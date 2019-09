Poste Mobile, offerta 10 GB + chiamate illimitate a 4,99 euro

PosteMobile lancia un’inedita tariffa di telefonia mobile in esclusiva per i nuovi clienti e valida solo questo weekend. Scopri tutti i dettagli della nuova proposta del MVNO e affrettatevi a sottoscriverla perché il tempo stringe

PosteMobile è uno degli operatori di telefonia mobile virtuali più apprezzati dagli utenti italiano per il fatto di unire i servizi voce e Internet a quelli postali. Il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) non può vantare gli stessi numeri di aziende emergenti come Iliad ma si è comunque ritagliato il suo spazio all’interno del mercato tricolore. Oggi PosteMobile lancia il guanto di sfida ai suoi concorrenti più accreditati con una nuova tariffa davvero esclusiva. La promozione infatti è valida solo per chi arriva da un altro operatore e soprattutto si può attivare solo nel weekend del 7-8 settembre. Fortunatamente oggi è già possibile acquistarla telefonicamente in anteprima.

La tariffa in questione si chiama CREAMI WOO Weekend e consente di acquistare il piano ricaricabile Creami NEXT 1 con credit illimitati da utilizzare per chiamate e SMS e 10 GB di traffico per navigare in Internet e utilizzare le proprie app preferite, che corrispondono a 10.240 credit, al costo di 4,99 euro al mese. Ogni credit viene scalato al raggiungimento di 1 MB di navigazione e non è utilizzabile per i servizi a sovrapprezzo o quelli di gestione chiamate. I credit che non vengono esauriti durante le mese vengono persi e in caso di esaurimento la spesa è di 50,41 cent per ogni Megabyte di navigazione sul web. L’utente dovrà poi acquistare la nuova SIM al costo di 15 euro con inclusa la stessa cifra in traffico. La spedizione della scheda telefonica è gratuita e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione.

In caso di mancato rinnovo del piano per credito insufficiente viene applicata la tariffa extrasoglia di 3,5 euro al giorno per chiamate, SMS e 400 MB di traffico su smartphone e tablet.

Creami NEXT 1 include 5 GB di traffico base e un bonus di 5 GB aggiuntivi erogati entro 24 ore dall’attivazione della SIM. A partire dal secondo mese di tariffa, i Gigabyte verranno assegnati contestualmente al rinnovo del piano telefonico. PosteMobile, che oggi utilizza la rete di WindTre in molte zone d’Italia, consente di navigare in 4G fino a 150 Mbps. E’ possibile verificare in ogni momento i credit residui sulla propria linea dall’Area Personale sul sito dell’operatore, dall’app PosteMobile o chiamando il servizio Fai da Te al numero 40.12.12 o l’Assistenza Clienti al 160.

L’operatore virtuale ha aperto la prevendita di CREAMI WOW Weekend dal 4 al 6 settembre. Compilando un form online è possibile acquistarla in anteprima lasciando il proprio numero di telefono. Un addetto di PosteMobile vi contatterà nel più breve tempo possibile per fornirvi tutti i dettagli sull’offerta. Si ricorda che CREAMI WOW Weekend è attivabile solo il 7-8 settembre ed è riservata solo ai nuovi clienti, anche senza portabilità del numero di telefono.

CREAMI WOW Weekend

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

10 GB di traffico per navigare su Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese in promozione invece di 10 euro. L’offerta è riservata per i nuovi clienti ed è valida dal 7 all’8 settembre.

Altre offerte interessanti

Se la proposta di PosteMobile non ha attirato la vostra attenzione, vi segnaliamo alcune tariffe altrettanto economiche ed interessanti di altri operatori:

1. Play Power 60 di Tre

Minuti illimitati per chiamare

100 SMS

60 GB di traffico in 4G LTE o 4.5G per navigare in Internet

La promozione di Tre ha un costo di 11,99 euro al mese. Se la tariffa viene sottoscritta online la spesa per l’attivazione è azzerata e i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60, altrimenti il costo è di 6,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese. Nell’offerta sono inoltre compresi un abbonamento di 6 mesi ad Apple Music e la Card Grande Cinema 3 (operazione a premi valida fino al 31/12/2019).

2. ho. 12,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione di ho. Mobile ha un costo di 12,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 13 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

Tale tariffe è disponibile per chi arriva da:

TIM

Wind

Tre

Poste Mobile

Fastweb

Iliad

Coop Voce

Daily Telecom

Digi Mobil

Digitel

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Kena Mobile

Lycamobile

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima

Plintron

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

Fastweb (Pre-2016)

Poste Mobile (Pre-2014)

Per chi invece proviene da altri operatori il costo per l’acquisto di una nuova SIM e per l’attivazione è di 29,99 euro.

3. Kena 13,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione di Kena Mobile ha un costo di 13,99 euro al mese ed è riservata a chi attiva un nuovo numero Kena o chi effettua la portabilità del numero arrivando da un altro operatore. La spesa per l’attivazione è azzerata per l’estate ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di 30 GB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono.

4. All Digital di Wind

Minuti illimitati per chiamare

40 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione di Wind ha un costo di 14,99 euro al mese e può essere attivata solo online. Per i nuovi clienti la spesa per l’attivazione è pari a zero e non c’è alcun vincolo di durata.

