Se siete alla ricerca dell’offerta fibra ottica più economica e che garantisca la migliore esperienza di navigazione sul web, in questo articolo abbiamo selezionato per voi le proposte più interessanti dei provider molto apprezzati dagli utenti come Fastweb, Vodafone, Tim, Wind ed Eolo

Volete navigare su Internet su rete fissa alla massima velocità disponibile? I grandi provider nei propri listini prevedono tariffe per la fibra ottica in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di cliente. Prima di effettuare la propria scelta, però, è importante verificare la copertura disponibile al proprio indirizzo o Comune. SosTariffe.it vi offre un comodo strumento gratuito per avere la certezza su quale tecnologia di connessione è disponibile per voi.

Le offerte fibra ottica più convenienti ad agosto 2019

1. Fastweb Casa

L’offerta di Fastweb per navigazione FTTH ha un costo in promozione di 29,95 euro al mese invece di 34,95 euro se l’attivazione avviene online entro il 20/8/19.

Si ricorda che la FTTH di Fastweb alla massima velocità è oggi disponibile in 31 città: Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Casalecchio di Reno, Catania, Firenze, Genova, Martellago (VE), Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Prato, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Salerno, San Lazzaro di Savena (BO), Torino, Trento, Trieste, Venezia e Verona. Nelle altre città la velocità di navigazione arriva fino a 100 Mbit/s in download e fino a 50 Mbit/s in upload.

Fastweb nelle aree coperte dalla fibra ottica mista rame o FTTN (Fiber to the Node) con tecnologie VULA e BS-NGA permette di navigare fino a 100-200 Megabit al secondo in download e fino a 20 Megabit al secondo in upload.

La tariffa non prevede costi di attivazione e offre:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit/s senza telefono in download e 200 Megabit/s in upload (FTTH – Fiber to the Home)

Modem Wi-Fi FASTGate incluso

incluso WOW Fi : servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia.

: servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia. Assistenza MyFastweb

All’offerta è possibile aggiungere:

WOW Space : cloud storage illimitato per conservare foto, video e musica in modo facile e sicuro. Il servizio prevede un primo mese di prova gratuito poi 9,95 euro al mese.

: cloud storage illimitato per conservare foto, video e musica in modo facile e sicuro. Il servizio prevede un primo mese di prova gratuito poi 9,95 euro al mese. 1.000 minuti verso numeri internazionali a 5 euro al mese

a 5 euro al mese Prodotti smart home per la sicurezza domestica come le telecamere Ezviz C6T RF EDITION (9 euro al mese per 24 rate + 7 euro di spedizione – 3 rate in regalo) o Ezviz Mini O Plus (4 euro al mese per 24 rate + 7 euro di spedizione – 3 rate in regalo)

L’opzione Fastweb Casa + Energia al costo di 24,95 euro al mese in promozione per 24 mesi anziché 29,95 euro permette di associare alla navigazione illimitata su fibra ottica una delle tariffe di Eni gas e luce:

Gas (0,279 euro/Smc) e luce (0,0765 euro/kWh)

Gas: 0,279 euro/Smc

Luce: 0,0765 euro/kWh

2. Internet Unlimited di Vodafone

L’offerta di Vodafone prevede:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit sulla Giga Network di Vodafone con FTTH

sulla di con SIM dati per tablet e chiavette con 30 GB di traffico al mese

dati per tablet e chiavette con di traffico al mese Vodafone Ready incluso: servizio di assistenza, installazione e manutenzione dei dispositivi associati alla fibra. Il servizio normalmente avrebbe un costo di 6 euro al mese

incluso: servizio di assistenza, installazione e manutenzione dei dispositivi associati alla fibra. Il servizio normalmente avrebbe un costo di 6 euro al mese Chiamate gratuite verso numeri fissi italiani + 19 cent di scatto alla risposta. Chiamate verso numeri mobili nazionali a 19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta. Stesso prezzo per le chiamate verso fissi internazionali se nella Zona 1 (Europa Occidentale, USA e Canada). Per avere le chiamate incluse basta aggiungere 5 euro al mese .

+ di scatto alla risposta. a al minuto + di scatto alla risposta. Stesso prezzo per le se nella Zona 1 (Europa Occidentale, USA e Canada). Per avere le basta aggiungere . Localizzatore GPS, V-Multi Tracker incluso

incluso Abbonamento di 6 mesi a Netflix con FTTH . Promozione valida vino al 31/8/19

con . Promozione valida vino al Modem Vodafone Station incluso

La tariffa ha un costo di 27,90 euro al mese in promozione invece di 33,90 euro. Il costo di attivazione è incluso ma in caso di recesso anticipato il contributo di 1 euro per 24 mesi dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione.

Vodafone TV Sport Plus e NOW TV Sport – 15 euro

23 canali di Sky Sport in Super HD con 7 partite di Serie A su 10 per giornata di campionato, Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga, Moto GP, Formula 1 e i principali tornei di rugby, tennis e golf

di in con 7 partite di Serie A su 10 per giornata di campionato, Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga, Moto GP, Formula 1 e i principali tornei di rugby, tennis e golf 3 mesi di ticket di NOW TV Sport

Vodafone TV Sport – 5 euro

Selezione di partite di Champions League ed Europa League, Gran Premi di Formula 1 e Moto GP e altri contenuti su Sky Sport Mix

Vodafone TV Intrattenimento e NOW TV Intrattenimento – 11,90 euro

13 canali in HD di Sky con gli show di Sky Uno (Masterchef e X Factor), serie TV, news, documenti, eventi sportivi di Eurosport e programmi per bambini anche on demand

Vodafone TV Sport e Intrattenimento e NOW TV Intrattenimento – 14,90 euro

In tutti i pacchetti sono poi inclusi:

14 film di CHILI al mese, di cui 4 prime visioni

al mese, di cui 4 prime visioni 6 mesi di abbonamento alla piattaforma di streaming Infinity di Mediaset

di Tutti i canali del Digitale Terrestre

La tariffa ha un costo di partenza di 27,90 euro al mese se non si è ancora clienti Vodafone. Il costo di attivazione è incluso ma in caso di recesso anticipato il contributo di 1 euro per 24 mesi dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione. L’opzione “Prova 3 mesi” permette di recedere gratuitamente entro 90 giorni dall’attivazione del servizio Vodafone TV restituendo il TV box entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso. I contenuti di Vodafone TV sono disponibili anche su smartphone e tablet dall’apposita app per iOS e Android.

3. Tim Super Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit con FTTH (fibra fino a casa). La massima velocità è gratuita per un anno se si acquista un modem Tim , poi il prezzo è di 10 euro al mese già inclusi nell’abbonamento. Se l’attivazione avviene online è gratuita per 2 anni

con (fibra fino a casa). La se si acquista un modem , poi il prezzo è di già inclusi nell’abbonamento. Se l’attivazione avviene online è Modem Fritz! Box 7590 incluso. Configurazione automatica e garanzia per 5 anni. E’ previsto un entry ticket di 29 euro

L’offerta di Tim ha una durata di 24 mesi e un costo di 35 euro al mese. Se si rinuncia al modem il prezzo è di 40 euro per i nuovi e vecchi clienti. In tutti i casi l’attivazione è inclusa nel prezzo se la si sottoscrive entro il 8/9/19.

4. Tim Super Mega

Navigazione illimitata fino a 200/100 Mega in FTTC/E (fiber to the cabinet). La massima velocità è gratuita per un anno se si acquista un modem Tim , poi il prezzo è di 5 euro al mese già incluso nell’abbonamento. Se l’attivazione avviene online è gratuita per 2 anni .

in (fiber to the cabinet). La se si acquista un modem , poi il prezzo è di già incluso nell’abbonamento. Se l’attivazione avviene online è . Modem Tim Hub incluso. Configurazione automatica e garanzia illimitata.

L’offerta ha una durata di 24 mesi per i nuovi clienti ha un costo di 30 euro al mese per il primo anno. La spesa sale a 35 euro dal secondo anno in poi. Per chi è già cliente Tim l’addebito mensile per il primo anno è di 40 euro al mese. Se si rinuncia al modem il prezzo per i nuovi clienti è di 35 euro al mese mentre per quelli vecchi è di 40 euro. In tutti i casi l’attivazione è inclusa nel prezzo se la si sottoscrive entro il 8/9/19.

Tutte le offerte fibra ottica di Tim prevedono un abbonamento a TIMVISION. In caso di rescissione del contratto prima dei 12 mesi il cliente sarà tenuto a pagare le rate residue del contributo di attivazione di 30 euro. In caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. Se nell’offerta è previsto l’acquisto a rate di un dispositivo a rate (come un modem) l’utente potrà scegliere se pagare in un’unica soluzione o di proseguire la rateizzazione fino alla naturale scadenza del contratto.

L’utente ha la possibilità di scegliere tra 5 opzioni aggiuntive. La prima è sempre gratuita mentre a partire dalla seconda il primo mese è gratis e poi il prezzo è di 5 euro al mese:

Safe Web Plus : navigazione sicura (anti-phishing e malware), pagina di alert e futura integrazione di parental control

: navigazione sicura (anti-phishing e malware), pagina di alert e futura integrazione di parental control Smart Home : 2 telecamere Wi-Fi Tim Cam a noleggio e app IoTim per gestirle, servizio di assistenza e manutenzione incluso

: 2 telecamere Wi-Fi Tim Cam a noleggio e app IoTim per gestirle, servizio di assistenza e manutenzione incluso Voce : chiamate senza limiti nazionali

: chiamate senza limiti nazionali Assistenza tecnica telefonica : fino a 4 interventi all’anno (massimo 2 al mese)

: fino a 4 interventi all’anno (massimo 2 al mese) TIMVISION Plus: film in prima visione, Serie TV in esclusiva e cartoni animati in HD. L’offerta prevede anche la funzione multistreaming, assenza di interruzioni pubblicitarie, modalità offline e la possibilità di accedere ai contenuti senza consumare i Gigabyte previsti dal piano.

E’ possibile anche attivare l’offerta mobile che prevede:

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

20 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 10 euro al mese. Con Tim 100% e Tim Ricarica Automatica si ottengono 15 GB aggiuntivi.

Infine, è possibile accedere al servizio Doctor Tim Smart per 99 euro una tantum che offre:

Verifica e ottimizzazione del Wi-Fi

Abilitazione delle prese telefoniche per collegare i telefoni di casa

Configurazione dell’app Tim Telefono per gestire la linea di casa direttamente dallo smartphone

Configurazione modem con reset PW per clienti in CB

L’offerta TIMVISION e NOW TV prevede:

NOW TV Ticket Sport con 7 partite su 10 di Serie A per giornata, Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, SBK e i grandi tornei di tennis

con 7 partite su 10 di Serie A per giornata, Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, SBK e i grandi tornei di tennis decoder Tim Box a 3 euro al mese

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese e i primi 4 mesi sono offerti dall’operatore.

5. Fibra 1000 by Infostrada di Wind

Chiamate illimitate

Modem Wi-Fi di ultima generazione con servizio di assistenza incluso per 48 mesi

100 GB in regalo per gli smartphone di tutta la famiglia

SIM a 7,99 euro al mese con minuti illimitati e 150 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione di Wind ha un costo di 26,98 euro al mese invece di 36,98 euro e non prevede costo di attivazione se il contratto non viene rescisso prima di 24 mesi, altrimenti l’addebito è di 5 euro al mese per 24 mesi. Nel caso di ADSL a 7 Mb/s, la promozione costa 32,99 euro al mese. La sottoscrizione può essere effettuata solo online fino al 19/8/19.

Velocità di navigazione su base copertura e tecnologia:

FIBRA 1000 (in FTTH): fino a 1000 Mb/s in download e 100 Mb/s in upload by Open Fiber

Internet 200 (in FTTC): fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload

Internet 100 (in FTTC): fino a 100 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload

Chi attiva l’offerta dal 17/6/19 riceve 100 GB aggiuntivi su mobile per tutta l’estate. L’opzione si disattiva il 22/9/19.

6. Eolo Super

L’offerta di Eolo prevede:

Internet fino a 100/10 Mb/s su FTTC (fibra mista radio) con opzione Eolo Cento

su (fibra mista radio) con opzione Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta

senza scatto alla risposta EoloRouter gratuito in promozione per sempre invece di 3 euro al mese o EoloRouterEVO in promozione a 2 euro al mese per sempre invece di 5 euro.

E’ possibile usufruire di 30 giorni di prova gratuita di Eolo Cento, scaduto il quale si potrà decidere se rinnovarla per 6,90 euro al mese per sempre al posto di 10 euro al mese. L’utente può comunque rescindere senza costi, tornando a navigare a 30/3 Mb/s.

Eolo regala due servizi digitali tra:

Abbonamento di 9 mesi a DAZN

Buono di 100 euro per prime visioni, film e serie TV su Chili

Ticket Intrattenimento di 6 mesi a NOW TV

Abbonamento di 12 mesi ad Amazon Prime

Abbonamento di 12 mesi a Xbox Live Gold

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese per sempre invece di 39,90 euro. I primi 24 mesi l’addebito mensile sarà di 24,90 euro più 5 euro per il costo di installazione antenna da parte di un tecnico specializzato.

L’utente ha inoltre la possibilità di sottoscrivere diverse opzioni:

Multiscreen per utilizzare più dispositivi in contemporanea incluso con Eolo Cento attiva, altrimenti 5 euro al mese.

per utilizzare più dispositivi in contemporanea incluso con Eolo Cento attiva, altrimenti 5 euro al mese. Installazione rapida garantita entro 5 giorni lavorativi in promozione a 2 euro al mese per 24 mesi

per 24 mesi Assistenza telefonica rapida (entro 20 secondi e priorità sul ripristino del servizio) a 2 euro in promozione per sempre invece di 3 euro

(entro 20 secondi e priorità sul ripristino del servizio) a in promozione per sempre invece di Eolo Rete Protetta per navigare e fare acquisti online in sicurezza, parental control e protezione della privacy a 2 euro al mese . E’ possibile usufruire di un mese di prova gratuita .

per navigare e fare acquisti online in sicurezza, parental control e protezione della privacy a . E’ possibile usufruire di . IP Statico a 7,5 euro al mese

