerta di Postemobile presenta un costo periodico di 20,90 Euro al mese con uno sconto di 6 Euro rispetto al prezzo di listino di 26,90 Euro. Lo sconto è a tempo indeterminato ed è quindi valido per tutta la durata contrattuale. La promozione con canone scontato è valida per tutte le nuove attivazioni effettuate entro il 30 giugno prossimo, salvo ulteriori proroghe dell’iniziativa.

Chi sceglie Postemobile Casa Web dovrà affrontare un contributo di attivazione una tantum di 29 Euro. Non sono previsti costi extra “nascosti” nel canone mensile. Il modem Wi-Fi viene fornito in comodato d’uso gratuito dall’operatore al suo cliente per tutta la durata contrattuale (in caso di recesso, il cliente dovrà restituire il dispositivo entro 60 giorni).

L’offerta Postemobile Casa Web è attivabile direttamente online, tramite il sito dell’operatore e previa verifica della copertura della rete mobile. Grazie alla verifica della copertura è possibile controllare la tipologia di rete mobile disponibile e ottenere informazioni precise in merito alla velocità massima della connessione ad Internet. Come sottolineato in precedenza, l’offerta con canone scontato è valida sino al prossimo 30 giugno 2020.

E’ possibile confrontare i vantaggi e le caratteristiche della nuova offerta di Postemobile con tutte le principali offerte Internet casa disponibili, ad oggi, sul mercato di telefonia fissa consultando il comparatore di SOStariffe.it, accessibile cliccando sul link qui di sotto.

Scopri le migliori offerte Internet casa

Postemobile Casa Web: come funziona la nuova offerta Internet casa

Il modem Wi-Fi, incluso nella nuova offerta Postemobile e necessario per la connessione, è di tipo “auto-installante” e non è, quindi, previsto l’intervento di un tecnico per la realizzazione della connessione. Basterà seguire la procedura di configurazione per poter iniziare ad utilizzare la connessione. La consegna del modem, all’indirizzo fornito in fase di registrazione, è gratuita ed è prevista, tramite corriere SDA, entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione della mail di conferma da parte dell’operatore.

Il modem necessario per la connessione illimitata garantita da Postemobile Casa Web può essere utilizzato ovunque. L’utente può scegliere liberamente la posizione del dispositivo in casa (verificando il punto dove la copertura del segnale è migliore) e può decidere di portarlo con sé, ad esempio in vacanza. Per utilizzare il modem è sufficiente collegarlo alla presa di corrente ed attendere i pochi secondi necessari per il completamento della configurazione.

La connessione illimitata garantita dalla nuova offerta di Postemobile avviene sfruttando la rete radiomobile con accesso al 4G+ con velocità massima di 300 Mbps in download. L’accesso ad Internet è garantito da una carta SIM inserita all’interno del modem Wi-Fi fornito dall’operatore in comodato d’uso gratuito.

Da notare, in ogni caso, che la carta SIM:

non è abilitata al traffico voce ed SMS ma può, quindi, essere utilizzata esclusivamente per l’accesso ad Internet

ma può, quindi, essere utilizzata esclusivamente per l’accesso ad Internet non è abilitata al traffico dati in roaming e può, quindi, essere utilizzata esclusivamente in Italia, nelle aree in cui è presente la rete Postemobile

La connessione ad Internet garantita dall’offerta di Postemobile è di tipo “wireless”, senza la necessità di verificare la copertura della rete “fisica” (FTTH, FTTC o ADSL). L’offerta è, quindi, slegata dalla tradizionale rete telefonica fissa e, come già sottolineato in precedenza, può essere sfruttata anche fuori casa in quanto il modem Wi-Fi, con la carta SIM inclusa, è abilitato a funzionare in qualsiasi punto in cui è presente la rete mobile dell’operatore.

L’operatore ritiene che la sua offerta sia particolarmente indicata per “i clienti con esigenze di sola connettività dati e a utenti giovani e dinamici che preferiscono soluzioni facili e flessibili”. Ci troviamo di fronte, sicuramente, ad una soluzione molto particolare e interessante che, pur rinunciando ai vantaggi della rete “fissa”, mette a disposizione degli utenti un servizio completo, con una connessione illimitata e con la possibilità di spostare il modem Wi-Fi senza dover essere legati ad un singolo luogo.