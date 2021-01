Offerte telefono incluso di Vodafone: si riduce il periodo di rateizzazione

Vodafone, uno dei principali operatori del settore di telefonia mobile in Italia, avvia un'importante riforma delle sue offerte con smartphone incluso. A partire da questa settimana, infatti, acquistare uno smartphone a rate con Vodafone comporterà un vincolo di permanenza inferiore rispetto a quanto accadeva in precedenza. Ecco le novità che caratterizzano le offerte per l'acquisto di uno smartphone a rate con Vodafone.

A partire da questa settimana, Vodafone riduce il periodo di rateizzazione per l’acquisto di smartphone e altri dispositivi tecnologici. I clienti dell’operatore interessati all’acquisto di uno smartphone in abbinamento alla propria offerta ricaricabile andranno a sottoscrivere un contratto della durata di 24 mesi e non più di 30 mesi.

In sostanza, si riduce il vincolo di permanenza per chi sceglie una delle offerte telefono incluso di Vodafone. Tale riduzione si accompagna, inevitabilmente, ad un incremento delle rate mensili. Il costo dello smartphone, infatti, verrà suddiviso in 24 rate e non più in 30 rate mensili (oltre ad un possibile anticipo da versare in fase di sottoscrizione).

La struttura delle offerte non cambia. Le rate continueranno ad essere addebitate con cadenza bimestrale. In base al dispositivo scelto, inoltre, sarà possibile scegliere di addebitare il costo mensile dello smartphone su carta di credito o su conto corrente. Per i dispositivi top di gamma sarà necessario utilizzare la carta di credito. Da notare che per l’acquisto a rate è previsto un contributo di attivazione di 9,99 euro per i nuovi clienti e 19,99 euro per i già clienti.

Nei negozi Vodafone, inoltre, resta possibile scegliere l’acquisto tramite finanziamento Compass con la possibilità di dilazionare l’acquisto in 12, 20, 30 rate mensili.

Per sfruttare l’acquisto a rate con Vodafone è necessario attivare una tariffa per smartphone con l’operatore. A disposizione degli utenti ci sono svariate opzioni tra cui scegliere. Ecco le migliori offerte passa a Vodafone di gennaio 2021:

Nome offerta Minuti, SMS e Giga inclusi Costo mensile Modalità di attivazione Shake it Easy Minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, 60 GB in 4G e 5G con Giga illimitati su app social, chat, musica e mappe 14,99 euro al mese attivabile dai clienti Under 30 RED Minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, minuti illimitati dall’Italia verso l’UE, 40 GB in 4G e 5G con Giga illimitati su app social, chat, musica e mappe 18,99 euro al mese attivabile da tutti Infinito Black Edition Minuti, SMS e Giga illimitati (in 4G e 5G) in Italia 39,99 euro al mese attivabile da tutti

Giga extra per chi sceglie Vodafone anche sul fisso

Acquistare uno smartphone a rate con Vodafone comporta la sottoscrizione di un contratto di 24 mesi con il pagamento di altrettante rate dello smartphone. Per massimizzare i vantaggi, non potendo cambiare operatore di telefonia mobile, conviene scegliere Vodafone anche per la rete fissa di casa. Tale scelta, infatti, permette di sfruttare i vantaggi di Giga Family.

La promozione gratuita di Vodafone permette ai clienti di rete mobile di ottenere Giga extra per la propria tariffa per smartphone. Basta portare il costo della ricarica mensile dell’offerta nel conto telefonico di rete fissa per ottenere 50 GB extra al mese senza costi aggiuntivi. Da notare, inoltre, che abbinando due o più SIM all’abbonamento di rete fissa (sino ad un massimo di 6 SIM) si riceveranno 100 GB al mese gratis per ogni SIM.

Per passare a Vodafone con la linea fissa di casa è possibile puntare su Internet Unlimited. L’offerta include:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega; in caso di assenza della copertura della fibra, la connessione potrà avvenire tramite rete FTTC sino a 200 Mega o ADSL sino a 20 Mega

Internet Unlimited presenta un costo periodico di 29,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratuiti. L’abbonamento è personalizzabile con le seguenti opzioni:

chiamate gratis illimitate verso i fissi internazionali al costo di 5 euro al mese in più

SIM dati con 150 GB al mese al costo di 4 euro al mese in più

Mobile Wi-Fi, router 4G portatile, al costo di 1 euro al mese per 24 mesi

pacchetti Vodafone TV a partire da 12 euro al mese

