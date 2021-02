Offerte Digital per luce e gas: tutti i vantaggi

La trasformazione digitale riguarda anche le forniture di luce e gas. Il mercato energetico, infatti, sta registrando l'arrivo di un numero sempre maggiore di fornitori "full digital". Nello stesso tempo, inoltre, gli operatori tradizionali stanno proponendo ai loro clienti una gestione sempre più telematica dell'utenza energetica. L'ultimo studio di SOStariffe.it punta a mettere in luce i vantaggi per clienti e imprese della transazione digitale nel settore energetic o, un fenomeno che può garantire un risparmio di tempo e denaro ed una riduzione dell'impatto ambientale del sistema.

Il mercato energetico sta registrato una vera e propria svolta digitale. Come già accaduto anche ad altri servizi, come la telefonia e l’Internet banking, il processo di digitalizzazione, a poco a poco, diventa sempre più importante anche per l’erogazione di luce e gas. Gli operatori tradizionali del settore, infatti, invitano i loro utenti ad una gestione sempre più telematica delle utenze. Nello stesso tempo, il mercato registra il debutto di nuove compagnie “full digital” che offrono un’intera gamma di servizi esclusivamente in via telematica.

Per gli utenti che scelgono le offerte digital per le proprie forniture energetiche ci sono svariati vantaggi. La trasformazione digitale del settore, infatti, semplifica la gestione delle forniture e la possibilità di personalizzare i servizi. Nello stesso tempo, questo processo fa aumentare i margini di risparmio che possono tradursi in veri e propri sconti in bolletta (sino a 50 euro all’anno), sul costo della componente energia (sino al 10% rispetto alle offerte tradizionali) e in vantaggi aggiuntivi (con buoni acquisto in regalo fino a 300 euro).

Il nuovo studio di SOStariffe.it si sofferma su tutti i vantaggi legati al sistema di gestione digitale delle utenze di luce e gas. L’indagine va ad individuare i pro legati alla trasformazione del sistema energetico con gli utenti che possono sfruttare nuove occasioni di risparmio. L’inforgrafica qui di sotto riassume i 5 punti che rendono convenienti le offerte digital.

I vantaggi delle offerte luce e gas digital

Scegliere le offerte luce e gas in versione digital può offrire la massima convenienza per gli utenti. Il primo step di tale scelta è legato all’attivazione online. Sfruttando i canali digitali, infatti, è possibile individuare con la massima precisione le tariffe più vantaggiose del momento, considerando sia i costi dell’energia che tutti gli elementi collegati.

Per una scelta precisa delle tariffe luce e gas da attivare si può puntare sulla comparazione online. In pochi click, infatti, l’utente può individuare le tariffe più vantaggiose da attivare direttamente online per dare un taglio alla bolletta. Per scoprire le offerte più vantaggiose in base alle proprie esigenze sarà sufficiente conoscere (tramite i dati riportati in bolletta) o calcolare il proprio consumo annuo.

La comparazione online può avvenire tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, disponibile cliccando sul link qui di sotto oppure scaricando l’App di SOStariffe.it dal Google Play Store o dall’Apple App Store.

Scopri le migliori offerte luce e gas »

Puntare sulle offerte digitali conviene. Tali soluzioni, infatti, garantiscono sconti in bolletta significativi. Secondo l’analisi di SOStariffe.it, che ha preso in considerazione le varie proposte per luce e gas presenti sul mercato libero, rispetto alle soluzioni tradizionali le tariffe digital garantiscono:

la possibilità di accedere a sconti extra in bolletta (in media 50 euro annui)

(in media 50 euro annui) la possibilità di accedere a sconti extra sulla componente energia, ovvero sul costo dell’energia, fino ad uno sconto del 10% sul prezzo rispetto alle soluzioni tradizionali

ovvero sul costo dell’energia, fino ad uno sconto del 10% sul prezzo rispetto alle soluzioni tradizionali la possibilità di poter contare su vantaggi aggiuntivi come voucher in regalo (con vantaggi fino a 300 euro)

I vantaggi economici sono sono gli unici vantaggi legati alle offerte digital. Scegliere la digitalizzazione delle forniture energetiche, infatti, mette a disposizione diversi benefici extra, sia in termini di gestione delle forniture che di comodità e convenienza dei pagamenti delle bollette.

La scelta delle tariffe digital consente all’utente di avere una gestione delle forniture ed un monitoraggio dei consumi tramite canali telematici. Tramite il sito e l’app del proprio fornitore, infatti, l’utente potrà accedere a strumenti di gestione e analisi avanzati e avere un controllo completo sulle proprie forniture energetiche.

Con le offerte digital non è solo la gestione e il monitoraggio che diventano telematici. Scegliendo i fornitori che propongono queste soluzioni, infatti, ci sarà la possibilità di poter contare su di un servizio clienti digitale, eliminando le perdite di tempo legate ai servizi d’assistenza telefonica oramai obsoleti.

L’assistenza clienti, infatti, diventa digitale. Gli utenti hanno la possibilità di ottenere supporto sfruttando i servizi di web chat, direttamente con operatore o tramite i bot in grado di risolvere, in modo automatico, i principali problemi e dubbi degli utenti senza richiedere il supporto di un addetto umano. Da notare, inoltre, che molti fornitori di energia propongono anche un servizio d’assistenza tramite canali social.

Le offerte digital consentono anche un azzeramento dei costi extra legati alle forniture energetiche. Puntare sulla digitalizzazione, infatti, garantisce notevoli vantaggi agli utenti. Ad esempio, è possibile semplificare al massimo il pagamento delle fatture, andando ad eliminare tutti i costi extra legati a questo aspetto.

Gli utenti possono scegliere di digitalizzare la bolletta, riducendo così il consumo di carta ed eliminando dall’importo da pagare il costo dell’invio della fattura. Con la bolletta elettronica, consegnata dal fornitore tramite e-mail o scaricabile dall’utente dall’area privata del sito, è possibile ottenere notevoli vantaggi.

Allo stesso modo, scegliere il pagamento automatico con domiciliazione bancaria su conto corrente o carta di credito è un altro fattore molto vantaggioso. Con il pagamento automatico, infatti, si eliminano i costi di commissione legati al pagamento del tradizionale bollettino. Da notare, inoltre, che si eliminano anche le perdite di tempo legate alla necessità di effettuare il pagamento in modo “manuale”, magari tramite home banking o recandosi in un punto abilitato a tali operazioni (in Posta o in una ricevitoria).