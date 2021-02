Nuove tariffe Sky febbraio 2021: tutte le promozioni del mese

Il mese di febbraio 2021 prende il via con svariate offerte Sky da sfruttare per l'accesso ai contenuti TV proposti dall'azienda e per la connessione Internet di casa grazie alle nuove offerte Sky WiFi. Ecco le migliori proposte di Sky disponibili nel corso del mese di febbraio 2021 e come fare ad attivare la proposta più adatta alle proprie esigenze.

Sky propone una vasta gamma di offerte, sia per l’accesso ai contenuti Sky TV che per la connessione Internet di casa con le tariffe Sky WiFi. Per i nuovi clienti è possibile puntare sull’offerta convergente che unisce l’abbonamento di rete fissa ad un abbonamento Sky TV con condizioni particolarmente vantaggiose.

Per chi è già cliente Sky TV, invece, c’è la possibilità di attivare un abbonamento Sky WiFi con condizioni particolarmente vantaggiose. Se, invece, si desiderasse attivare solo un’offerta Sky TV, senza la connessione Internet di casa, sarà possibile puntare su svariate nuove soluzioni proposte dall’azienda a febbraio.

Ecco tutte le proposte disponibili:

Sky WiFi e Sky TV insieme: ecco l’offerta

La nostra panoramica sulle offerte Sky parte con l’offerta combinata Sky WiFi e Sky TV. Questa proposta, davvero molto interessante, è disponibile in due versioni differenti. La prima include l’abbonamento Internet casa e l’accesso ad un pacchetto base di Sky TV mentre la seconda include anche Sky Calcio.

Ecco le due offerte:

abbonamento a Sky TV con Sky Q senza parabola, linea telefonica fissa, connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 o FTTC sino a 200 Mega; l’offerta presenta un costo di 39,90 euro al mese per 17 mesi (poi 57,90 euro al mese) con primo mese a soli 10 euro; l’attivazione è gratuita, sia per l’abbonamento TV che per la connessione Internet, e il modem Sky WiFi Hub è incluso

(poi 57,90 euro al mese) con primo mese a soli 10 euro; l’attivazione è gratuita, sia per l’abbonamento TV che per la connessione Internet, e il modem Sky WiFi Hub è incluso abbonamento a Sky TV con Sky Q senza parabola e con il pacchetto Sky Calcio incluso, linea telefonica fissa, connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 o FTTC sino a 200 Mega; l’offerta presenta un costo di 54,90 euro al mese per 17 mesi (poi 73,10 euro al mese) con primo mese a soli 10 euro; l’attivazione è gratuita, sia per l’abbonamento TV che per la connessione Internet, e il modem Sky WiFi Hub è incluso

L’offerta combinata Sky TV e Sky WiFi è disponibile direttamente tramite attivazione online. Cliccando sul link qui di sotto sarà possibile raggiungere il sito Sky ed effettuare la verifica della copertura della fibra ottica. Da notare che quest’offerta è disponibile anche per i clienti Sky TV che vogliono modificare il proprio abbonamento aderendo alle condizioni proposte da questa tariffa.

Attiva l’offerta Sky TV + Sky WiFi »

Sky WiFi per i già clienti Sky TV

Per chi ha già un abbonamento Sky TV attivo, c’è la possibilità di completare la propria sottoscrizione con l’aggiunta di un’offerta Sky WiFi. Grazie all’operatore è possibile navigare senza limiti da casa sfruttando:

la fibra ottica FTTH di Open Fiber con velocità massima di 1000 Mega in download

la fibra mista rame FTTC di Fastweb con velocità massima di 200 Mega in download

L’abbonamento, dopo la verifica della copertura, verrà attivato sfruttando la migliore tecnologia disponibile per la connessione. L’offerta di Sky include la linea telefonica e una connessione illimitata oltre al modem Sky WiFi Hub senza costi aggiuntivi. Il canone mensile è di 29,90 euro con i primi 3 mesi gratis.

Per sottoscrivere una nuova offerta Sky WiFi è possibile accedere al sito ufficiale dell’operatore, cliccando sul link qui di sotto, e seguire la procedura guidata. La gamma di tariffe Sky WiFi include anche diverse soluzioni aggiuntive con la possibilità di sfruttare anche le chiamate gratis dal telefono di casa o di arricchire l’abbonamento con gli Sky WiFi Pod che consentono di potenziare la copertura del WiFi di casa.

Verifica la copertura ed attiva Sky WiFi »

Ricordiamo che per confrontare i vantaggi delle offerte Sky WiFi con tutte le altre proposte presenti sul mercato è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, disponibile anche su dispositivi mobili grazie all’App di SOStariffe.it scaricabile gratuitamente da smartphone e tablet Android, tramite il Play Store, e iPhone e iPad, tramite l’AppStore.

Offerte Sky TV

Il fulcro della gamma di offerte Sky restano le soluzioni Sky TV. A disposizione dei nuovi clienti (e dei già clienti che vogliono effettuare modifiche al proprio abbonamento) ci sono svariate proposte tra cui scegliere l’abbonamento più in linea con le proprie esigenze.

Tra le tariffe “base” disponibili troviamo:

Intrattenimento Plus: Sky TV, Sky Famiglia e abbonamento a Netflix Standard a 19,90 euro al mese per 12 mesi, poi 43,39 euro al mese; l’offerta è disponibile senza costi di attivazione

Sky TV, Sky Famiglia e abbonamento a Netflix Standard a poi 43,39 euro al mese; l’offerta è disponibile senza costi di attivazione Cinema: Sky TV, Sky Famiglia e Sky Cinema a 44,20 euro al mese per 12 mesi, poi 43,39 euro al mese; l’offerta è disponibile senza costi di attivazione

Da segnalare anche la possibilità di puntare sull’offerta Calcio che include Sky TV e Sky Calcio che consente di guardare le partite di Serie A (7 partite per ogni giornata di campionato) a partire da 33 euro al mese per 12 mesi (poi 43,20 euro al mese). Anche in questo caso, non ci sono costi di attivazione.

I clienti che scelgono Sky TV hanno poi la possibilità di personalizzare ulteriormente l’abbonamento con l’aggiunta di pacchetti e servizi extra. Per un quadro completo sulle offerte disponibili è possibile cliccare sul link qui di sotto e procedere poi con l’attivazione online dell’offerta desiderata.

Scopri tutte le offerte Sky TV »

Offerte NOW TV: tutti i contenuti Sky TV senza abbonamento

Tra le migliori alternative alle offerte Sky TV ci sono le offerte NOW TV. Per accedere ai contenuti Sky TV in streaming e senza alcun vincolo d’abbonamento è possibile puntare sulle proposte della piattaforma di streaming di Sky che garantisce diverse soluzioni tra cui scegliere l’offerta giusta.

Le proposte di NOW TV si articolano su tre diversi pass:

Entertainment: con questo pass è possibile accedere ai programmi di intrattenimento ed alle serie TV del catalogo di Sky con la possibilità di guardare anche i contenuti on demand; il costo del pass è di 9,99 euro al mese

con questo pass è possibile accedere ai programmi di intrattenimento ed alle serie TV del catalogo di Sky con la possibilità di guardare anche i contenuti on demand; il costo del pass è di 9,99 euro al mese Cinema: con questo pass è possibile accedere ai contenuti di Sky Cinema con un ricco catalogo di film da guardare on demand in streaming; il costo del pass è di 9,99 euro al mese

con questo pass è possibile accedere ai contenuti di Sky Cinema con un ricco catalogo di film da guardare on demand in streaming; il costo del pass è di 9,99 euro al mese Sport: con questo pass è possibile accedere ai contenuti di Sky Calcio e Sky Cinema in streaming; il costo del pass è di 29,99 euro al mese

La migliore soluzione per passare ad una delle proposte di NOW TV è rappresentata dall’offerta dedicata alla NOW TV Smart Stick. Il dispositivo, da collegare alla TV per renderla “smart” con l’aggiunta di altre app come Spotify, YouTube, Netflix e DAZN, è al centro di offerte davvero interessanti.

Al costo di 29,99 euro al mese è possibile acquistare la NOW TV Smart Stick con l’aggiunta di 3 mesi di Entertainment o Cinema oppure 1 mesi di Sport. L’acquisto della Smart Stick e ‘attivazione dei pass può essere effettuata direttamente tramite il sito ufficiale di NOW TV.

Scopri l’offerta dedicata alla NOW TV Smart Stick »