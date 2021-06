A Giugno in arrivo sulla piattaforma di streaming serie tv, come Loki, film attesissimi (Black Widow e Crudelia), e lungometraggi di animazione. Scopri come guardare LUCA su Disney+ e quanto ti costa abbonarti alla pay tv

LUCA su Disney+: come guardare il film in streaming

Un nuovo film targato Pixar sta per arrivare sulla piattaforma di streaming, il 18 Giugno è la data d’uscita di LUCA su Disney+. Questo titolo è solo una delle novità di questo mese, tra i titoli che stanno suscitando grande attenzione tra gli utenti della pay tv ci sono anche The Falcon ande The Winter Soldier, Loki (disponibile dal 9 Giugno) e Crudelia. A breve terminerà anche l’attesa per Black Widow.

Lo stop e i ritardi dovuti ai blocchi delle attività di produzione Covid hanno portato Disney a posticipare alcune uscite e a riprogrammare alcune pellicole che gli appassionati aspettavano con trepidazione.

L’arrivo del nuovo film LUCA su Disney+

LUCA che da questa settimana potrai vedere con il tuo abbonamento alla streaming tv è un lungometraggio di animazione prodotto da Disney Pixar. Si tratta di un’uscita particolare, il film infatti sarà reso disponibile sulla piattaforma Disney+ senza costi aggiuntivi e non sarà proiettato nei cinema. Almeno questo sono le informazioni diffuse per quando riguarderà il lancio del prodotto negli Stati Uniti. Qui in basso puoi vedere il trailer ufficiale pubblicato sul canale YouTube di LUCA.

Per conoscere meglio quali siano i pacchetti Disney+ e quali possono essere le offerte pay tv più convenienti

Puoi anche personalizzare la tua ricerca selezionando dei filtri specifici, range di prezzo, un operatore specifico (in questo caso per esempio Disney+) o indicazioni specifiche sulle tecnologie di collegamento (satellitare digitale terrestre o in streaming. L’analisi può anche essere impostata rispetto al tipo di pacchetto che si cerca: sport, serie tv, cinema o bambini.

Se vuoi effettuare una prova delle funzionalità di questa applicazione di confronto delle offerte puoi cliccare sul pulsante qui sotto.

Scopri quanto ti costa Disney+ »

Cos’è l’accesso VIP?

È la prima volta che la società propone questa soluzione di trasmissione, per altre produzioni cinematografiche come Crudelia o il remake di Mulan la piattaforma ha proposto la trasmissione dei contenuti come extra rispetto al canone.

Il costo degli eventi VIP è di 21,99 euro e permette agli utenti di vedere tutte le volte che vogliono il contenuto. Questa soluzione è al momento attiva per poter accedere a Crudelia e sarà il sistema adotta per le anteprime di Black Widow (al cinema dal 7 Luglio e su Disney+ VIP dal 9 Luglio), per Jungle Cruise (30 Luglio).

LUCA, la storia di un’amicizia particolare

La storia racconta da LUCA è ambientata in una città della costa ligure in estate, il protagonista – Luca – ha 13 anni e si prepara a vivere le sue vacanze, ma lui e il suo amico Alberto nascondo un segreto: sono delle creature marine. Nessuno spoiler, tranquilli.

I due ragazzi sono curiosi vogliono provare com’è vivere sulla terraferma, le loro avventure con Giulia (terrestre che non sa nulla del loro essere dei sirenetti) racconta di un’amicizia sincera, commovente e divertente, di adolescenti che crescono insieme e imparano da affrontare le loro paure.

La regia di questa pellicola di animazione è del candidato Oscar Enrico Casarosa e il produttore è Andrea Warren, lo stesso che ha contribuito alla realizzazione di Cars 3.

LUCA non è l’unico prodotto in arrivo su Disney+ a Giugno, tra i principali titoli che stanno uscendo questo mese ci sono anche:

Raya e l’ultimo drago 4 Giugno

Titolo diretto da Don Hall e da Carlos López, ha gli stessi produttori di Oceania e di Frozen – Osnat Shurer e Peter Del Vecho. La storia è ambientata a Kumandra, città fantastica, un luogo dove draghi e umani in passato vivevano insieme in pace, poi una forza malvagia aveva distrutto l’armonia tra le due specie. Raya, una guerriera, potrà riportare l’unione tra i due mondi?

Loki 9 Giugno

Si tratta della terza serie lanciata dal canale Marvel di Disney+. Questa serie ha come protagonista il Dio dell’Inganno, Loki nella mitologia è il figlio adottivo di Odino. Nelle saghe ideate da Stan Lee Loki (che sul grande schermo ha il volto di Tom Hiddleston) è il fratellastro di Thor ed è il figlio del re dei Giganti di Ghiaccio Laufey.

Questo personaggio è uno dei più affascinanti tra i cattivi dell’universo Marvel, è ambiguo, sarcastico e tenta di usurpare il trono di Asgard alleandosi con ogni sorta di malvivente universale. In questa serie gli eventi raccontati sono successivi alla story line di Avengers, The Endgame.

Wolfgang 25 Giugno

Altro titolo in arrivo è Wolfgang, che sarà disponibile dal 25 Giugno. In questo caso è un documentario che narra la storia di Wolfgang Puck, uno degli chef più celebri del mondo. È uno dei 10 cuochi più ricchi al mondo, secondo una classifica del Corriere, ed è anche lo chef che per 20 anni si è occupato della cena ufficiale degli Oscar. Puck è di origini austriache ma vive negli Stati Uniti.

Queste sono solo alcune delle novità, chi si abbona a Disney+ può contare su un catalogo molto ricco. La società The Walt Disney Company include nell’abbonamento i contenuti di diverse case di produzione: Marvel, Lucasfilm, National Geographic, Disney, Pixar e Star.

Canone Disney+, quale conviene?

Se vuoi accedere a questi e a migliaia di altri titoli devi abbonarti a Disney+, l’offerta di questa piattaforma è molto semplice. Si può scegliere tra due soluzioni: annuale o mensile. Per chi decide di pagare la sua quota per accedere alla piattaforma di streaming tv ogni mese il prezzo è di 8,99 euro al mese. Con la formula annuale ti basterà un unico pagamento da 89,99 euro (che corrisponde ad una media di 7,50 euro al mese).

Chi ha attivato il suo abbonamento prima del 22 Febbraio si è potuto avvalere delle tariffe precedenti alle nuove acquisizioni della Walt Disney Company: 6,99 euro al mese e 69,99 euro per 12 mesi. La società infatti ha introdotto sulla piattaforma i contenuti di Star, quindi da Aprile sono visibili per i clienti Disney+ Plus i film e le serie tv di ABC, 20th Century Fox, FX, Freeform e Searchlight.

Come funziona l’abbonamento alla streaming tv

Se attivi l’abbonamento a Disney+ puoi creare fino a 10 profili e utilizzare il tuo account per collegare 10 dispositivi, ma la visione in contemporanea sarà possibile solo per 4 device. Se la tua smart tv o il tuo pc sono compatibili potrai anche accedere alla visione in 4K Ultra HD e HDR10 con supporto all’audio Dolby Vision e Dolby Atmos.

Sottoscrivendo una delle soluzioni proposte da Disney+ avrai la possibilità di interrompere il tuo abbonamento in qualunque momento e non dovrai pagare penali. Il rinnovo dell’offerta avviene in automatico, dovrai quindi inviare la tua richiesta di disdetta almeno 24 ore prima della data di scadenza della promozione. Anche se effettui la disattivazione del rinnovo potrai continuare ad accedere ai contenuti del tuo abbonamento fino al termine previsto della tua offerta.

Potrai effettuare il login alla piattaforma sia da tablet e iPad, che da pc fisso o mobile o dalle smart tv e Apple TV+, anche con Playstation 4 o xBox One potrai scaricare l’app Disney + per accedere. Se i televisori provvisti di chiavette o Stick Amazon o dei device Chromecast possono scaricare l’applicazione della piattaforma.

Offerte combinate con operatori telefonia

Per questo mese se il tuo operatore internet casa è TIM potrai avere Disney+ ad un prezzo molto più competitivo. Il gestore di telefonia fissa e mobile ha in corso un’offerta in edizione limitata che ti permette di abbonarti alla sua TIMVision, con accesso al catalogo della piattaforma streaming di Disney, a 4,99 euro al mese fino al 31 Ottobre 2021 (poi il prezzo sale a 7,99 euro al mese).

Periodicamente anche altri provider di rete fissa hanno incluso nelle loro promozioni dei pacchetti Disney, gratis o a prezzi ridotti, per i propri clienti. Tieni d’occhio le offerte in catalogo e scopri se ci sono delle tariffe per avere la piattaforma inclusa nel tuo canone telefonico.

Assistenza e supporto clienti

Dal tuo profilo personale su disneyplus.com potrai gestire la tua offerta in totale autonomia. Sul portale puoi trovare una sezione FAQ in cui si trovare le risposte alle principali domande o ai disservizi riscontrati dagli utenti più di frequente.

Si può anche scaricare l’app sul proprio smartphone o sul tablet e inserendo le credenziali del proprio profilo ottenere informazioni sulla data di rinnovo dell’offerta, su promozioni speciali o per pagare il rinnovo dell’abbonamento se è necessario sostituire la carta di credito inserita in fase di registrazione.

Se hai necessità di richiedere assistenza telefonica diretta potrai chiamare al numero 800 147 480 oppure, se ti trovi all’estero, c’è anche il contatto +390554646038.