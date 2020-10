Offerte Fastweb Casa per già clienti e abbonati: le offerte di ottobre 2020

Sei un cliente Fastweb e vorresti sapere se c'è qualche offerta interessante per te? Scopri tutte le promozioni e i vantaggi riservati dal provider ha chi già dispone di una linea fissa per ADSL o fibra ottica

Fastweb è tra i principali provider di rete fissa in Italia ormai da diversi anni. La sua offerta Internet casa è conosciuta per la qualità del servizio offerto, le eccellenti prestazioni della sua rete e un servizio di assistenza preciso e puntale. Chi è già cliente del provider sa benissimo tutte queste ma forse non è a conoscenza delle proposte a loro dedicate dall’operatore che premiano la loro fedeltà. Ecco descritte nel dettaglio le promozioni per già clienti e abbonati di Fastweb:

Fastweb Casa

Fastweb non fa grande distinzione tra vecchi e nuovi clienti. Entrambi possono disattivare l’offerta in ogni momento e non sono sottoposti a vincoli di durata. Il provider ha eliminato tutti i costi nascosti per garantire la massima trasparenza. Uno dei suoi punti di forza, oltre all’eccellente rapporto qualità prezzo delle sue offerte fibra casa, è la possibilità di arricchire e personalizzare il piano per la linea fissa con opzioni molto diverse. Ad esempio, Fastweb permette di associare alla tariffa servizi dedicati all’intrattenimento, per risparmiare sulla bolletta energetica e persino un piano mobile. L’offerta prevede:

Navigazione illimitata in fibra ottica (FTTH e FTTN) fino a 1 Gigabit al secondo o ADSL

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta

Modem Wi-Fi FASTGate incluso

Attivazione inclusa

DAZN incluso per 3 mesi (poi 8,99 euro al mese)

WOW Fi

WOW Space

Assistenza MyFastweb

Il costo è di 29,95 euro al mese invece di 34,95 euro al mese solo online fino al 6/10/20. Fastweb permette però di provare il suo servizio per 30 giorni, al termine dei quali si può decidere di disattivare la linea. L’operatore vi rimborserà tutti i costi sostenuti nel primo mese. Decorso tale termine il costo di disattivazione è di 29,95 euro una tantum per il ristoro delle spese sostenute dal provider per la dismissione o trasferimento della linea.

Chi porta un amico in Fastweb ottiene per sé uno sconto di 5 euro per 12 mesi e per il suo conoscente i primi 2 mesi di Fastweb Casa sono gratis.

WOW Fi è il servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia. Per quanto riguarda le chiamate, nel pacchetto sono inclusi anche i servizi:

Chi chiama

Avviso di chiamata

Nascondi Numero

Disabilitazione chiamate

Trasferimento di chiamate

All’offerta è poi possibile aggiungere:

1.000 minuti verso numeri internazionali a 5 euro al mese

NOW TV Intrattenimento + NOW TV Smart Stick gratis per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese)

Kit Sempre a Casa: per rimanere connessi con la propria casa a 4 euro per 24 rate

Kit Casa Smart: per rendere smart l’abitazione e il risparmio energetico a 8 euro per 24 rate

WOW Fi: cloud storage illimitato per conservare foto, video e musica in modo facile e sicuro. Il servizio ha un costo di 9,95 euro l’anno ma il primo mese è offerto dal provider

Non solo, Fastweb ha anche pensato a diversi pacchetti per professionisti, anziani e studenti:

Smartworking pack

consulenza per la configurazione del PC e la sicurezza dai tecnici AnyTech365

modem FastGate

sconto del 15% sull’acquisto di prodotti selezionati su FASTshop tra PC, stampanti, tablet e altro per lavorare in remoto

Senior Pack

assistenza clienti in un click

consulenza per la configurazione del PC e la sicurezza dai tecnici AnyTech365

sconto del 15% sull’acquisto di prodotti selezionati su FASTshop tra PC, stampanti, tablet per una vita attiva e mantenersi al passo con i tempi

E-Learning Kit

consulenza per la configurazione del PC e la sicurezza dai tecnici AnyTech365

modem FastGate

sconto del 15% sull’acquisto di prodotti selezionati su FASTshop tra PC, cuffie, tablet e tanto per la didattica a distanza e lo smart learning

Attiva Fastweb Casa »

Fastweb insieme alla tariffa per la linea fissa permette di sottoscrivere anche un piano energia con Eni Gas e Luce. L’offerta ha un costo di partenza 23,95 euro al mese per 24 mesi, poi 28,95 euro al mese. Per chi è già cliente Eni Gas e Luce il prezzo è di 25,95 euro al mese.

Gas e Luce – sconto 5 euro per 24 mesi – 23,95 euro al mese

Gas – sconto 2,5 euro per 24 mesi – 26,45 euro al mese

Luce – sconto 2,5 euro per 24 mesi – 26,45 euro al mese

Con addebito su conto corrente e bolletta digitale è disponibile un ulteriore sconto del 10% sui corrispettivi per 24 mesi. Tutta l ‘energia è prodotto da impianti green alimentati da fonti rinnovabili.

L’offerta convergente Fastweb Casa + Fastweb Mobile permette di aggiungere alla linea fissa una SIM con:

Minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e oltre 60 destinazioni all’estero (500 minuti in roaming in Ue e Svizzera)

100 SMS

50 GB per navigare in Internet in 4G fino a 150 Mbps (4 GB in roaming in Ue e Svizzera)

Il costo del piano è di 8,95 euro al mese. L’attivazione e la spedizione della SIM sono gratuite se l’offerta viene sottoscritta online (altrimenti 10 euro di attivazione + 5 euro per la consegna della SIM). Terminati gli SMS il costo per ogni messaggio è di 5 cent mentre quando si esaurisce il traffico dati è possibile acquistare 1 GB extra a 6 euro (massimo 10 GB al mese) o l’opzione 10 GIGA per 6 euro al mese. Anche in questo caso non sono previsti vincoli o penali per la disattivazione. L’utente può lasciare l’operatore in ogni momento. Nel piano sono inoltre inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica

Scatto alla risposta

Ti ho chiamato gratuito

Controllo Credito Residuo

Attiva Fastweb Casa + Mobile »

Fastweb: dettagli sulla rete

Fastweb offre copertura in FTTH (Fiber to the Home) in n oltre 100 città tra cui Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova, Palermo, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Verona e Venezia. Questa tipologia di connessione prevede che la fibra ottica raggiunga direttamente il modem dell’utente. Negli altri Comuni è possibile navigare fino a 100 Mbit/s in download e fino a 50 Mbit/s in upload. In alternativa è disponibile anche la FTTN (Fiber to the Node), che comprende le tecnologie VULA e BS-NGA e garantisce una velocità fino a 100 o 200 Mbit/s in download e fino a 20 Mbit/s in upload. In questo caso la fibra ottica copre solo il tratto fino alla stazione di trasmissione di base. Il segnale poi si sposta sulla classica rete telefonica in rame. Fastweb in ADSL consente di navigare fino a 20 Megabit/s in download e 1 Megabit/s in upload. Nelle aree non coperte direttamente dal provider la velocità è fino a 6 Megabit/s in download.

E’ possibile verificare facilmente la copertura disponibile nel proprio Comune utilizzato l’apposito strumento fornitovi gratuitamente da SOStariffe.it.

Annunci Google