Le eSIM sono una forma più evoluta ed efficiente delle schede per la telefonia mobile. Le eSIM permettono di avere due numeri sullo stesso cellulare, non si possono perdere o deteriorarsi in quanto si scaricano come un qualsiasi file direttamente sullo smartphone inquadrando un QR Code e per lo stesso motivo non necessitano di spedizione. Diversi operatori prevedono offerte eSIM e per alcuni la scheda digitale è proposta allo stesso prezzo della sua omologa fisica. Altri come Elimobile e Iliad invece hanno promesso di lanciarle a breve ma senza indicare una precisa scadenza.

Offerte eSIM di Vodafone a ottobre 2022

Offerte eSIM di Vodafone Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Vodafone Silver illimitati 150 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 7,99 euro Vodafone Silver illimitati 200 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 9,99 euro Vodafone One Number non inclusi gli stessi della propria offerta mobile 5 euro

Le offerte eSIM di Vodafone hanno il costo di 1 euro e permettono di abbinare una scheda digitale a qualsiasi tariffa dell’operatore. Tra le tante le due più interessanti sono le offerte della famiglia Vodafone Silver con minuti illimitati e fino a 200 GB in 4G con Smart Pay a partire da 7,99 euro al mese. Si tratta però di promozioni disponibili solo online per i clienti di Iliad o altri operatori virtuali con portabilità. L’addebito automatico su conto corrente permette di ottenere più traffico dati e una riduzione sul prezzo mensile dell’offerta ma anche accesso gratuito a Vodafone Club, che ogni mese include 10 GB aggiuntivi, navigazione 5G oltre a sconti e promozioni sui prodotti e servizi di partner come Amazon.it, Booking.com, Everli e altri.

Tra le offerte eSIM di Vodafone troviamo anche una proposta specifica per chi dispone di uno smartwatch Cellular come Apple Watch, ovvero in grado di connettersi a Internet anche senza abbinarlo a uno smartphone. La tariffa in questione si chiama Vodafone OneNumber e per 5 euro al mese con attivazione gratuita permette di avere lo stesso numero di telefono su smartwatch e cellulare. L’eSIM è compatibile con iPhone 6s e modelli successivi e con iOS 13 e successivi.

Vi ricordiamo che i clienti mobili di Vodafone anche con eSIM possono avere la fibra ottica di Internet Unlimited con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download su FTTH (Fiber to the Home) e modem e attivazione inclusi al prezzo esclusivo di 22,90 euro al mese.

Offerte eSIM di WindTre a ottobre 2022

offerte eSIM di WindTre Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Di Più Unlimited 5G con Easy Pay illimitati (200 minuti verso l’estero) illimitati alla massima velocità (5G Priority Pass) 29,99 euro Di Più Full 5G con Easy Pay minuti illimitati (50 minuti verso l’estero) e 200 SMS 100 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) 14,99 euro Di Più Lite 5G con Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS 50 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) 12,99 euro

WindTre consente di acquistare una eSIM da abbinare a qualsiasi sua offerta al costo di 10 euro. La portabilità del numero è sempre gratuita. I già clienti che vogliono sostituire la vecchia SIM fisica invece dovranno spendere 15 euro.

Le migliori offerte di WindTre rientrano nella famiglia Di Più, che con un prezzo di partenza di 12,99 euro al mese permettono di avere anche Giga illimitati per navigare in 5G alla massima velocità grazie al Priority Pass. Scegliendo Easy Pay come metodo di pagamento si addebita in automatico il costo del piano su conto corrente o carta di credito e si ottengono il doppio dei Giga inclusi rispetto all’addebito su credito residuo.

Tutte le offerte di WindTre includono anche blocco dei servizi a sovrapprezzo e la possibilità di contattare gratuitamente il servizio clienti al 159 senza attese e in qualsiasi giorni e ora. In più è possibile provare gratis per 30 giorni le tariffe Di Più Lite 5G e Di Più Full 5G. Concluso il periodo promozionale si può scegliere di continuare con l’operatore pagando i costi previsti al piano o disattivarlo senza costi aggiuntivi. L’attivazione di 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistandola online. La SIM tradizionale costa 10 euro.

Anche i clienti mobile di WindTre hanno uno sconto sulla fibra ottica. Con Super Fibra potete avere navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download su FTTH e inclusi modem, 6 mesi di Amazon Prime e giga illimitati per le SIM mobile WindTre di tutta la famiglia a 22,99 euro al mese più 9,99 euro per l’attivazione.

Offerte eSIM di Very Mobile a ottobre 2022

Offerte eSIM di Very mobile Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Very 4,99 illimitati 30 GB fino a 30 Mbps 4,99 euro Very 5,99 illimitati 50 GB fino a 30 Mbps 5,99 euro Very 6,99 illimitati 100 GB fino a 30 Mbps 6,99 euro Very 7,99 illimitati 150 GB fino a 30 Mbps 7,99 euro Very 8,99 illimitati 200 GB fino a 30 Mbps 8,99 euro Very 9,99 illimitati 220 GB fino a 30 Mbps 9,99 euro Very 11,99 illimitati 50 GB fino a 30 Mbps 11,99 euro Very 13,99 illimitati 150 GB fino a 30 Mbps 13,99 euro

Very Mobile è uno dei due operatori virtuali a proporre offerte eSIM allo stesso prezzo di quelle che prevedono una scheda fisica. I già clienti del gestore possono poi sostituire gratuitamente la SIM tradizionale con richiesta via app Very accedendo alla sezione Info SIM e PUK.

Chi attiva le offerte Very entro il 27/10/22 il primo mese è in promozione a 1,99 euro. Tutte le tariffe non hanno vincoli e il costo di SIM, spedizione e attivazione sono azzerati. Il rinnovo avviene sempre lo stesso giorno del mese.

Tra le tante offerte eSIM di Very una delle migliori è quella che include minuti e SMS illimitati e 30 GB in 4G fino a 30 Mbps a 1,99 euro per un mese, poi 4,99 euro al mese. La tariffa è attivabile solo per i clienti di Iliad o altri operatori virtuali che richiedono la portabilità.

Offerte eSIM di Spusu a ottobre 2022

Offerte eSIM di Spusu Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Spusu 1 100 minuti e 100 SMS 1 GB in 4G 3,99 euro Spusu 10 1000 minuti e 200 SMS 10 GB in 4G 4,98 euro Spusu 50 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G 5,98 euro

Spusu è il secondo operatore virtuali a proporre offerte eSIM e anche in questo caso le schede digitali hanno lo stesso prezzo di quelle tradizionali. La sostituzione della SIM è invece gratuita e si può richiedere direttamente al servizio clienti.

Una delle migliori offerte del gestore è Spusu 50 con 2000 minuti, 500 SMS, 50 GB in 4G e 100 GB di riserva a 5,98 euro al mese. Si può pagare con carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard o PayPal. Il traffico di riserva si può utilizzare solo quando si esauriscono i Giga inclusi nella promozione. Con Riserva Dati invece potete accumulare minuti, SMS e MB non utilizzati nel mese che a partire dal rinnovo successivo si convertono in Giga aggiuntivi che non hanno scadenza.

Offerte eSIM di TIM a ottobre 2022

Offerte mobile a cui abbinare un telefono Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM One Number non inclusi gli stessi della propria offerta mobile primo mese gratuito, poi 4,99 euro TIM Wonder Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Young (solo under 25) illimitati 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro

Con TIM potete associare una eSIM a qualsiasi offerta al prezzo di 10 euro. Per sostituire la vostra scheda tradizionale dovrete necessariamente recarvi in negozio e pagare il prezzo di 15 euro. Le tariffe dell’operatore tra cui scegliere sono diverse:

1. TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G con primo mese (poi 9,99 euro al mese) e attivazione gratuiti per i nuovi clienti che l’acquistano online. La SIM costa 25 euro con 2 euro di traffico incluso. La tariffa è disponibile per i clienti di Iliad o alcuni operatori virtuali

2. TIM Wonder Five con minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G con primo mese (poi 7,99 euro al mese) e attivazione gratuiti per i nuovi clienti che l’acquistano online. La SIM costa 25 euro con 2 euro di traffico incluso. La tariffa è disponibile per i clienti di alcuni operatori virtuali come Postemobile, Fastweb Mobile e Coop Voce

3. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download con primo mese (poi 14,99 euro al mese) e attivazione gratuiti per i nuovi clienti che l’acquistano online. La SIM costa 25 euro con 2 euro di traffico incluso. Nel piano sono inclusi anche navigazione prioritaria sulla rete di TIM, 100 GB su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) e TIM Safe Web Plus per la protezione dei dati personali e delle transazioni della famiglia.

4. TIM Young con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download con primo mese (poi 9,99 euro al mese) e attivazione gratuiti per i nuovi clienti che l’acquistano online. La SIM costa 25 euro con 2 euro di traffico incluso. Nel piano è incluso anche traffico illimitato per ascoltare musica su TIMMUSIC. L’offerta è disponibile solo per gli Under 25 e si può personalizzare con:

Raddoppio dei Giga (100 GB) a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games a 5 euro in più al mese

TIM One Number a 99 cent in più al mese

TIM One Number è invece l’offerta solo dati per avere lo stesso numero su cellulare e smartwatch e prevede primo mese gratuito, poi 4,99 euro al mese.

Ci sono poi ulteriori vantaggi per i clienti fisso di TIM che acquistano le sue offerte eSIM. Fino a quando si mantiene attiva la connessione di casa infatti si possono avere Giga illimitati per le SIM di tutta la famiglia (massimo 6 anche non intestate al titolare della linea fissa) con TIM Unica. La promozione è gratuita e il pagamento delle offerte per cellulare e di casa avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

