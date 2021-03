Offerte Fastweb casa solo internet: le promozioni di Aprile 2021

Sei sicuro che attivando una connessione Fastweb Casa solo internet puoi risparmiare? Non sempre è così, anzi spesso nelle promozioni all inclusive i costi complessivi per connessione, modem e chiamate sono più bassi di quelli che si pagano per un servizio internet illimitato con chiavetta. La spesa per l’FWA poi è poco più vantaggiosa ma non sempre garantisce gli stessi standard di navigazione.

Vediamo quindi quali sono le offerte Fastweb più convenienti tra cui puoi scegliere e come attivarle. Uno dei pacchetti che propone un abbinamento interessante, sia come servizi che come prezzi, è il piano Casa e Mobile che offre uno sconto sul canone molto corposo.

Per scoprire le offerte internet casa più convenienti è utile usare il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento che analizza decine di promozioni e crea uno schema che ti rende più semplice paragonare prezzi, servizi e incentivi.

Offerte Fastweb Casa: la copertura della nuova fibra

Prima di analizzare in dettaglio le ultime promozioni lanciate da questo gestore spendiamo due parole per parlarvi della sua nuova fibra. Si tratta di una delle tecnologie più performanti del momento. Ti permetterà di raggiungere con il collegamento in FTTH NGN GPON anche i 2,5 Gigabit/s. La fibra ottica FTTH arriva solo fino a 1 Gigabit/s.

Mentre la tecnologia in fibra FTTH è già disponibile in più di 100 città della Penisola, per poter accedere all’ultima evoluzione della sua tecnologia devi abitare in uno di questi comuni:

Milano

Roma

Torino

Napoli

Genova

Palermo

Bari

Bologna

Firenze

Verona

Parma

Pescara

Modena

Bergamo

Brescia

Venezia

Catania

Messina

Padova

Trieste

Reggio di Calabria

Monza

Salerno

Trento

Perugia

Prato

Casalecchio di Reno

Ancona

Reggio nell’Emilia

San Lazzaro di Savena

Finora sono circa 4 milioni le famiglie che hanno avuto accesso alla nuova tecnologia del provider. Per sapere se al tua zona è coperta dal servizio può effettuare una verifica cliccando qui. Anche la FWA, la fibra che sfrutta la rete mobile, può essere una valida alternativa e lo sarà anche di più quando la linea 5G sarà ultimata e attiva. Per il momento consente per gli utenti Fastweb Mobile una navigazione fino ad 1 Gigabit/s in più di 50 città, ma dovrebbero diventare 2 mila in 3 anni.

Le promozioni di Fastweb

Le offerte Fastweb Casa sono senza vincoli, non richiedono costi di attivazione o disattivazione e sono molto trasparenti sulle condizioni. Iniziamo dal piano base internet casa.

1. Fastweb NeXXt Casa

Se attivi solo l’offerta per la navigazione domestica potrai avere la fibra (sia FTTH che FTTC) o l’ADSL del provider a 29,95 euro al mese. Nella proposta di questo gestore sono compresi:

Navigazione illimitata in fibra ottica

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali

Modem Wi-Fi FASTGate

Attivazione

DAZN incluso per 3 mesi (poi 8,99 euro al mese)

WOW Fi

WOW Space

Assistenza MyFastweb

Chi chiama

Avviso di chiamata

Nascondi Numero

Disabilitazione chiamate

Trasferimento di chiamate

Il provider ha anche lanciato un’iniziativa soddisfatti o rimborsati, i clienti hanno la possibilità di testare il servizio per 30 giorni. Terminato il periodo potranno scegliere se proseguire con il gestore o se disattivare la propria linea Fastweb. Nel secondo caso l’operatore vi restituirà quanto speso.

Non appena sarà possibile inoltre potrete effettuare l’upgrade dalla FTTH alla rete NGN GPON fino a 2,5 Gigabit/s per scaricare i contenuti e fino a 200 Mega per caricarli. Il servizio di migrazione sarà gratuito e senza interruzioni per la vostra navigazione.

Opzioni aggiuntive

L’offerta Fastweb NeXXt Casa può essere anche personalizzato con alcuni pacchetti preconfezionati che vengono proposti per adattare la connessione alle esigenze della tua famiglia o del tuo lavoro. Le tre soluzioni tra cui potrai orientarti sono: ottimizzazione per lo smart working, servizio ad hoc per clienti anziani o consulenza per rendere perfetto il collegamento per la DAD.

Ecco cosa include ciascun servizio:

1. Smartworking pack

modem FastGate

consulenza per la configurazione del PC e la sicurezza dai tecnici AnyTech365

sconto del 15% sull’acquisto di prodotti selezionati su FASTshop

2. Senior Pack

sconto del 15% sull’acquisto di prodotti selezionati su FASTshop

assistenza clienti in un click

consulenza per la configurazione del PC e la sicurezza dai tecnici AnyTech365

3. E-Learning Kit

consulenza per la configurazione del PC e la sicurezza dai tecnici AnyTech365

sconto del 15% sull’acquisto di prodotti selezionati su FASTshop

modem FastGate

Le promozioni Fastweb Casa scontate

Nel catalogo del gestore non si trovano molte offerte Fastweb casa solo internet, ma sono presenti delle promozioni molto convenienti per chi ha dei contratti con alcuni partner del provider. Per esempio è possibile attivare una tariffa speciale se si ha attivo il pacchetto Eni Gas e Luce, il canone di NeXXt per questi utenti sarà di 25,95 euro al mese.

Se invece passate a Fastweb come operatore di rete fissa e al contempo attivate l’offerta dual fuel di Eni Gas e Luce potrete avere il collegamento NeXXt a 20,95 euro per 2 anni. Oppure con la sottoscrizione di una sola fornitura ecco quali saranno le tariffe internet:

Gas – sconto 2,5 euro per 24 mesi – 23,45 euro al mese

Luce – sconto 2,5 euro per 24 mesi – 23,45 euro al mese

Un ulteriore sconto del 10% sui corrispettivi energia o gas per 24 mesi è previsto con domiciliazione dei pagamenti e richiesta di bolletta smart.

2. Fastweb NeXXt Casa + Mobile

Se sei in cerca di un piano unico per internet casa e per il mobile può passare all’offerta combinata di Fastweb con la sim per navigare anche in 5G. Il canone di Fastweb NeXXt Casa per chi sceglie questa soluzione sarà di 25,95 euro per il primo anno, mentre per il pacchetto mobile il costo sarà di 7,95 euro al mese e includerà:

Minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e oltre 60 destinazioni all’estero

500 minuti in roaming in Ue e Svizzera

100 sms

70 GB per navigare in 4G o 5G

4 GB in roaming in Ue e Svizzera

L’offerta combinata si può attivare solo online e include gratuitamente anche la spedizione della scheda sim e dell’attivazione, per chi acquista la promozione in negozio sono previsti 15 euro di spesa per questi servizi.

Nel piano mobile sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica

Scatto alla risposta

Ti ho chiamato gratuito

Controllo Credito Residuo

La copertura 5G di Fastweb è attiva al momento in 18 città, tra le principali ci sono Milano, Bologna, Roma, Napoli. Secondo i piani di sviluppo del provider entro il 2025 il segnale potrà raggiungere il 90% della popolazione.

Il bonus internet e Fastweb NeXXt Casa

Se hai i requisiti per ottenere il famoso bonus internet da 500 euro, ecco qual è l’offerta che Fastweb ti riserva. Il voucher che ricevi, sotto forma di QR Code, è suddiviso in due parti: 200 euro per l’attivazione di un’offerta in fibra ottica o in ADSL o FTTC purché ti permetta di navigare fino a 30 Mega; e 300 euro per l’acquisto di un tablet o di un personal computer.

Per fare domanda del voucher devi avere un reddito ISEE inferiore ai 20 mila euro e non aver già attivato in precedenza una linea fissa superiore ai 30 Mega.

La tariffa di Fastweb per i beneficiari del bonus internet prevede:

Navigazione illimitata in fibra ottica (FTTH e FTTN) fino a 1 Gigabit/s o ADSL

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali

Modem Wi-Fi FASTGate incluso

Attivazione

WOW Fi

Assistenza MyFastweb

Huawei Matepad 10.4″ incluso in comodato d’uso

Visti gli sconti garantiti per 12 mesi dal voucher, per il primo anno Fastweb NeXXt ti costerà solo 9,95 euro al mese. Al termine del periodo in cui sarà attivo il contributo il tuo abbonamento potrà essere disattivato pagando circa 30 euro di costi di dismissione o potrai continuare ad utilizzare il servizio passando alla tariffa ordinaria (29,95 euro al mese).

Per presentare domanda per ottenere il tuo sconto devi compilare il modulo che trovi sul sito di Fastweb, oppure puoi recarti nei negozi e presentare la domanda in formato cartaceo. L’attivazione con il voucher è possibile anche rivolgendosi al servizio telefonico 146. Controlla che il bonus possa essere richiesto nella tua città, in Emilia Romagna e Toscana le ordinanze della Regione hanno limitato ad alcuni comuni la possibilità di fare domanda del contributo.

Il modem di nuova generazione e gli altri servizi

Qualunque sia l’offerta di Fastweb che decidi di attivare avrai incluso nel piano il modem FastGate. Ecco quali sono i servizi e le caratteristiche di questo device:

Processore di ultima generazione Gigaready

Parental Control

Condivisione contenuti immediata con DLNA e UPnP

Programmare accensione e spegnimento del Wi-Fi

Creare una rete ospite con password personalizzata

Decidere a quale dispositivo dare priorità in termini di rete

Comandi vocali con Alexa o Google Assistant

L’app MyFastweb permette di fare segnalazioni all’assistenza, di gestire vari aspetti della linea, come lo speed test e il controllo della rete, il pagamento delle bollette o tenere un archivio delle fatture.

Il WOW Fi è un servizio che ti permette di collegarti alla rete fissa Fastweb anche quando sei fuori casa, in modo gratuito e sicuro. Questo è possibile perché il gestore ha studiato un sistema che ti permette di sfruttare oltre 1 milione di punti di accesso delle sue reti wireless in Italia.

WOW Space offre uno spazio in cloud illimitato per conservare i tuoi documenti, foto e video. Il servizio normalmente avrebbe un prezzo di 9,95 euro l’anno, ma spesso viene offerto gratis con le promozioni del momento.