Le migliori offerte luce e gas di Dicembre 2022

Le promozioni luce e gas più convenienti del Mercato libero da attivare in questa coda di 2022 per alleggerire il peso delle bollette nel nuovo anno.

Con anche il menù classico del cenone di Capodanno più caro (49,60 euro a persona, +9,6% rispetto al 2021, secondo Federconsumatori), le famiglie italiane si preparano ad archiviare un 2022 da incubo per i propri bilanci. Tra le spese che hanno drenato maggiori risorse dai budget di casa ci sono le bollette di luce e gas, che quest’anno hanno toccato livelli record.

In chiusura di anno, il prezzo del gas all’ingrosso ha rallentato nettamente la sua corsa, complici le temperature stagionali sopra la media, il buon riempimento degli stoccaggi e l’accordo trovato a Bruxelles sul tetto al prezzo del gas a 180 euro al megawattora. Eppure, il livello d’allerta dei consumatori per il 2023 resta alto. E le famiglie, oltre a mettere in campo pratiche anti-spreco di energia e metano, sono alla ricerca delle offerte luce e gas più vantaggiose del Mercato Libero per trovare sollievo in bolletta già da gennaio 2023.

Ma quali sono le soluzioni luce e gas su cui puntare a cavallo di vecchio e nuovo anno? La risposta a questa domanda è contenuta nella classifica delle top soluzioni stilata dal comparatore di SOStariffe.it a dicembre 2022. Questo strumento (digitale e gratuito) consente ai titolari di utenze domestiche di scandagliare le innumerevoli promozioni del Mercato Libero e trovare la soluzione più in linea con le proprie esigenze di spesa e consumo.

Energia elettrica: le offerte sul podio del risparmio a Dicembre 2022

FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE SPESA IN BOLLETTA 1 Sorgenia Next Energy Sunlight Luce 0,2345 €/kWh 93,79 euro al mese 2 wekiwi Energia alla Fonte 0,2375 €/kWh 98,78 euro al mese 3 Illumia Luce Flex Web 0,2345 €/kWh 99,70 euro al mese

Le tre soluzioni citate in tabella sono quelle che conquistano il podio del risparmio in questo ultimo miglio di dicembre 2022, secondo il comparatore di SOStariffe.it. In particolare, la convenienza di tali offerte è parametrata su una “famiglia tipo” che consumi mediamente 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) all’anno.

Chi non conosca il proprio consumo annuo, non ha di che preoccuparsi: esso può essere facilmente consultato nell’ultima bolletta ricevuta dall’attuale fornitore (nella sezione dedicata ai consumi), oppure stimarla impostando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it, accessibili direttamente dal widget qui sotto.

Prima di tratteggiare l’identikit di ciascuna offerta, ricordiamo che le tre “regine” del risparmio sono tutte a prezzo indicizzato: esse assicurano l’accesso al prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso agganciato all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale). È proprio l’indice PUN di novembre 2022 (eventualmente maggiorato di un contributo al consumo previsto dal fornitore) quello associato a ciascuna offerta in tabella.

Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia

Sorgenia, uno degli operatori di riferimento in Italia per la commercializzazione di elettricità e gas, propone la seguente offerta:

prezzo indicizzato in base al PUN a cui va aggiunto un contributo al consumo di 0,010 €/kWh per il primo anno anno di fornitura ( 0,041 €/kWh dal secondo anno);

per il primo anno anno di fornitura ( dal secondo anno); sconto fedeltà sul contributo fisso annuale per costi di commercializzazione: si paga 85 euro per il primo anno con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi.

sul contributo fisso annuale per costi di commercializzazione: si paga 85 euro per il primo anno con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi. bonus di 60 euro per quanti attivino la promozione online entro il 12 gennaio 2023; lo sconto raddoppia (120 euro) con attivazione della fornitura combinata di luce e gas;

per quanti attivino la promozione entro il 12 gennaio 2023; lo sconto raddoppia (120 euro) con attivazione della fornitura combinata di luce e gas; possibilità di accumulare sconti fino a 3mila euro in bolletta portando amici e conoscenti in Sorgenia;

in bolletta portando amici e conoscenti in Sorgenia; accesso a Greeners , il programma fedeltà Sorgenia che permette di beneficiare di vantaggi e offerte dedicate, oltre a salvaguardare il Pianeta;

, il programma fedeltà Sorgenia che permette di beneficiare di vantaggi e offerte dedicate, oltre a salvaguardare il Pianeta; energia verde proveniente da fonti rinnovabili.

Attivando questa offerta, la spesa mensile per la “famiglia tipo” ammonterebbe a 93,79 euro al mese. Per saperne di più, clicca al link di seguito:

Energia alla Fonte di wekiwi

La web company wekiwi, il brand digitale controllato dal gruppo Tremagi Holding, scommette sulla seguente offerta:

prezzo indicizzato in base al PUN con l’aggiunta di un contributo al consumo pari a 0,013 €/kWh ;

in base al PUN con l’aggiunta di un contributo al consumo pari a ; contributo fisso annuale per costi di commercializzazione pari a 90 euro;

bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta in esclusiva per i clienti SOStariffe.it che attivino la promozione via Internet e utilizzino il codice “SOSW22”;

in bolletta in esclusiva per i clienti SOStariffe.it che attivino la promozione via Internet e utilizzino il codice “SOSW22”; sistema di fatturazione della “ carica mensile “: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità e i conguagli sono solo su consumi reali;

“: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità e i conguagli sono solo su consumi reali; sconto del 10% sui prodotti luce e gadget elettronici in vendita sulla piattaforma di shopping online wekiwi.

La “famiglia tipo” che scegliesse la fornitura luce di wekiwi, dovrebbe preventivare una spesa mensile pari a 98,78 euro. Qui sotto il link di riferimento per maggiori dettagli:

Luce Flex Web di Illumia

Anche la bolognese Illumia, il family business italiano da oltre un decennio nel Mercato Libero dell’energia, è tra i “magneti” del risparmio a dicembre 2022. Eccone le ragioni:

prezzo indicizzato in base al PUN + un contributo al consumo di 0,010 €/kWh ;

in base al PUN + un contributo al consumo di ; 10 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione (120 euro all’anno);

promozione XMAS: i nuovi clienti che attivino l’offerta entro il 6 gennaio 2022 riceveranno uno sconto in bolletta di 30 euro che sarà erogato in tre rate (1°, 6° e al 12° mese per il primo anno di fornitura);

i nuovi clienti che attivino l’offerta entro il 6 gennaio 2022 riceveranno uno che sarà erogato in tre rate (1°, 6° e al 12° mese per il primo anno di fornitura); gestione in autonomia della fornitura con App Illumia.

La “famiglia tipo” che volesse attivare questa promozione di Illumia spenderebbe 99,70 euro al mese.

Per saperne di più, clicca sul pulsante verde qui sotto:

Gas: le promozioni del Mercato Libero più vantaggiose a Dicembre 2022

FORNITORE OFFERTA PREZZO GAS COSTO MENSILE 1 Pulsee Gas Relax Index 0,9652 €/Smc 195,65 euro 2 wekiwi Gas alla Fonte 1,0152 €/Smc 196,32 euro 3 Edison Energia World Gas Plus 0,9652 €/Smc 196,75 euro

Anche per la fornitura di metano, il comparatore di SOStariffe.it ha indicato le 3 migliori promozioni del Mercato Libero “cucite” su misura di una “famiglia tipo”: 1.400 Smc di gas naturale consumati all’anno e fornitura attiva nel comune di Milano. Come nel caso dell’energia elettrica, anche per il gas è possibile stimare il consumo annuale del proprio nucleo familiare impostando i filtri integrati nel comparatore stesso. Il tool gratuito di SOStariffe.it è disponibile gratuitamente cliccando sul widget qui sotto:

Prima di passare ai raggi X le offerte gas selezionate, ricordiamo che le top tre offerte sono tutte a prezzo indicizzato: sfruttano, cioè, le condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso in base all’indice PSV. Questa sigla, acronimo di Punto di Scambio Virtuale, è il costo del gas all’ingrosso venduto nel mercato italiano, eventualmente maggiorato di un contributo al consumo stabilito dal fornitore.

Gas RELAX Index di Pulsee

Nella classifica dei migliori gestori metano sale in vetta Pulsee, il marchio con veste tutta digitale di Axpo Italia. Con questa promozione, i clienti domestici possono tenere a bada le bollette grazie a:

prezzo indicizzato in base al PSV senza alcun costo aggiuntivo ;

; sconto del 20% sul contributo fisso mensile: si passa da 15 euro a 12 euro al mese , per una spesa annuale di 144 euro;

sul contributo fisso mensile: si passa da 15 euro a , per una spesa annuale di 144 euro; App Pulsee Energy per una gestione della fornitura in completa autonomia e senza alcuno spreco di carta;

per una gestione della fornitura in completa autonomia e senza alcuno spreco di carta; opzione “Zero Carbon Footprint” al costo di 3 euro al mese per azzerare le proprie emissioni inquinanti e tutelare il Pianeta.

La spesa stimata mensile per la “famiglia tipo” con questa promozione metano proposta da Pulsee ammonta a 195,65 euro al mese. Ulteriori dettagli sono a portata di click:

Gas alla Fonte di wekiwi

Podio bis per wekiwi. Ecco le carte vincenti della fornitura metano:

prezzo indicizzato in base al PSV + un contributo al consumo pari a 0,050 €/Smc ;

+ un contributo al consumo pari a ; costo fisso annuale di 67 euro a copertura delle spese di commercializzazione;

a copertura delle spese di commercializzazione; 30 euro di sconto in bolletta attivando l’offerta online con il codice sconto SOSW22.

Con la fornitura metano wekiwi, la “famiglia tipo” riceverebbe bollette del gas dall’ammontare mensile di 196,32 euro. Per saperne di più, clicca sul pulsante verde qui sotto:

World Gas Plus di Edison Energia

Quale è l’appeal di questa offerta di Edison Energia? Ecco i suoi punti di forza:

prezzo indicizzato in base al PSV senza alcun sovrapprezzo;

contributo fisso mensile per costi di commercializzazione scontato del 40% : da 20 euro al mese a 12 euro al mese;

: da 20 euro al mese a 12 euro al mese; gestione 100% digitale della fornitura grazie a bolletta online e domiciliazione bancaria:

servizi EDISONRisolve e CoCo gratuiti: il primo assicura assistenza telefonica e di prenotazione di servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche; il secondo consente il monitoraggio dei consumi degli elettrodomestici di casa.

Attivando la fornitura di gas con Edison Energia, la “famiglia tipo” accumulerebbe una spesa mensile in bolletta pari a 196,75 euro.

Clicca sul link qui sotto per tutti i dettagli sulla promozione:

