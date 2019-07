Nel corso del mese di luglio sono disponibili un gran numero di offerte ADSL e fibra ottica riservate ai nuovi clienti interessati ad attivare un abbonamento per la linea fissa di casa. Tra le tante tipologie di offerte disponibili ci sono anche le offerte Internet casa senza telefono, ovvero soluzioni tariffarie che non prevedono la presenza della linea telefonica fissa o non includono le chiamate gratis nell’abbonamento. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte Internet casa senza telefono di luglio 2019.

Chi cerca un nuovo abbonamento Internet casa e non ha la necessità di sfruttare la linea telefonica o, più semplicemente, non ha bisogno delle chiamate gratis dal telefono di casa può valutare, con estrema attenzione, l’opportunità di attivare una delle tante offerte disponibili nel corso del mese di luglio 2019.

Il mercato di telefonia fissa, attualmente, non propone tariffe Internet casa senza la linea telefonica fissa. Nonostante ciò le soluzioni tariffarie che non includono la possibilità di chiamare gratis dal telefono di casa sono numerose. Queste offerte si caratterizzano per un costo mensile decisamente inferiore rispetto ai costi degli abbonamenti che includono le chiamate gratis, un’opzione solitamente disponibile al costo di 5 Euro in più al mese.

Ricordiamo che è possibile sostituire le chiamate gratis dal telefono di casa con una buona offerta per smartphone che include le chiamate gratis verso tutti o che offre un ricco bundle di minuti gratis ogni mese. Dando un’occhiata al comparatore di SosTariffe.it per offerte telefonia mobile sarà possibile individuare, in modo molto semplice, le migliori tariffe per smartphone che includono minuti illimitati o comunque tanti minuti di conservazione ogni mese.

Vediamo, quindi, quali sono le migliori offerte Internet casa senza telefono da attivare a luglio 2019.

Fibra 1000 di Wind

Una delle prime offerte Internet casa senza telefono di luglio 2019 che segnaliamo è Fibra 1000 di Wind. Si tratta di un’offerta decisamente interessante che oltre a garantire la possibilità di sfruttare una connessione ad alta velocità da casa mette a disposizione del cliente anche un ricco bundle di GB da utilizzare, sotto rete Wind, per navigare in mobilità.

Attivando Fibra 1000 di Wind si avrà a disposizione una linea telefonica fissa con chiamate a consumo ed una connessione illimitata ad Internet. Tale connessione avviene tramite rete in fibra ottica FTTH, per chi è raggiunto da questa tecnologia, e garantisce una velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload.

In alternativa, l’offerta prevede la possibilità di navigare tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload. Come ultima opzione, infine, c’è la rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e di 1 Mega in upload.

A completare i vantaggi di Fibra 1000 di Wind c’è la possibilità di sfruttare ben 100 GB al mese per navigare in mobilità con le proprie SIM Wind per smartphone. Il bundle è attivabile subito dopo aver richiesto l’attivazione dell’abbonamento per la linea fissa di casa ed è condivisibile da un massimo di 4 SIM.

Fibra 1000 di Wind prevede un costo mensile di 26,98 Euro con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo di sottoscrizione. Chi è interessato ad aggiungere anche le chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili nazionali e verso i fissi internazionali, anche successivamente l’attivazione, potrà attivare l’apposita opzione che ha un costo di 5 Euro in più oltre al costo dell’abbonamento.Verifica la copertura ed attiva Fibra 1000 di Wind

TIM Super

Una delle migliori offerte, sia per quanto riguarda i costi del primo anno che, soprattutto, per i contenuti aggiuntivi inclusi, di questo mese di luglio è TIM Super. Chi è raggiunto dalla fibra ottica FTTH di TIM ha la possibilità di attivare TIM Super Fibra. Questa tariffa include una linea telefonica con chiamate a consumo ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload.

L’offerta in questione presenta un costo promozionale di 25 Euro al mese per il primo anno. Inclusi nel canone mensile della tariffa troviamo sia il contributo di attivazione che il modem Wi-Fi. Terminato il periodo promozionale, TIM Super Fibra si rinnoverà al costo di 45 Euro al mese.

Da notare, in ogni caso, che nel canone mensile dell’offerta è incluso anche l’accesso a TIM Vision, la piattaforma di streaming on demand di TIM che offre un ricco catalogo on demand di film, serie TV e programmi d’intrattenimento da guardare comodamente a casa oppure tramite l’app per dispositivi mobili.

A completare l’abbonamento a TIM Super ci sono le cinque opzioni seguenti. Una di queste cinque, a scelta del cliente, è gratuita ed inclusa nell’abbonamento. Le altre quattro, invece, possono essere attivate in qualsiasi momento, sia al momento della sottoscrizione dell’offerta che successivamente, al costo di 5 Euro al mese cadauna. Ecco le opzioni:

Smart Home: aggiunge all’abbonamento due telecamere Wi-Fi per controllare la propria casa tramite App TIM;

aggiunge all’abbonamento due telecamere Wi-Fi per controllare la propria casa tramite App TIM; TIM Vision Plus: permette di accedere alla versione arricchita di TIM Vision con contenuti in HD e programmi in esclusiva;

permette di accedere alla versione arricchita di TIM Vision con contenuti in HD e programmi in esclusiva; Safe Web Plus: servizio integrato nella rete TIM che protegge l’utente dalle minacce del web;

servizio integrato nella rete TIM che protegge l’utente dalle minacce del web; Assistenza: permette al cliente di poter richiedere l’assistenza di un consulente per risolvere le problematiche di configurazione della linea e di collegamento dei vari dispositivi smart;

permette al cliente di poter richiedere l’assistenza di un consulente per risolvere le problematiche di configurazione della linea e di collegamento dei vari dispositivi smart; Voce: aggiunge le chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali dal telefono di casa;

TIM Super Fibra è disponibile esclusivamente per chi è raggiunto dalla fibra ottica FTTH di TIM.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra

Chi non è raggiunto dalla fibra FTTH può attivare TIM Super Mega. Questa tariffa, infatti, è disponibile per gli utenti raggiunti dalla fibra mista FTTC che offre una connessione con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload. TIM Super Mega riprende le stesse caratteristiche tariffarie di TIM Super Fibra con l’unica differenza rappresentata dalla velocità di connessione.

Il costo di TIM Super Mega è di 25 Euro al mese per i primi 12 mesi. Successivamente, l’offerta si rinnoverà a 40 Euro al mese (quindi 5 Euro in meno rispetto a TIM Super Fibra). Incluso nel canone di sottoscrizione c’è sempre l’accesso illimitato a TIM Vision ed una delle cinque opzioni citate in precedenza con cui il cliente ha la possibilità di personalizzare al massimo il suo abbonamento.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Mega

Se è disponibile solo la rete ADSL, l’operatore permette di attivare TIM Super ADSL. Questa tariffa riprende le stesse caratteristiche già viste con TIM Super Fibra e TIM Super Mega, includendo nel costo l’accesso a TIM Vision ed una delle cinque opzioni illustrate in precedenza. L’abbonamento include una linea telefonica con chiamate a consumo ed una connessione illimitata tramite rete ADSL 20 Mega.

TIM Super ADSL ha un costo di 35 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo di sottoscrizione. L’offerta è attivabile cliccando sul box qui di sotto.

Attiva TIM Super ADSL

Internet Unlimited di Vodafone

Un’ottima alternativa per chi è in cerca di una tariffa Internet casa senza telefono è rappresentata da Internet Unlimited di Vodafone. Quest’abbonamento per la linea fissa di casa mette a disposizione una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH, con velocità sino a 1000 Mega in download e 100 Mega in upload, oppure tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload.

A completare le caratteristiche della tariffa troviamo una linea telefonica con chiamate a consumo, utile quindi per poter ricevere le chiamate, ed una SIM dati con 30 GB al mese per navigare sotto rete Vodafone anche in mobilità, utilizzando un tablet o un router Wi-Fi a cui collegare lo smartphone. Da notare, inoltre, che per chi attiva Internet Unlimited è previsto anche un anno di abbonamento al servizio Playstation Plus, che permette di giocare online con PS4 e PS4 Pro ed offre agli utenti la possibilità di ottenere ogni mese giochi gratis. Tale abbonamento è disponibile solo se si completa la sottoscrizione dell’offerta tramite procedura online.

Internet Unlimited di Vodafone ha un costo di 27,90 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo di sottoscrizione. E’ possibile personalizzare l’abbonamento aggiungendo l’opzione per le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali e verso fissi internazionali, disponibile al costo di 5 Euro in più al mese.

Da notare che, per chi sceglie Internet Unlimited, Vodafone propone una serie di opportunità extra di personalizzazione con l’aggiunta di diversi pacchetti Vodafone TV che permettono di accedere a tanti contenuti di intrattenimento tramite la connessione in fibra ottica di casa.

Ecco alcuni dei pacchetti che è possibile abbinare ad Internet Unlimited:

Vodafone TV Sport: +10 Euro al mese;

Vodafone TV Sport + NOW TV Intrattenimento: +19,90 Euro al mese;

Vodafone TV + NOW TV Intrattenimento: +11,90 Euro al mese;

Vodafone TV Sport + NOW TV Sport: + 30 Euro al mese;

L’aggiunta dei pacchetti Vodafone TV avviene al momento dell’attivazione di Internet Unlimited, disponibile cliccando sul box qui di sotto. Il cliente, eventualmente, può scegliere di attivare la Vodafone TV anche successivamente.

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone

Fastweb Casa

Pur presentando una linea telefonica con chiamate illimitate, Fastweb Casa resta una delle migliori alternative per chi vuole una connessione illimitata ad alta velocità. Scegliendo questa tariffa, infatti, si potrà sfruttare una connessione sino a 1000 Mega in download, se disponibile la fibra FTTH, oppure sino a 200 Mega, se disponibile al fibra mista FTTC.

Il costo di Fastweb Casa è di 29,95 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo di sottoscrizione.

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa

Da segnalare anche l’offerta Fastweb e Sky che permette di abbinare un abbonamento Fastweb ad un abbonamento Sky ad un prezzo estremamente vantaggioso. L’offerta combinata ha un costo di 20,90 Euro al mese per i primi 12 mesi e successivamente si rinnoverà a 67,35 Euro al mese. E’ previsto un contributo di attivazione di 3,90 Euro al mese per 24 mesi più un contributo di installazione di 49 Euro per l’impianto Sky. L’abbonamento può, inoltre, essere personalizzato con l’aggiunta di diverse opzioni che andranno ad arricchire i contenuti disponibili con Sky.

Scopri tutti i dettagli sull’offerta combinata Sky e Fastweb

Offerte Internet wireless per la casa

Un’alternativa alle tradizionale offerte ADSL e fibra ottica è rappresentata dalle offerte Internet wireless, soluzioni ideali per chi non è raggiunto dalla rete in fibra ottica ed è insoddisfatto della qualità garantita dalla rete ADSL che, dove la copertura è scarsa, offre prestazioni ben al di sotto dei suoi valori massimi (pari a 20 Mega in download e 1 Mega in upload).

Tra le migliori offerte Internet wireless del momento segnaliamo EOLO Easy, che include una linea telefonica con chiamate illimitate ed una connessione illimitata sino a 30 Mega in download e 3 Mega in upload al costo di 26,90 Euro al mese più un contributo di installazione di 30 Euro una tantum. Per sfruttare il servizio EOLO (di tipo fibra mista radio) è necessario procedere all’installazione di un’antenna che si collegherà con il ripetitore di EOLO garantendo la connessione ad alta velocità. Tale installazione viene eseguita da un tecnico qualificato.

Verifica la copertura ed attiva EOLO Easy

EOLO propone anche EOLO Super, un’offerta che riprende le stesse caratteristiche di EOLO Easy ma aggiunge la possibilità di navigare sino ad una velocità massima di 100 Mega in download e 10 Mega in upload. Il costo dell’abbonamento è di 29,90 Euro al mese con contributo di installazione di 30 Euro e modem Wi-Fi incluso nel prezzo. Da notare che EOLO Super permette di sfruttare due servizi aggiuntivi a scelta tra le seguenti opzioni: DAZN (9 mesi di calcio su DAZN), NOW TV (6 mesi di intrattenimento), Chili (20 Euro al mese per 6 mesi di Prime Visioni, Film e Serie TV), Amazon Prime (1 anno), Xbox Live Gold (1 anno).

Verifica la copertura ed attiva EOLO Super

Tra le offerte Internet wireless più interessanti del mercato c’è Home 30 Mega di Cheapnet. Questa tariffa mette a disposizione una connessione illimitata con velocità massima di 30 Mega in download ed un costo di 25,90 Euro al mese per un anno (successivamente 29,90 Euro al mese). Basato su tecnologia wireless, l’abbonamento di Cheapnet include la funzione “Stop&Go”, ideale per chi cerca una connessione illimitata per una seconda casa, che permette di sospendere l’abbonamento quando non lo si usa.

Verifica la copertura ed attiva Home 30 Mega di Cheapnet