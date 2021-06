I rimborsi fiscali si possono ricevere con l’acc redito diretto sul proprio conto corrente bancario o postale : per procedere con questa tipologia di accredito, sarà necessario compilare uno specifico modello. Ecco tutte le informazioni che è necessario sapere in merito.

Modello per la richiesta di accredito su conto corrente bancario o postale dei rimborsi fiscali: come trovarlo

Il modello per la richiesta di accredito su conto corrente bancario o postale dei rimborsi fiscali delle persone fisiche è disponibile online, sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Tale modello dovrà essere compilato con i propri dati personali e le informazioni necessarie per richiedere l’accredito.

Bisognerà prestare particolare attenzione alla sua compilazione in quanto l’indicazione di dati non veritieri potrebbe far scattare delle sanzioni di tipo penale. Il modello dovrà poi essere presentato presso gli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.

I propri dati saranno principalmente trattati in maniera informatizzata, nel rispetto delle misure di sicurezza che sono previste dal Codice in materia di trattamento dei dati personali.

A cosa serve il modello

Il modello in questione potrà essere utilizzato dalle persone fisiche per richiedere l’accredito dei rimborsi fiscali e di altre forme di erogazione direttamente sul proprio conto corrente bancario o postale. Si tratta di una forma di pagamento con la quale i rimborsi potranno essere erogati senza inconvenienti e in modo molto più rapido.

La richiesta di accredito potrà essere effettuata secondo due modalità differenti:

la prima consiste nel comunicare i dati del proprio conto corrente direttamente online , sul sito www.agenziaentrate,it . Si dovrà seguire il percorso Servizi online > Servizi telematici > Rimborsi web e accedere con l’utilizzo delle proprie credenziali;

la seconda consiste nella presentazione del modello di cui sopra, che dovrà essere compilato in ogni sua parte e presentato presso un Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate, assieme a un documento d’identità in corso di validità.

Dove trovare il modello

Il modello per richiedere l’accredito dei rimborsi fiscale sul proprio conto corrente bancario o postale è reperibile direttamente online, sul sito dell’Agenzia dell’Entrate o, in alternativa, su quello del Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’indirizzo www.finanze.it.

Per quanto riguarda la sua compilazione, sarà necessario:

barrare la casella numero 1 per ricevere i rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale intestato al contribuente;

barrare la casella numero 2 nell’ipotesi in cui si volesse annullare una richiesta di accredito di rimborsi e di altre erogazioni sul conto corrente del contribuente e ricevere i successivi rimborsi con vaglia postale o cambiario emesso dalla Banca d’Italia.

Quali dati si dovranno inserire

I dati del contribuente che si dovranno indicare nel modello sono:

il suo nome e cognome, senza abbreviazioni;

il luogo, la data di nascita e il sesso;

il Comune di residenza e, se diverso, anche quello di domicilio. Si dovrà inserire, nello specifico, la sigla della provincia, la frazione, la via o la paizza, il numero civico, il codice di avviamento postale.

Tra i recapiti facoltativi ci sono poi l’indirizzo di posta elettronica e il numero di cellulare o di telefono, che si potranno fornire al fine di ricevere da parte dell’Agenzia delle Entrate (in modo gratuito) eventuali informazioni riguardanti aggiornamenti, scadenze, novità.

Le coordinate del conto corrente

Sarà quindi necessario inserire i dati riguardanti il conto corrente, che potrà essere stato aperto in Italia oppure all’estero. Nel caso dei conti correnti italiani, si dovrà inserire il codice IBAN, che è composto da 27 caratteri e che identifica il modo univoco il proprio conto corrente.

Per quanto riguarda, invece, i conti correnti esteri, si dovranno fornire:

la denominazione della banca;

l’intestatario del conto corrente;

il codice BIC;

l’IBAN se UEM, oppure le coordinate bancarie e l’indirizzo della banca se il conto è extra UEM.

Specifiche sul modello per richiedere l’accredito sul conto corrente dei rimborsi fiscali

Al modello in questione sarà necessario allegare:

la fotocopia del documento di identità del contribuente in corso di validità;

la fotocopia del documento di identità del soggetto delegato, in caso di delega in corso di validità.

A proposito della delega, esiste un apposito riquadro che dovrà essere compilato nel caso in cui il modello fosse presentato da una persona incaricata.

Il modello dovrà essere sottoscritto indicando la data di presentazione della domanda: la sottoscrizione serve a sollevare l’Agenzia delle Entrate da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta relativa ad eventuali imprecisioni dovute all’indicazione dei dati del conto corrente. La richiesta di accredito sarà infine firmata dal funzionario dell’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, che indicherà il codice dell’ufficio.

