Il bonus occhiali sarà prorogato anche nel 2023?

Dal nuovo anno via libera alle richieste per ottenere il contributo una tantum di 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive a beneficio di famiglie con ISEE entro i 10mila euro annui. La fotografia dell’agevolazione su SOStariffe.it.

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Luce Flex Web - XMAS 1.192,18 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Bonus occhiali ai nastri di partenza. Dal 15 febbraio 2023 scatta l’erogazione del contributo una tantum di 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive per coloro che abbiano un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore ai 10mila euro annui.

L’incentivo, che sarà erogato sotto forma di voucher o rimborso agli aventi diritto che ne faranno richiesta, è di fatto l’applicazione pratica di una misura già prevista dalla legge di Bilancio 2021 e il cui decreto attuativo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2022.

A fronte di questa novità, gli esperti di SOStariffe.it hanno messo a punto una mappa per orientare i consumatori alla scoperta di beneficiari, requisiti d’accesso e modalità di presentazione delle domande per l’ottenimento del “bonus vista”, ribattezzato anche bonus occhiali.

Identikit e beneficiari del bonus occhiali 2023

LE DOMANDE DEI CONSUMATORI LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI DI SOSTARIFFE.IT 1 Che cosa è il bonus occhiali? È un contributo una tantum del valore di 50 euro per favorire l’acquisto di nuovi occhiali da vista o lenti a contatto correttive 2 A chi è rivolto questo contributo? Ai componenti di famiglie con un indicatore ISEE non superiore ai 10mila euro annui 3 Quali sono le principali formule previste per ottenerlo? Il bonus è erogato sotto forma di rimborso o voucher, a seconda che il richiedente abbia già comprato il prodotto o lo debba ancora acquistare. L’incentivo vale comunque per acquisti effettuati tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 4 Da quando si può fare domanda? Si potrà procedere con le domande a partire dal 15 febbraio 2023 e non oltre il 31 dicembre 2023 5 La domanda deve essere presentata online? Sì, attraverso un’apposita applicazione web che sarà accessibile dal sito del Ministero della salute e previa autenticazione con SPID, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi

Come anticipato poco sopra, il bonus occhiali è un contributo statale una tantum del valore di 50 euro per aiutare le famiglie con un indicatore ISEE non superiore ai 10mila euro annui a comprare nuovi occhiali da vista o lenti a contatto correttive.

Valido per gli acquisti effettuati tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023, tale sostegno potrà essere erogato sia sotto forma di rimborso (per coloro che abbiano già proceduto all’acquisto del prodotto) o di voucher (per coloro che lo compreranno).

Il bonus occhiali è una misura già prevista dalla legge di Bilancio 2021 (ovvero la legge n. 178/2020). Per tale intervento, il governo guidato dall’ex premier Mario Draghi aveva stanziato 15 milioni di euro nel triennio 2021-2023 (5 milioni di euro l’anno) sul capitolo di bilancio denominato “Fondo per la tutela della vista”, in capo al Ministero della Salute.

Ora, grazie alla pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale lo scorso 15 dicembre 2022, questo “tesoretto” è a disposizione dei cittadini che ne abbiano diritto, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Nel decreto attuativo, infatti, sono illustrati i criteri di accesso al bonus occhiali, le modalità di fruizione dell’incentivo all’acquisto e i termini di concessione ed erogazione.

Essendo un’agevolazione una tantum, il bonus occhiali potrà essere “richiesto una sola volta, per ciascun membro del nucleo familiare con valore dell’ISEE non superiore” a 10mila euro, come si legge tra le righe del decreto attuativo. Per chi ne beneficerà, il bonus non costituisce reddito imponibile.

Come richiedere il bonus occhiali nel 2023

Come detto, l’erogazione del bonus occhiali seguirà due direttrici in base all’avvenuto acquisto o meno del prodotto. Nel caso, infatti, di aventi diritto che abbiano già comprato nuovi occhiali o lenti correttive, il bonus sarà erogato sotto forma di rimborso.

Per i richiedenti del bonus che non abbiano ancora effettuato l’acquisto, il bonus una tantum di 50 euro sarà invece erogato sotto forma di voucher e dovrà essere utilizzato entro 30 giorni dall’emissione.

In entrambi i casi, però, la richiesta dovrà essere presentata online a partire dal 15 febbraio 2023 e non oltre il 31 dicembre 2023. Gli aspiranti beneficiari dovranno registrarsi su un’applicazione web accessibile sul sito del Ministero della salute attraverso autenticazione con le seguenti modalità:

carta d’identità elettronica (CIE);

carta nazionale dei servizi (CNS);

sistema per la gestione dell’identità digitale (SPID).

Come precisato nel decreto attuativo, in fase di registrazione, il richiedente dovrà fornire una serie di dati (come nome, cognome, codice fiscale, indirizzo email o numero di telefono) oppure i dati anagrafici del familiare per cui si fa domanda e, infine, una dichiarazione ISEE in corso di validità. Nel caso di domanda per rimborso sarà anche necessario inserire il codice IBAN del conto corrente su cui far accreditare il bonus, oltre alla copia elettronica dello scontrino o della fattura intestati al richiedente.

Per quanto riguarda, invece, la richiesta di bonus tramite voucher servirà solo la documentazione ISEE. Nel caso di accettazione della domanda di voucher, il buono da 50 euro è “emesso in formato digitale – si legge ancora nel decreto attuativo – con apposito codice a barre/QR code contenente le informazioni del buono stesso. Il buono è a scalare ed ha una validità di trenta giorni. Decorso il termine senza che il buono sia stato utilizzato, lo stesso viene annullato. Il richiedente potrà presentare una ulteriore richiesta di beneficio, qualora permangano disponibilità nel fondo”.

Conti correnti: le migliori alternative di dicembre 2022

Non c’è dubbio che il bonus occhiali sia vantaggioso e non va dimenticato che per coloro che li avessero già acquistati e volessero beneficiare di questa agevolazione è necessario (come detto sopra) fornire il codice IBAN relativo al proprio conto corrente per farsi accreditare la somma di 50 euro una tantum.

A questo proposito, quali sono i migliori conti correnti disponibili a dicembre 2022? Con il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it è possibile scoprire quelli più convenienti. I conti bancari più vantaggiosi sono quelli online, i quali sono a zero spese o con canoni annui molto bassi, sia per la tenuta del conto stesso sia per avere, per esempio, una carta di debito. E solitamente non prevedono commissioni sulle principali operazioni.

Cliccando sul bottone verde qui sotto, scopri quali sono le migliori offerte di conti correnti attualmente disponibili sul mercato bancario:

SCOPRI I MIGLIORI CONTI CORRENTE »