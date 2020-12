Passa a Vodafone online: nuove offerte a meno di 10 euro al mese

Vodafone lancia una nuova serie di offerte attivabili esclusivamente online. La nuova gamma di offerte mette a disposizione sino a 100 GB a meno di 10 euro al mese. Ecco tutti i dettagli relative alle nuove offerte per chi decide di passare a Vodafone tramite procedura online.

Passare a Vodafone diventa ancora più conveniente grazie alle nuove offerte online disponibili da questa settimana. L’operatore, infatti, mette a disposizione diverse soluzioni speciali da attivare tramite una semplice procedura online e ottenere un notevole risparmio sui costi dello smartphone senza rinunciare ad un ricco pacchetto di minuti, SMS e GB di traffico dati.

Le offerte per passare a Vodafone online

Le nuove offerte Vodafone disponibili tramite procedura di sottoscrizione online, direttamente dal sito dell’operatore, non sono accessibili a tutti. Bonus inclusi e costi, infatti, dipendono dall’operatore di provenienza. Per un quadro generale sulle soluzioni proposte da Vodafone è possibile consultare la tabella qui di sotto:

Offerta Bonus inclusi Costo Come attivare Special 50 Digital Minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G al mese 7 Euro al mese Portabilità da Iliad, Fastweb e PosteMobile e altri operatori virtuali Special Minuti 50 Giga Minuti illimitati e 50 GB in 4G al mese 9,90 Euro al mese Portabilità da Kena Mobile e Coop Voce Special 100 Digital Edition Minuti ed SMS illimitati, 100 GB in 4G al mese, Happy Black incluso, 6 mesi di NOW TV Cinema inclusi 9,99 Euro al mese Portabilità da Iliad, Fastweb e PosteMobile e altri operatori virtuali Shake it Fun Minuti ed SMS illimitati, 40 GB in 4G con Giga illimitati su app social, chat, musica, meeting 11,99 Euro al mese per clienti Under 25 RED Digital Edition Minuti ed SMS illimitati, minuti illimitati verso l’UE, 40 GB in 4G e 5G con Giga illimitati su app social, chat, musica e meeting, 6 mesi di NOW TV Cinema inclusi 18,99 Euro al mese Portabilità da TIM, WINDTRE, ho. Mobile

Per attivare una delle offerte online di Vodafone è sufficiente collegarsi al sito dell’operatore, cliccando sul link qui di sotto, e seguire la procedura di sottoscrizione. Bastano pochi minuti per completare l’operazione. La spedizione della SIM all’indirizzo fornito dall’utente è completamente gratuita e verrà effettuata nel giro di pochi giorni.

Attiva una delle nuove offerte online di Vodafone »

Giga extra gratis per i clienti di rete fissa Vodafone

Scegliere Vodafone sia come operatore di rete fissa che come operatore di rete mobile conviene. I già clienti di rete fissa, infatti, possono passare a Vodafone e portare il costo dell’offerta mobile nel conto telefonico di rete fissa ottenendo GB extra grazie a Giga Family. Naturalmente, la stessa opzione è disponibile per chi attiva un nuovo abbonamento Internet casa con Vodafone.

Giga Family presenta le seguenti caratteristiche:

portando il costo di un’offerta mobile nel conto di rete fissa si ricevono 50 GB extra ogni mese senza costi aggiuntivi

portando il costo dell’offerta di un minimo di 2 SIM sino ad un massimo di 6 SIM nel conto di rete fissa si ricevono 100 GB extra ogni mese senza costi aggiuntivi

Per attivare un nuovo abbonamento Internet casa con Vodafone è possibile puntare su Internet Unlimited. Ecco i dettagli:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega; in caso di indisponibilità, l’abbonamento avviene tramite fibra mista FTTC o ADSL

tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega; in caso di indisponibilità, l’abbonamento avviene tramite fibra mista FTTC o ADSL servizio Vodafone Ready con il modem Vodafone Wi-Fi 6 Station già incluso nel canone mensile (6 euro al mese per 48 mesi)

con il modem Vodafone Wi-Fi 6 Station già incluso nel canone mensile (6 euro al mese per 48 mesi) attivazione inclusa nel canone (1 euro al mese per 24 mesi)

inclusa nel canone (1 euro al mese per 24 mesi) 6 mesi di NOW TV Cinema (con oltre 1.000 film da guardare in streaming on demand e nuovi titoli aggiuntivi ogni settimana); terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnova a 9,99 euro al mese con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento

Internet Unlimited presenta un costo periodico di 29,90 euro al mese (con attivazione e modem Wi-Fi inclusi). Dal 25° mese il canone scende a 28,90 euro al mese mentre dal 49° scenderà a 22,90 euro al mese.

L’offerta è inoltre personalizzabile con:

opzione per le chiamate gratis verso i fissi internazionali a 5 euro in più al mese

SIM dati con 150 GB al mese e modem 4G incluso a 5 euro in più al mese

L’abbonamento è attivabile e personalizzabile dal sito Vodafone, raggiungibile cliccando sul link qui di sotto.

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone »