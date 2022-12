Bonifico istantaneo: le banche che lo propongono a Dicembre 2022

Veloci, comodi e sicuri. I pagamenti in tempo reale per mezzo dei bonifici istantanei sono sempre più utilizzati. Con SOStariffe.it , ecco quali sono gli istituti di credito che propongono questo servizio a dicembre 2022 .

Quanto tempo serve per accreditare una somma di denaro su un conto corrente grazie a un bonifico istantaneo? Tutte le banche offrono questo servizio? Questo bonifico in tempo reale è gratuito o si paga una commissione?

Sono alcune delle domande che i risparmiatori si pongono quando devono eseguire un bonifico istantaneo, grazie al quale è possibile effettuare un pagamento o trasferire del denaro da un conto bancario a un altro nel giro di soli 10 secondi.

Ormai quasi tutti gli istituti bancari offrono ai loro clienti ciò che in inglese è definito “instant payment” (il pagamento istantaneo), lanciato nel novembre 2017 dalla BCE (Banca centrale europea) nei 36 Paesi dell’area SEPA (acronimo di Single Euro Payments Area). Naturalmente, questo servizio è proposto anche dalle banche che offrono ai propri clienti un conto corrente online, i più vantaggiosi sul mercato perché a zero spese o con canoni molto bassi.

Con il comparatore per conti corrente di Sostariffe.it, è possibile trovare non solo le banche che propongono un bonifico istantaneo, ma anche quelle che mettono a disposizione un conto corrente conveniente a dicembre 2022.

Banche e bonifico istantaneo: le 3 migliori offerte di dicembre 2022

CONTO CORRENTE BONIFICO ISTANTANEO COSTO 1 Conto BBVA Gratuito per importo massimo di 1.000 euro 2 Conto Fineco di FinecoBank 0,20% dell’importo trasferito (minimo 0,85 euro e massimo 2,95 euro) 3 Widiba Start di Banca Widiba 1,50 euro

Ecco quali sono i conti correnti online a zero spese più vantaggiosi di Dicembre 2022 e che offrono il bonifico istantaneo gratuitamente o con il pagamento di una commissione molto bassa.

Conto BBVA

BBVA, la banca multinazionale spagnola, offre ai suoi clienti sia il bonifico istantaneo che ordinario gratuiti. Sono, però, previsti dei limiti di importo:

è possibile effettuare bonifici istantanei SEPA fino ad un massimo di 1.000 euro ;

; è possibile eseguire bonifici ordinari SEPA fino a un massimo di 6.000 euro.

Per quanto riguarda, in particolare, il servizio di bonifico istantaneo, esso prevede le seguenti ulteriori caratteristiche:

importo massimo giornaliero 3.000 euro;

importo massimo mensile 15.000 euro al mese ;

; massimo 30 transazioni al giorno;

massimo 100 transazioni al mese.

Per beneficiare di questo servizio, per il quale non si pagano commissioni, occorre aprire il conto corrente online di BBVA a zero spese, cioè con canone annuo gratuito. Un’operazione che si esegue nel giro di pochi minuti.

Altre caratteristiche del conto di BBVA sono:

carta di debito internazionale inclusa, con collegamenti a Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

internazionale inclusa, con collegamenti a Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay; prelievo da sportello ATM gratuito da qualsiasi banca per importi pari o superiori a 100 euro;

domiciliazione delle bollette inclusa;

possibilità di richiedere l’accredito dello stipendio in anticipo ;

; possibilità di richiedere la rateizzazione delle spese pagate con la carta di debito.

BBVA offre ai nuovi clienti anche le seguenti promozioni per un totale di 180 euro:

fino a 5 0 euro per il primo mese con Cashback 10% BBVA;

per il primo mese con Cashback 10% BBVA; fino a 30 euro per i successivi 12 mesi con Cashback 1% BBVA;

per i successivi 12 mesi con Cashback 1% BBVA; promozione “Passaparola”: per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA c’è un omaggio di 20 euro, fino a un massimo di 100 euro.

Con il conto BBVA è possibile avere anche “Deposito flessibile“, un conto deposito senza vincoli e senza nessuna spesa per mettere i propri risparmi al sicuro e farli crescere ogni giorno:

rendimento del 2% per 12 mesi sulla somma depositata;

per 12 mesi sulla somma depositata; eventuale cancellazione gratuita prima dei 12 mesi e interesse garantito dell’1% in base al periodo di permanenza;

prima dei 12 mesi e in base al periodo di permanenza; operazione di apertura 100% online, senza burocrazia e senza costi;

Per saperne di più dell’offerta di BBVA, segui il link qui sotto:

Conto Fineco di FinecoBank

Anche FinecoBank offre ai titolari del conto corrente online Fineco il servizio di bonifico istantaneo in area SEPA con una commissione dello 0,20% dell’importo trasferito (costo minimo 0,85 euro e massimo 2,95 euro). Il bonifico ordinario, invece, è gratuito.

Aprire il conto Fineco è vantaggioso, poiché è un prodotto bancario a canone zero per i primi 12 mesi, poi 6,95 euro al mese, anche se sono previsti una serie di sconti mensili per azzerarlo. Per beneficiare di questa promozione occorre aprirlo entro il 31 dicembre 2022. Per gli under 30, invece, il canone è gratuito sempre.

Inoltre questo conto si caratterizza per:

carta di debito Fineco Card Debit a canone gratuito (si paga solo la spedizione a domicilio 2,25 euro) e prelievo gratuito superiori a 99 euro dagli ATM in Italia;

a canone gratuito (si paga solo la spedizione a domicilio 2,25 euro) e prelievo gratuito superiori a 99 euro dagli ATM in Italia; possibilità di eseguire prelievi fino a 3.000 euro da tutti gli ATM UniCredit in Italia senza commissioni;

ricariche telefoniche senza costi aggiuntivi;

pagamento online di MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte.

Il conto Fineco offre anche pagamenti digitali TAP&GO con smartphone o smartwatch ai POS dei negozi, servizio Fineco Pay da app per scambiare denaro con i propri contatti in tempo reale e senza commissioni e, infine, prelievi smart agli ATM UniCredit senza carta, è sufficiente avere il QR Code sullo smartphone.

C’è da aggiungere che, con Fineco, il proprio bilancio familiare è sempre monitorato grazie a MoneyMap, che categorizza in automatico entrate e uscite e aiuta a risparmiare con un budget personalizzato. Scegliendo quanto spendere, si verrà avvisati con degli alert al raggiungimento delle soglie impostate.

Da ultimo, va ricordato che, con apertura del conto entro fine 2022, si beneficia anche di 50 ordini eseguiti a commissioni gratuite per operazioni effettuate su azioni, obbligazioni ed ETF sui mercati italiani e azioni contrattate sui mercati americani e tedeschi.

Per conoscere maggiori informazioni dell’offerta di FinecoBank, clicca il link:

Conto Widiba Start di Banca Widiba

La commissione applicata per effettuare un bonifico istantaneo è di 1,50 euro. Mentre il bonifico ordinario è gratuito. Per i titolari di Widiba Start, il conto corrente online di Banca Widiba, l’utilizzo del bonifico è dunque un servizio di pagamento vantaggioso in entrambi i casi.

Ma il conto stesso è economico in quanto:

il primo anno il canone è gratuito con apertura entro l’11 gennaio 2023;

con apertura entro l’11 gennaio 2023; dal secondo anno si pagherà un canone di 3 euro al mese.

Ma la banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi permette ai titolari di questo conto online di azzerarne i costi fissi di gestione con una serie di promozioni. E senza dimenticare che il conto Widiba Start è gratuito per gli under 30.

Questo conto online offre anche:

carta debito fisica o digitale inclusa (appartenente al circuito Mastercard);

fisica o digitale inclusa (appartenente al circuito Mastercard); collegamento a Apple Pay, Google Pay per pagamenti online sicuri;

prelievo di contante da ATM superiore a 100 euro su tutte le banche in Italia;

casella PEC gratuita da 1 Giga per esigenze personali e professionali fino a quando si è clienti della banca;

gratuita da 1 Giga per esigenze personali e professionali fino a quando si è clienti della banca; maxi-prelievo fino a 1.550 euro al giorno presso gli ATM del gruppo MPS;

piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL.

C’è infine da notare che Banca Widiba mette a disposizione dei nuovi clienti anche un buono Amazon da 50 euro, che è possibile ottenere con il trasferimento della pensione o dello stipendio sul conto Widiba Start entro la scadenza del 5 marzo 2023. Ma non è tutto: è possibile avere anche un altro buono da 50 euro con la chiusura del vecchio conto e il trasferimento gratuito (compilando un modulo online entro il 4 febbraio 2023) di tutte le operazioni a esso collegate per mezzo del servizio WidiExpress.

Per conoscere più dettagli sull’offerta di Banca Widiba, clicca il link qui sotto:

