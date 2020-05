Passa a WindTre da Tim, Vodafone, Iliad: le migliori offerte Maggio 2020

Per chi passa a WindTre a Maggio chiedendo la portabilità del suo vecchio numero Iliad, Tim o Vodafone sono riservate delle offerte esclusive. Ecco quali sono le condizioni e i costi per i nuovi clienti del colosso nato dalla fusione di Wind e Tre

Cambiare operatore è sempre conveniente, soprattutto se si è legati al proprio gestore da molto tempo. La concorrenza agguerrita tra le società porta infatti i gli operatori a fare delle offerte mobile per i nuovi clienti con prezzi e condizioni decisamente migliori rispetto alle promozioni per chi è già cliente.

Chi ha sottoscritto un contratto con un vincolo di 2 anni nel 2018 si trova adesso per le mani un’offerta tutt’altro che conveniente. I bundle dati sono diventati più ampi, ormai i piani sono quasi tutti con chiamate e sms senza limiti e i prezzi dei canoni si sono notevolmente ridotti.

Un altro motivo molto comune per cambiare offerta è quello dei disservizi.Una rete ballerina o con delle zone morte può essere un problema per gli utenti. Se non si è soddisfatti del servizio fornito dal proprio gestore è il caso di valutare di passare ad un altro operatore mobile.

Come trovare le promozioni mobile più vantaggiose

Per conoscere quali sono le migliori offerte per chi cambia operatore usate il comparatore di SosTariffe.it. Dovrete selezionare il vostro attuale operatore e avviare la ricerca, lo strumento vi offrirà un confronto delle promozioni a voi riservate e uno specchietto riassuntivo delle condizioni proposte.

Per raffinare i risultati e trovare la tariffa che si adatta meglio alle vostre esigenze potrete personalizzare la ricerca. I filtri che si trovano nella pagina di comparazione vi permettono di impostare un bundle dati, traffico voce e sms minimo e di includere anche dei servizi extra.

Confronta le promozioni mobili di Maggio

Il gestore WindTre e i suoi servizi

La fusione che ha portato alla creazione del gruppo WindTre ha di certo migliorato la copertura di questo operatore. Si stima che dall’unione delle infrastrutture dei due gestori adesso il nuovo colosso possa contare su più di 20 mila antenne, superando così TIM e Vodafone.

Nelle pubblicità e nei messaggi promozionali viene riportata la dicitura Top Quality Network. Con questo nome si identifica proprio la nuova rete nata dall’unione delle antenne dei due gestori. Si tratta solo di un nome semplice per indicare le rete più capillare e potente sul territorio nazionale.

Le offerte per chi passa a WindTre

A Maggio l’operatore ha lanciato le sue nuove tariffe e delle speciali offerte per chi decida di passare a WindTre provenendo dai principali concorrenti. Ecco quali sono i piani dedicati a chi chiede portabilità del numero:

Large – piano per clienti Vodafone, TIM, Kena e Ho

Go 50 Fire+ – per chi venga da Iliad, Fastweb e Poste

Go 50 Special + – per chi abbia un numero Lycamobile

Go 50 Top + – da altri operatori

Le tariffe per i clienti Vodafone e TIM

Vediamo in dettaglio quali sono le condizioni e i costi proposti ai diversi clienti che passino a WindTre a Maggio 2020. Iniziamo dai principali concorrenti del nuovo gestore, ecco quali sono i bundle dati e chiamate e il costo del canone proposto da WindTre ai clienti con numeri TIM e Vodafone che chiedano la portabilità dei contatti. Il piano Large ha un canone di 14.99 euro al mese ed include:

20 GB

minuti illimitati

200 sms

L’attivazione della tariffa e dei servizi sarà gratuita, ma la sim avrà un costo di 10 euro. L’offerta non è solo per i due maggiori operatori, ma anche per i due gestori virtuali di Vodafone e TIM. Quindi anche chi ha un numero Ho. o Kena potrà attivare la promozione appena descritta.

Gli utenti Iliad che passano a WindTre

C’è poi l’offerta riservata ai clienti Iliad, per loro la proposta è la Go 50 Fire +. In questo piano sono compresi con un canone da 6.99 euro:

50 GB

minuti senza limiti

200 sms

Come per la precedente promozione si dovrà pagare la sim 10 euro, mentre i costi di attivazione sono gratis. Questo piano potrà essere attivato anche da chi passi a WindTre da Fastweb e Postemobile.

Un’offerta per chi ha un numero Lycamobile

Ci sono altre due offerte speciali per chi cambi operatore a Maggio 2020 e scelga WindTre, la prima è quella per gli utenti di Lycamobile. La promozione è la Go 50 Special + e avrà un canone di 9.99 euro al mese. In questo piano sono inclusi:

50 GB

minuti illimitati

200 sms

Per gli altri clienti

Infine per qualunque altro utente che richieda la portabilità del vecchio numero di telefono c’è Go 50 TOP +. Per questi nuovi clienti il canone mensile sarà solo di 5.99 euro e includerà:

50 GB

minuti senza limiti

200 sms

attivazione gratuita

Si dovranno comunque pagare 10 euro per la consegna della sim WindTre.

I limiti di chiamate e sms

Tutte queste offerte sono condizionate al rispetto dell’uso personale del pacchetto di chiamate illimitato. Tutti gli operatori includono questa clausola nel contratto ma pochi utenti ne sono a conoscenza. Le condizioni per il corretto uso dei piani con minuti o sms senza limiti impongono delle condizioni precise per evitare truffe.

Nel caso di WindTre i parametri da rispettare sono:

traffico in uscita in un giorno non deve superare i 160 minuti e/o 200 sms/mms

chiamate mensili in uscita devo rimanere al di sotto della soglia di 1250 minuti e/o 2000 sms/mms

il rapporto tra il traffico complessivo in uscita in un giorno o in un mese verso operatori diversi non dovrà superare il 60% del traffico totale in uscita

Ci sono poi delle condizioni specifiche su quanto traffico potrà essere indirizzato verso un singolo gestore. C’è infine un parametro molto specifico rispetto all’uso del servizio di autoricarica, in questo caso il traffico in uscita o in entrata finalizzato ad ottenere credito non potrà superare le due ore e i 50 sms/mms.

La tariffa 5 G e smartphone incluso di WindTre

Se state pensando ad un cambio di operatore per passare ad un’offerta 5G potete valutare la Unlimited con Easy Pay del gestore. Il canone di questa promozione è di 29.99 euro al mese, attivando questa offerta i clienti WindTre avranno:

minuti illimitati

sms senza limiti

Giga illimitati

Questa è una promozione smartphone incluso, una delle offerte che permette anche di acquistare un cellulare a rate. I modelli di telefono compatibili con la navigazione 5 G che si potranno comprare in abbinamento con il piano Unlimited sono:

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G senza anticipo e con rate da 28.99 euro

Huawei P40 Pro senza contributo iniziale e rate da 16.99 euro

Il vincolo contrattuale di questa soluzione sarà di 24 mesi. La rete 5G di WindTre non è ancora disponibile, ma per chi acquisterà Unlimited sarà possibile iniziare a navigare sulla rete più veloce non appena sarà attivata.

Per attivare Unlimited con Easy Pay dovrete accettare come sistema di pagamento l’addebito su conto corrente o carta di credito. Con questa modalità non dovrete preoccuparvi di ricordare la scadenza dell’offerta, le ricariche saranno programmate in modo da non avere problemi con il rinnovo del vostro piano.

Gli altri servizi gratuiti del gestore

In tutti i piani WindTre sono inclusi anche dei servizi come la segreteria telefonica e Ti ho cercato. Per poter ascoltare i messaggi registrati nella casella vocale sia in Italia che in Europa dovrete chiamare il 4200, è un servizio gratuito e già attivo per tutti gli utenti. All’estero il costo dipenderà dalle tariffe applicate nel Paese in cui vi trovate. La segreteria telefonica può essere disattivata in qualsiasi momento, dovrete solo digitare dal vostro smartphone la stinga ##004# INVIO.

Il servizio Ti ho cercato vi segnalerà chi vi ha chiamato mentre avevate il telefono spento o non raggiungibile. Anche questa opzione può essere disattivata con una chiamata al 403020.

I premi per gli utenti WindTre

Ogni offerta può essere gestita tramite l’app del gestore e si potrà anche partecipare di Winday il programma a premi per i clienti WindTre. Ogni giorno si possono vincere buoni e voucher o contenuti digitali gratuiti. Ci sono giochi a premi per chi risponde ai quiz proposti e si possono ottenere ricariche e sconti.

Ci sono inoltre dei biglietti del cinema al 50 % per gli utenti che si registrino a Winday. Ci sono dei piccoli o dei concorsi per ogni giorno della settimana, il lunedì per esempio si ottiene un regalo. Per partecipare dovrete solo collegarvi tramite l’app alla pagine dedicata al programma.

Il servizio clienti

Non sono più attivi i vecchi numeri per richiedere assistenza Wind o Tre, le informazioni su offerte e richieste tecniche dovranno essere fatte all’assistenza contattando il 159. Se non volete rischiare di stare inutilmente in attesa controllate che la risposta al vostro dubbio non sia già stata risolta nelle FAQ.

In alternativa potete anche chattare con l’assistente virtuale del gestore WILL o richiedere le informazioni tramite l’applicazione di WindTre. Si potrà procedere sia alla configurazione guidata del proprio smartphone sia ottenere risposte a domande su pagamenti e cambi di offerta.