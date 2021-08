Offerte TIM con smartphone: le promozioni di agosto 2021

Stai cercando una nuova tariffa cellulari per avere accesso a più Giga mensili? Oppure un’offerta che ti permetta di avere dei servizi specifici, che sono stati pensati proprio per la tua fascia di età?

Con TIM potrai avere accesso a un gran numero di offerte mobile e approfittare anche di un’offerta con telefono incluso, grazie alla quale potrai acquistare diversi modelli di smartphone di ultima generazione.

Vediamo di seguito quali sono le soluzioni più vantaggiose tra quelle che si potranno sottoscrivere nel mese di agosto 2021 e quali sono i piani di rateizzazione proposti dall’operatore TIM.

TIM NEXT

La migliore soluzione proposta da TIM per comprare uno smartphone a rate si chiama TIM Next: si tratta di un’offerta per i clienti TIM che restano in TIM per almeno 30 mesi e che permette, dopo 1 anno, di poter tenere lo smartphone scelto, di sostituirlo o di restituirlo.

Vediamo di seguito alcuni dei modelli che si potranno acquistare scegliendo la promozione TIM Next.

Modello smartphone Caratteristiche iPhone Si tratta di un modello con 5G nelle città che sono già coperte dalla rete Ha un costo di 15 euro al mese per 30 mesi + 4,90 euro per il servizio di protezione e sostituzione Famiglia Samsung S21 Si tratta di un modello con 5G nelle città che sono già coperte dalla rete Ha un costo di 19 euro al mese per 30 mesi + 6,90 euro per il servizio di protezione e sostituzione Serie Oppo Find X3 Si tratta di un modello con 5G nelle città che sono già coperte dalla rete Ha un costo di 9 euro al mese per 30 mesi + 4,90 euro per il servizio di protezione e sostituzione Xiaomi Mi 11 Family Si tratta di un modello con 5G nelle città che sono già coperte dalla rete Ha un costo di 10 euro al mese per 30 mesi + 4,90 euro per il servizio di protezione e sostituzione Xiaomi Redmi Note 10 5G Si tratta di un modello con 5G nelle città che sono già coperte dalla rete Ha un costo di 5 euro al mese per 30 mesi + 2,90 euro per il servizio di protezione e sostituzione

Come funziona TIM NEXT

TIM NEXT permette di scegliere tra l’acquisto di smartphone:

di fascia bassa, con prezzo inferiore a 249,90 euro;

di fascia media, con prezzo compreso tra i 249,90 e i 699,90 euro;

di fascia alta, con prezzo maggiore di 699,90 euro.

Nel primo caso, il costo per il servizio TIM NEXT (con IVA inclusa) sarebbe pari a 2,90 euro, nel secondo a 4,90 euro e nel terzo a 6,90 euro. Allo stesso modo sarebbero previsti dei contributi per la riparazione/reintegro di:

49 euro;

89 euro;

138 euro.

Ci sono tre cose che si possono fare dopo 1 anno di tempo dalla sottoscrizione dell’offerta TIM Next, ovvero:

procedere con la sostituzione del modello scelto : basterà recarsi presso un punto vendita TIM e scegliere un nuovo smartphone tra le offerte disponibili;

tenere lo smartphone , continuando a sostenere il costo dello smartphone e quello della protezione per la durata prevista, ovvero 30 mesi;

restituire lo smartphone, senza dover sostenere alcun costo aggiuntivo.

Offerte smartphone TIM

Tra i modelli di smartphone ai quali si può avere accesso con le offerte TIM ci sono, prima di tutto, gli iPhone. Vi rientrano:

l’iPhone 12, disponibile al costo di 799,90 invece di 999,90, con un risparmio di ben 200 euro;

l’iPhone 12 mini, disponibile al costo di 739,90 invece di 889,90, con un risparmio di ben 150 euro.

Sono previsti degli sconti anche sull’acquisto dei seguenti modelli:

L5 Velvet 5G, disponibile al costo di 299,90 invece di 649,90, con un risparmio di ben 350 euro;

Samsung Galaxy A02s, disponibile al costo di 99,90 invece di 159,90, con un risparmio di ben 60 euro;

Samsung Galaxy A32 5G, che si potrà acquistare al costo di 5 euro al mese per 30 mesi, ma solo nel caso in cui si abbia già la linea fissa.

Per i clienti che hanno Internet casa con TIM, sono disponibili anche i seguenti modelli:

Xiaomi Mi 11 Lite 5G, al costo di 10 euro al mese per 30 mesi;

Oppo A74 5G, al costo di 5 euro al mese per 30 mesi;

Apple iPhone 12 Pro, al costo di 38 euro al mese per 30 mesi;

Samsung Galaxy S21 5G, al costo di 19 euro al mese per 30 mesi.

Offerte telefonia mobile TIM

Come anticipato nelle righe iniziali, l’operatore TIM si caratterizza da sempre per il fatto che le sue promozioni per la telefonia mobile sono tante e si adattano ai pubblici più disparati. Facendo qualche esempio, da un lato TIM dimostra di essere perfettamente in linea con i tempi, proponendo le sue offerte di tipo 5G.

Dall’altro, invece, mira allo stesso tempo a soddisfare le esigenze di tutti i suoi possibili nuovi clienti, proponendo dunque delle offerte per specifiche fasce di età: non è un caso che esistano offerte per gli under 30 e, al contempo, promozioni mobile per gli over 60.

Tra le offerte più convenienti del momento, ce ne sono alcune di tipo operator attack, ovvero che potranno essere sottoscritte soltanto dai clienti che scelgono di passare a TIM da determinati operatori.

In particolare, si tratta di:

TIM Wonder , disponibile per i clienti ho. Mobile e Lycamobile, al costo di 9,99 euro al mese e nella quale sono inclusi le chiamate illimitate e 50 Giga di Internet;

TIM Wonder Six, disponibile per i clienti Iliad, Poste Mobile e di altri operatori virtuali, al costo di 9,99 euro al mese e nella quale sono inclusi 70 Giga di Internet, oltre che chiamate e messaggi illimitati.

Per l’estate, si consiglia la promozione TIM International Promo, la quale ha un costo di 8,88 euro al mese e comprende chiamate illimitate, 1.000 SMS e 70 Giga di Internet.

A proposito di offerte destinate a target specifici, si consiglia la promozione TIM Super Young 5G, destinata agli under 25, nella quale sono inclusi:

25 Giga di Internet;

chiamate illimitate;

messaggi illimitati.

Oltre a quanto detto finora, nel caso in cui si fosse alla ricerca di una promozione davvero per i Giga inclusi, la soluzione è rappresentata da TIM Unica, un’offerta con Giga illimitati su mobile per tutta la famiglia, che si potrà sottoscrivere solo dopo aver attivato l’offerta Internet casa di TIM.

TIM Super fibra è attualmente disponibile al costo di 24,90 euro al mese e comprende:

la fibra ottica di tipo FTTH illimitata;

le chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem TIM HUB+ incluso;

il contributo di attivazione.

