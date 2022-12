Offerte Vodafone nuovi clienti: le migliori promo di Dicembre 2022

Scopri le offerte Vodafone nuovi clienti per avere a dicembre anche minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità. Di seguito tutti i dettagli sulle tariffe

Vodafone come altri operatori di telefonia mobile punta molto sul periodo delle feste per attirare nuovi clienti. Per questo motivo passare al gestore in rosso diventa particolarmente conveniente in questo periodo. Con le offerte Vodafone nuovi clienti potete avere accesso alla rete di altissima qualità dell’operatore oltre ad avere la garanzia del massimo livello di protezione e i tanti vantaggi ogni settimana di Vodafone Happy come Giga aggiuntivi e servizi aggiuntivi.

Offerte Vodafone nuovi clienti: le migliori promozioni di dicembre 2022

Offerte per i nuovi clienti Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Vodafone Silver illimitati 150 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 7,99 euro 2 Vodafone Silver (prezzo bloccato 24 mesi) illimitati 200 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 9,99 euro 3 RED Max Under 25 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro con Smart Pay 4 RED Max Under 16 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro o 6,99 euro per i già clienti fisso con Smart Pay 5 Family + (solo già clienti fisso) illimitati illimitati in 5G 9,99 euro con Smart Pay 6 RED Pro illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro con Smart Pay 7 RED Max illimitati 100 GB in 5G 19,99 euro con Smart Pay 8 Infinito illimitati (+1000 minuti Extra Ue + 200 minuti e 1 GB) illimitati in 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro con Smart Pay 9 Infinito Black Edition illimitati (+1000 minuti Extra Ue + 500 minuti e 5 GB) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

Esistono molte e differenti offerte Vodafone nuovi clienti. Alcune si possono attivare solo online e sono riservate ai clienti di altri operatori. Chi le attiva è obbligato a richiedere la portabilità del numero, che Vodafone eseguirà gratuitamente entro tre giorni lavorativi. Le due tariffe descritte di seguito rientrano in questa categoria e possono essere acquistate da chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali come Fastweb Mobile, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali e Lycamobile:

1. Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 100 GB) a 5 euro per un mese, poi 7,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite

2. Vodafone Silver (prezzo bloccato per 24 mesi) con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 150 GB) a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite

Tutte le altre offerte Vodafone nuovi clienti, invece, possono essere acquistate da tutti, a prescindere dall’operatore di arrivo, e non richiedono necessariamente la richiesta di portabilità. Si tratta principalmente di offerte con navigazione 5G inclusa per avere il massimo in termini di velocità (anche cinque volte superiore rispetto al 4G) e latenza minima, caratteristica ideale per giocare e guardare contenuti in streaming in alta qualità. L’operatore raggiunge in 5G le città di Milano, Torino, Bologna, Napoli, Genova, Roma, Verona, Firenze, Palermo, Bari e altri centri piccoli e grandi in tutta Italia. Le offerte Vodafone nuovi clienti oggi disponibili sono:

3. RED Pro con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay. L’offerta include un mese di Rete Sicura. Attivazione a 6,99 euro

4. RED Max con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 19,99 euro al mese con Smart Pay. L’offerta include un mese di Rete Sicura. Attivazione a 6,99 euro

5. RED Max Under 16 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. Per chi è già cliente fisso di con Vodafone il prezzo è di 6,99 euro al mese. L’offerta include un mese di Rete Sicura ed è disponibile solo in negozio. Attivazione a 6,99 euro

6. RED Max Under 25 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. L’offerta include un mese di Rete Sicura. Attivazione a 6,99 euro

7. Infinito con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 100 minuti e 1 GB in roaming extra Ue) a 24,99 euro al mese con Smart Pay. L’offerta include un mese di Rete Sicura. Attivazione a 6,99 euro

8. Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue) a 39,99 euro al mese con Smart Pay. L’offerta include un mese di Rete Sicura. Attivazione a 6,99 euro

9. Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. L’offerta è riservata è già cliente di Vodafone per la rete fissa e include un mese di Rete Sicura, oltre a 12 mesi di NOW TV Cinema ed Entertainment

Per confrontare le tariffe di Vodafone potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it, che in base ai vostri consumi vi proporrà la promozione più conveniente per voi.

Ci sono tantissimi vantaggi nell’attivare le offerte Vodafone nuovi clienti. Con Smart Pay si sceglie il pagamento automatico su conto corrente o carta di credito. In questo modo si ottiene di dimenticarsi per sempre delle ricariche manuali insieme a uno sconto sul prezzo mensile. Il servizio include anche il 5G Priority Access con accesso prioritario alla rete di Vodafone anche nei luoghi affollati o quando il traffico è troppo elevato. Potete inoltre accedere gratuitamente al Vodafone Club. Il programma riservato ai clienti dell’operatore prevede 10 GB in più al mese, navigazione 5G (se non già inclusa), una gift card da 5 euro e sconti per l’acquisto di prodotti e servizi di marchi come Pulsee, YOOX, Booking.com, Q8, Amazon.it e Carrefour.it. Con le offerte Infinito si accede al Vodafone Club+, che aggiunge 6 mesi di Infinity+ e sconti sui prodotti tech nei Vodafone Store.

Grazie all’iniziativa Infinito Insieme invece si possono avere Giga illimitati ogni mese per 6 SIM di Vodafone e inclusi anche 12 mesi di NOW TV Cinema ed Entertainment fino al 31 dicembre. E’ possibile scegliere se pagare con addebito in fattura o borsellino, carta di credito e RID. Chi attiva le offerte Vodafone nuovi clienti ha anche uno sconto sulla fibra ottica dell’operatore. Per loro è infatti disponibile Internet Unlimited con navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download, modem con Wi-Fi Optimizer, attivazione (5 euro al mese per 24 rate già inclusi) e 12 mesi di NOW TV Cinema ed Entertainment a 22,90 euro al mese senza vincoli.

Con Rete Sicura avete a disposizione uno strumento di protezione contro il furto d’identità digitale, frodi informatiche e clonazione delle carte di credito. Il sistema automatico blocca circa 500 milioni di attacchi hacker ai dispositivi connessi anche attraverso pratiche come il monitoraggio dell’email. Nel caso in cui si imbatta in un sito potenzialmente infetto o malevolo si viene immediatamente avvistati del pericolo e viene interrotto il caricamento. Con Rete Sicura potete poi proteggere i minori bloccando l’accesso ai siti non adatti ai più piccoli o la navigazione durante le ore dedicate al riposo e allo studio. Si può anche impostare l’orario della buonanotte.

Alle offerte Vodafone nuovi clienti è poi possibile abbinare l’acquisto a rate di un telefono. Le offerte smartphone incluso di questo operatore prevedono un vincolo di permanenza di 24 mesi e il pagamento di un anticipo, che varia a seconda del modello e del taglio di memoria desiderato. Chi le acquista a Natale poi avrà 12 mesi di Giga illimitati in 5G. E’ possibile acquistare tutti i migliori telefoni di marchi come Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO e altri. La consegna è gratuita e avviene nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) in tutta Italia. In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore si dovranno comunque corrispondere le rate residue in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione. Entro 14 giorni dalla consegna, invece, si può esercitare il diritto di ripensamento e riconsegnare il telefono a Vodafone senza costi aggiuntivi.

