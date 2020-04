Le migliori offerte Internet casa senza telefono di Aprile 2020

L’utilizzo del telefono di casa si è ridotto sempre più nel corso del tempo, in concomitanza a una sempre maggiore diffusione dello smartphone. La tariffe dedicate alla telefonia mobile al giorno d’oggi sono spesso caratterizzate da offerte che comprendono minuti gratuiti: il telefono cellulare si è dunque trasformato nel sostituito del telefono di casa.

Per questo motivo “offerte Internet casa senza telefono” continua a essere una delle ricerche principali tra quelle effettuate sul web, per la quale è necessario fare qualche chiarimento. I principali fornitori di servizi Internet casa propongono offerte con le chiamate incluse: la differenza epocale rispetto al passato consiste nel fatto che non si dovrà pagare il canone telefonico nel momento in cui si sceglie di attivarne una.

Il motivo è presto detto: le promozioni Internet casa sfruttano la tecnologia Voip, che è la stessa adoperata da servizi di videochiamata quali Skype o WhatsApp. Le promozioni disponibili prevedono quasi sempre chiamate di tipo illimitato su tutto il territorio nazionale, senza scatto alla risposta, che sono valide sia verso i numeri fissi sia verso quelli mobili. Quali sono le offerte che convengono di più? Scopriamole più da vicino.

Le migliori offerte Internet casa fibra o ADSL

Il comparatore di offerte di SOStariffe.it ci ha permesso di individuare 5 offerte Internet casa che si sono rivelate le migliori sulla piazza. Prima di esaminare nel dettaglio quali sono le loro caratteristiche, vi sveliamo qual è il prerequisito fondamentale che si deve cercare di rispettare per conoscere in anticipo la tecnologia che si potrà attivare nella propria zona.

Le opzioni disponibili sono:

la connessione ADSL , che viaggia alla velocità di 20 Megabit al secondo in download e di 1 Megabit al secondo in upload;

, che viaggia alla velocità di 20 Megabit al secondo in download e di 1 Megabit al secondo in upload; la fibra mista FTTC , che che viaggia alla velocità di 200 Megabit al secondo in download e di 20 Megabit al secondo in upload;

, che che viaggia alla velocità di 200 Megabit al secondo in download e di 20 Megabit al secondo in upload; la fibra FTTH, ovvero la tecnologia di rete migliore fra tutte, che viaggia alla velocità di 1 Gigabit al secondo in download e di 200 o 300 Megabit al secondo in upload.

Per avere un’idea di cosa queste velocità possano rappresentare nel concreto, si può prendere come riferimento il tempo necessario per scaricare un film in HD, dal peso di 2 Giga:

con la connessione ADSL ci vorrebbero 13 minuti ;

; con la fibra FTTC circa 2 minuti e mezz o;

o; con la fibra FTTH soltanto 16 secondi.

Tutte le migliori promozioni Internet casa di aprile 2020 possono essere attivate alle tre velocità sopra riportate, in base alla copertura presente nel posto in cui si abita: per conoscerla è sufficiente effettuare una verifica tramite lo speed test.

Si tratta di un’analisi della velocità, che può essere effettuata con l’utilizzo di un tool gratuito, come quello presente qui sotto, facilissimo da usare: basta inserire il nome del vostro Comune di residenza e procedere con il check della velocità di connessione dalla quale potrete essere raggiunti.

Quanto è veloce la tua ADSL? Speedtest

Tariffe a meno di 30 euro al mese

Quello che paga davvero quando si cerca una nuova connessione Internet casa è il fatto che il canone delle promozioni sia sempre al passo con i tempi: anche chi ha sottoscritto un abbonamento Internet casa da meno di un anno potrà vedere come le offerte sono cambiate e si sono evolute in base al mercato e alle richieste dei consumatori.

A tal proposito è interessante rilevare come dal confronto tra i costi delle principali promozioni Internet casa del 2019 e quelli del 2020 emerge una notevole riduzione del prezzo del canone mensile a fronte di un aumento del periodo promozionale. Se, infatti, fino a poco tempo fa le offerte Internet casa in promozione erano in edizione limitata, adesso le promozioni proposte dai vari fornitori sono praticamente a tempo indeterminato.

Le migliori promozioni Internet casa di aprile 2020 sono:

Super Fibra Unlimited di WINDTRE , che è la tariffa al prezzo più conveniente;

, che è la tariffa al prezzo più conveniente; Fastweb Casa;

Ultrainternet Fibra di Tiscali;

Internet Unlimited di Vodafone;

Super Fibra di TIM.

1. Super Fibra Unlimited di WINDTRE

Super Fibra Unlimited di WINDTRE è una promozione all inclusive che comprende tanti vantaggi al prezzo mensile di 19,99 euro. La promozione è la più economica fra tutte quelle disponibili sulla piazza.

L’attivazione è gratuita e si ha la possibilità di aggiungere il modem Wi-Fi, disponibile al costo di 5,99 euro al mese per 48 mesi. In questo caso, il costo complessivo dell’abbonamento sarebbe di 25,98 euro al mese, ma solo per i primi 4 anni. In caso di recesso anticipato, si dovrà sostenere un costo di disattivazione pari a un canone mensile della promozione più le eventuali rate residue del modem Wi-Fi.

La tariffa comprende al suo interno:

le chiamate illimitate , a zero centesimi al minuto e senza scatto alla risposta, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso i fissi internazionali di USA, Canada ed Europa Occidentale, ovvero Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Monaco, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito;

, a zero centesimi al minuto e senza scatto alla risposta, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso i fissi internazionali di USA, Canada ed Europa Occidentale, ovvero Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Monaco, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito; la connessione illimitata , che può essere in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1 Giga in download e 200 Mega in upload, in fibra mista FTTC, ovvero a 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure di tipo ADSL, con una velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload;

, che può essere in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1 Giga in download e 200 Mega in upload, in fibra mista FTTC, ovvero a 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure di tipo ADSL, con una velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload; Giga illimitati per lo smartphone senza costi aggiuntivi riservati a tutti i clienti WINDTRE con una delle seguenti tariffe: UNLIMITED SPECIAL, XLARGE, LARGE, MEDIUM, SENIOR, JUNIOR, YOUNG, CALL YOUR COUNTRY, ALL INCLUSIVE O WIND SMART; si potranno aggiungere in seguito altre due SIM WINDTRE su cui attivare gratuitamente l’opzione per Giga illimitati.

I nuovi clienti WINDTRE potranno inoltre attivare, al momento dell’attivazione dell’offerta, la tariffa per smartphone UNLIMITED SPECIAL che offre minuti, SMS e Giga illimitati al costo di 9,99 euro al mese.

Scopri Super Fibra Unlimited

2. Fastweb Casa

Si tratta, senza dubbio, di una delle migliori promozioni disponibili nel mese di aprile 2020. Ha un costo di 25,95 euro al mese, nel quale sono inclusi l’attivazione e il modem FASTGate gratuiti. Non sono previsti pagamenti extra o penali nel caso di recesso anticipato, ma si dovrà versare un costo di disattivazione pari a un canone mensile.

Le promozioni di Fastweb si distinguono dalle altre per il costo fisso mensile e per le ottime performance raggiunte dalla rete dell’operatore. La promozione include:

Internet Illimitato alla velocità della fibra FTTH, FTTC o dell’ADSL, in base alle proprie possibilità logistiche;

alla velocità della fibra FTTH, FTTC o dell’ADSL, in base alle proprie possibilità logistiche; le chiamate senza limiti, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; è prevista la possibilità di aggiungere un’opzione a 5 euro al mese in più , con la quale si ha diritto a 1000 minuti di chiamate verso l’estero.

Le offerte di Fastweb sono molto particolari perché possono essere integrate con l’aggiunta di servizi extra, ognuno dei quali pensato per soddisfare le esigenze di un diverso consumatore. Per esempio, ci sono:

l’opzione con la quale si aggiunge all’abbonamento una SIM Fastweb con minuti illimitati e 30 Giga in 4G al mese, che ha un costo di 34,95 euro al mese;

DAZN , una promozione gratuita per i primi 3 mesi, che poi avrà un costo di 9,99 euro al mese, con la quale si potrà godere dei contenuti della piattaforma di streaming dedicata allo sport;

, una promozione gratuita per i primi 3 mesi, che poi avrà un costo di 9,99 euro al mese, con la quale si potrà godere dei contenuti della piattaforma di streaming dedicata allo sport; una promozione speciale dedicata ai clienti Eni Gas e Luce, che potranno scegliere di attivare Fastweb Casa al prezzo speciale di 24,95 euro al mese.

Scopri Fastweb Casa

3. Ultrainternet Fibra di Tiscali

Si tratta di un’altra promozione Internet casa davvero interessante tra quelle disponibili nel mese di aprile 2020: ha un costo mensile fisso di 26,95 euro e comprende l’attivazione e il modem Wi-Fi gratis. Non prevede vincoli contrattuali o penali di recesso, ma in caso di disattivazione della linea si dovrà pagare un importo pari a una mensilità.

La promozione si caratterizza per:

le chiamate gratuite e senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

Internet Illimitato alla velocità della fibra FTTH, FTTC o dell’ADSL, in relazione al proprio Comune di residenza;

6 mesi di abbonamento a Infinity TV, che in questo periodo storico potrebbero essere davvero molto apprezzati.

Scopri Ultrainternet fibra

4. Internet Unlimited di Vodafone

La proposta di Vodafone è disponibile al costo di 27,90 euro al mese. Non si tratta di una promozione a costo fisso, in quanto il canone diventerà di 20,90 euro al mese dopo i primi a 4 anni abbonamento. Questo perché nel costo mensile troviamo l’opzione Vodafone Ready (6 Euro al mese per 48 mesi) che prevede il modem Wi-Fi.

Chi attiva l’offerta tramite rete FTTH riceverà ben 2 mesi in regalo: è infatti previsto uno sconto di 56 euro accreditato sulla seconda fattura inviata dall’operatore. In caso di recesso anticipato dovrà essere sostenuto un costo di disattivazione corrispondente a un canone mensile e le rate residue dell’opzione Vodafone Ready.

La promozione Internet casa di Vodafone include:

le chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, mentre le chiamate dall’Italia verso i numeri fissi internazionali possono essere aggiunte con 5 euro al mese in più;

tutti i numeri fissi e mobili nazionali, mentre le chiamate dall’Italia verso i numeri fissi internazionali possono essere aggiunte con 5 euro al mese in più; la connessione illimitata che può essere in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1 Giga in download e 200 Mega in upload, in fibra mista FTTC, ovvero a 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure di tipo ADSL, con una velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload;

che può essere in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1 Giga in download e 200 Mega in upload, in fibra mista FTTC, ovvero a 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure di tipo ADSL, con una velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload; una SIM dati con 30 Giga di traffico in 4G che permette di navigare anche fuori casa su tablet e chiavetta.

Il piano Vodafone può essere poi personalizzato con l’aggiunta di pacchetti extra, come per esempio l’opzione dedicata all’intrattenimento: si tratta di Vodafone TV Intrattenimento, grazie alla quale si può avere accesso a NOW TV Intrattenimento e Serie TV, a 6 mesi di abbonamento a Infinity TV, a 30 film al mese su CHILI e a un catalogo di film e serie TV da guardare on demand.

Il costo di questo pacchetto è di 10 euro al mese da sommare al costo dell’abbonamento. La visione dei contenuti è possibile grazie alla Vodafone TV tramite un TV Box che sarà consegnato a domicilio al cliente e che si potrà collegare alla TV di casa.

Scopri Internet Unlimited

5. TIM Super Fibra

Infine, tra le tariffe Internet casa da tenere in considerazione nel mese di aprile 2020, nonostante non sia senza telefono, è Super Fibra di TIM. La promozione ha un costo standard di 29,90 euro al mese e include modem e attivazione, che da listino ha un costo di 10 euro al mese per 24 mesi. L’offerta può essere attivata anche senza modem: in quel caso, la tariffa avrà un costo pari a 24,90 euro al mese, diventando la seconda più conveniente fra quelle attivabili ad aprile 2020.

Nel piano mensile sono comprese:

le chiamate senza limit i verso tutti i fissi e mobili nazionali, gratis per i primi 4 anni di abbonamento, e poi disponibili al costo di 5 euro al mese;

i verso tutti i fissi e mobili nazionali, gratis per i primi 4 anni di abbonamento, e poi disponibili al costo di 5 euro al mese; la connessione illimitata , che può essere in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1 Giga in download e 200 Mega in upload, in fibra mista FTTC, ovvero a 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure di tipo ADSL, con una velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload;

, che può essere in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1 Giga in download e 200 Mega in upload, in fibra mista FTTC, ovvero a 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure di tipo ADSL, con una velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload; la programmazione di TIMVision , la piattaforma di streaming on demand dell’operatore sulla quale sono disponibili tanti titoli di film, serie TV e programmi che possono essere visti anche da mobile;

, la piattaforma di streaming on demand dell’operatore sulla quale sono disponibili tanti titoli di film, serie TV e programmi che possono essere visti anche da mobile; 3 mesi gratuiti di Disney+, che è stato lanciato sul mercato al costo di 6,99 euro al mese, e che a partire dal quarto mese costerà soltanto 3 euro in più rispetto al costo standard dell’abbonamento.

Per conoscere meglio i dettagli della promozione Internet casa di TIM, è sufficiente cliccare sul box in basso.

Scopri Super Fibra