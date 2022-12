Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Ora che lo smartphone è diventato uno strumento ampiamente diffuso il telefono fisso è diventato sostanzialmente inutile. Pochi sono disposti a pagare per un servizio di cui si usufruirà raramente se non mai. Sono molte invece le offerte Internet casa senza telefono e praticamente ogni operatore a listino prevede almeno una tariffa che rientra in questa categoria. Si tratta di proposte pensate in primo luogo per chi è interessato soprattutto alla qualità della connessione Internet su fisso.

Le migliori offerte Internet casa senza telefono di dicembre 2022

Offerte per la linea fissa senza chiamate Navigazione Costo mensile 1 Postemobile Casa Web fino a 300 Mbps in download in FWA 19,90 euro al mese 2 Fastweb Casa Light FWA fino a 1 Gbps in download in Ultra FWA 19,95 euro al mese 3 TIM Wi-Fi Special Young (solo Under 30) fino a 2,5 Gbps in download in FTTH 21,90 euro al mese 4 Super Internet Casa di WindTre fino a 300 Mbps in download in FWA 22,99 euro al mese per i già clienti di WindTre 5 Linkem 5G Senza Limiti fino a 1 Gbps in download in FWA+ 24,90 euro al mese 6 Premium Base di TIM fino a 1 Gbps in download in FTTH 24,90 euro al mese 7 TIM Wi-Fi Power FWA fino a 100 Mbps in download in FWA 24,90 euro al mese 8 Super Fibra Top Wi-Fi di WindTre

fino a 2,5 Gbps in download in FTTH 28,99 euro al mese 9 Super Fibra & Unlimited di WindTre fino a 2,5 Gbps in download in FTTH 33,98 euro al mese 10 Super Fibra & Netflix di WindTre

fino a 2,5 Gbps in download in FTTH 33,99 euro al mese 11 Premium 12 Fibra di TIM fino a 2,5 Gbps in download in FTTH 34,90 euro per 12 mesi, poi 24,90 euro

Le offerte Internet casa senza telefono sono associate principalmente a due tipologie di connessione fissa. Le più comuni sono quelle che prevedono la connessione sulla rete in fibra misto radio o FWA (Fixed Wireless Access). Queste offerte sono perfette in particolare per chi abita in piccoli Comuni o non è raggiunto dalle tradizionali reti terrestri in quanto il collegamento per quanto riguarda la copertura prevede nell’ultimo tratto tramite la tecnologia mobile. A seconda della copertura l’operatore vi fornirà un apparato da interno, che si collega direttamente al router di casa, o da esterno, che verrà posizionato solitamente nella parte più alta dell’abitazione come il tetto o un balcone.

Più raramente è possibile accedere alla fibra ottica nella variante FTTH (Fiber to the Home). In questo caso la velocità di navigazione in media è nettamente superiore rispetto alle offerte FWA ma ci sono alcuni operatori che garantiscono prestazioni simili anche con una connessione wireless. Per verificare la copertura al vostro indirizzo potete utilizzare gratuitamente l’apposito strumento sul sito di SOStariffe.it.

TIM propone una vasta scelta di tariffe per la sola connessione Internet di casa:

Premium Base con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in download in FTTH, chiamate a consumo e attivazione a 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online.

con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in download in FTTH, chiamate a consumo e attivazione a con domiciliazione e conto online. Premium 12 Fibra con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in download in FTTH, chiamate a consumo e attivazione a 34,90 euro per 12 mesi , poi 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. È possibile aggiungere un modem TIM Hub+ a 240 euro pagabili in 12,24,36 o 48 rate.

con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in download in FTTH, chiamate a consumo e attivazione a , poi 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. È possibile aggiungere un modem TIM Hub+ a 240 euro pagabili in 12,24,36 o 48 rate. TIM Wi-Fi Special Young con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in download e 1 Gbps in download in FTTH, chiamate a consumo, attivazione e un Samsung Galaxy Tab A8 opzionale (6 euro al mese per 30 mesi più 50 euro alla consegna) a 21,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. L’offerta è disponibile solo per gli Under 30. Il modem TIM Hub+ è disponibile a 5 euro al mese per 48 mesi.

Scopri qui tutte le offerte fibra di TIM »

TIM Wi-Fi Power FWA con navigazione illimitata fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload in FWA, chiamate a consumo, Kit FWA indoor o indoor senza modem incluso in base alla copertura e attivazione a 24,90 euro al mese. E’ possibile acquistare un modem TIM Hub+ in vendita opzionale a 240 euro, rateizzabile in 48 rate da 5 euro al mese, con intervento del tecnico gratuito. Per i già clienti dell’operatore per la rete fissa che attivano una linea wireless per la seconda casa il prezzo è di 15,90 euro al mese fino al 31/1/23.

Attiva TIM Wi-Fi Power FWA »

Chi attiva una delle offerte fisso di TIM ma è già suo cliente per la telefonia mobile può avere Giga illimitati per i cellulari di tutta la famiglia (massimo 6 SIM) attivando gratuitamente l’offerta TIM Unica. La promozione include anche 3 mesi di TIMVISION con Disney+ incluso (poi si rinnova a 9,99 euro al mese), sconti su alcuni modelli di smartphone con vincolo di 30 mesi per la parte mobile, una seconda SIM con le offerte TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese e la possibilità di vincere un volo per Las Vegas o Los Angeles con TIM Party. TIM Unica resta attiva fino a quando si resta clienti dell’operatore per la parte fissa e prevede il pagamento con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Anche WindTre permette di scegliere tra differenti offerte Internet casa senza telefono:

Super Fibra & Netflix con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime, piano standard di Netflix (visione in HD in contemporanea su due dispositivi) e Giga illimitati per le SIM mobile WindTre della famiglia a 33,99 euro al mese per i già clienti mobile dell’operatore. Attivazione a 9,99 euro.

con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime, piano standard di Netflix (visione in HD in contemporanea su due dispositivi) e Giga illimitati per le SIM mobile WindTre della famiglia a per i già clienti mobile dell’operatore. Attivazione a 9,99 euro. Super Fibra & Unlimited con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime, SIM mobile con minuti, SMS e Giga illimitati a 33,98 euro al mese . Attivazione a 9,99 euro.

con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime, SIM mobile con minuti, SMS e Giga illimitati a . Attivazione a 9,99 euro. Super Fibra Top Wi-Fi con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime e Wi-Fi Extender a 28,99 euro al mese . Attivazione a 9,99 euro.

con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime e Wi-Fi Extender a . Attivazione a 9,99 euro. Super Internet Casa con navigazione illimitata fino a 100 Mbps in download in FWA, modem con supporto al Wi-Fi 6 e antenna, Giga illimitati per le SIM mobile WindTre della famiglia e 12 mesi di Amazon Prime a 22,99 euro al mese per chi è già cliente di WindTre, Il costo di attivazione e installazione è di 69,99 euro.

Attiva Super Internet Casa »

Postemobile Casa Web di Postemobile con navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download in FWA, modem incluso e trasportabile con spedizione gratuita a 19,90 euro al mese. Attivazione a 29 euro.

Confronta le offerte di Postemobile »

Fastweb Casa Light FWA di Fastweb con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download in Ultra FWA, Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa, installazione antenna e i corsi della Fastweb Digital Academy a 19,95 euro al mese. Attivazione a 2 euro al mese per 20 mesi. E’ possibile aggiungere un amplificatore Wi-Fi Booster a 4 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa Light FWA»

Linkem 5G Senza Limiti di Linkem con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download in FWA+, MyLink Box da esterno o interno a seconda della copertura a 24,90 euro al mese. Attivazione gratuita.

Attiva Linkem 5G Senza Limiti »

