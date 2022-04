Le assicurazioni moto online più economiche di Aprile 2022

Per individuare l'assicurazione moto online più economica è essenziale affidarsi alla comparazione online dei preventivi. Solo un attento confronto delle proposte delle varie compagnie assicurative permetterà all'utente di individuare, con precisione, la polizza assicurativa più adatta alle proprie esigenze. Ecco, quindi , come fare ad individuare l'assicurazione moto online più economica in pochi minuti.

In attesa di scoprire se l’introduzione della nuova rc familiare porterà un abbattimento dei costi delle polizze delle famiglie, gli utenti continuano a cercare dei sistemi che riescano ad abbattere il più possibile i costi dell’rc auto e moto. La nuova norma permetterà di assicurare tutti i mezzi del nucleo familiare, sia auto che moto, con la classe di merito più bassa posseduta dai componenti del gruppo.

In ogni caso per dare un taglio netto ai costi dell’assicurazione moto è fondamentale essere certi di aver attivato una copertura assicurativa che sia davvero conveniente. Per minimizzare i costi è possibile affidarsi alle assicurazioni moto online che offrono considerevoli margini di risparmio per gli utenti. In particolare, affidandosi alla comparazione online dei preventivi sarà facile individuare l’assicurazione moto più conveniente.

Come si trovano le migliori polizze moto

La strada giusta per trovare le polizze moto più convenienti, in base al proprio profilo assicurativo, è rappresentata dalla comparazione online. Confrontando vari preventivi delle principali compagnie assicurative, infatti, sarà possibile individuare, molto facilmente, le opzioni più vantaggiose per poter attivare la polizza più conveniente e completa. Si tratta di una procedura semplice e gratuita che consente di massimizzare il risparmio sulla polizza moto senza rinunciare ad una copertura assicurativa completa ed in linea con le proprie esigenze.

Per sfruttare la comparazione dei preventivi (completamente gratuita e imparziale) è possibile accedere al comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni moto, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per dispositivi Android ed iOS. Bastano pochi minuti per accedere ad una panoramica dei migliori preventivi per la polizza moto da attivare online. Il confronto online, inoltre, non è generico ma è “fatto su misura” del cliente.

Inserendo i propri dati assicurativi ed i dati del modello da assicurare, infatti, sarà possibile individuare le polizze moto più vantaggiose non solo in senso generale ma in modo specifico per il proprio caso. Una scelta la polizza migliore, considerando sia i costi che le coperture incluse, sarà possibile raggiungere il sito della compagnia assicurativa e richiedere l’attivazione online della nuova polizza moto, massimizzando il risparmio e minimizzando i tempi di attivazione del contratto assicurativo. Per accedere al confronto online dei preventivi tramite SOStariffe.it è possibile sfruttare il link riportato qui di sotto:

Assicurazione moto online: quali sono le più convenienti

Grazie al confronto online delle assicurazioni è possibile, facilmente, individuare l’opzione migliore per risparmiare sulla polizza moto, registrando un netto taglio dei costi assicurativi, senza alcuna rinuncia per quanto riguarda le coperture assicurative. La migliore polizza moto deve essere valutata considerando i propri dati assicurativi. Non c’è, infatti, una polizza più conveniente in assoluto. Sulla base dei propri dati assicurativi e del veicolo da assicurare, infatti, sarà possibile individuare l’assicurazione migliore.

In linea di massima, l’importo dell’assicurazione moto, considerando sia la copertura RC, necessaria per circolare, che le coperture accessorie, viene influenzato da diversi parametri. Il primo elemento da considerare è il modello di moto da assicurare. Il valore commerciale del modello, ad esempio, ha un impatto netto sul premio assicurativo da pagare. Anche la provincia di residenza del proprietario del veicolo influenza in modo significativo il costo finale della copertura RC Moto e delle varie polizze accessorie. Bisogna considerare, inoltre, la classe di merito.

La combinazione di tutti gli elementi necessari al calcolo di un preventivo determina l’importo finale del premio da pagare per l’assicurazione moto. Naturalmente, scegliendo di aggiungere garanzie accessorie alla copertura RC Moto sarà necessario mettere in conto dei costi extra da sostenere per incrementare l’efficacia delle tutele assicurative garantite al cliente. Bisogna considerare, quindi, un gran numero di elementi per determinare l’importo finale. Per questo motivo, la comparazione online dei preventivi rappresenta l’opzione giusta per poter massimizzare il risparmio.

Confrontando decine di preventivi, tutti calcolati in base ai propri dati, sarà facile individuare l’opzione migliore da attivare, sia in termini economici che per quanto riguarda le coperture assicurative. Fatta questa dovuta premessa, andiamo a vedere quali sono le migliori polizze moto da attivare direttamente online nel corso del mese di aprile 2022 facendo un semplice esempio. Ipotizziamo, infatti, il caso di un profilo di motociclista “tipo” così definito:

uomo nato nel 1985 in 1° classe di merito senza sinistri negli ultimi 5 anni

residente a Torino

moto da assicurare: Yamaha T-Max appena immatricolata

Inserendo questi dati all’interno del comparatore di SOStariffe.it sarà possibile individuare le migliori polizze moto del mese di aprile. Ecco i dettagli:

Le 3 migliori polizze moto di aprile 2022

Andiamo, quindi, ad analizzare quelle che sono le migliori polizze moto disponibili ad aprile 2022 per il profilo di motocilista tipo individuato nel nostro esempio. Dopo aver inserito tutti i dati richiesti, il comparatore provvederà ad avviare le stime di spesa con le principali compagnie assicurative presenti sul mercato. In pochi secondi sarà possibile risalire a svariati preventivi. Ecco quali sono le polizze più convenienti considerando la sola RC Moto:

1) Allianz Direct

La polizza più conveniente, per il profilo di motocilista considerando nel nostro esempio, viene proposta da Allianz Direct. La compagnia mette a disposizione una copertura RC Moto con un premio di 595 euro. La polizza in questione non prevede la possibilità di sospensione e presenta la clausola della Guida Esperta, limitando agli over 30 con patente conseguita da almeno 2 anni la possibilità di mettersi alla guida del mezzo assicurato.

2) Verti

Un’altra ottima polizza viene proposta da Verti. In questo caso, la copertura presenta un costo più alto, pari a 785 euro. Da notare, però, che c’è la possibilità di sospensione. Da notare anche la possibilità di ottenere uno sconto del 10% sul premio scegliendo l’acquisto online con carta di pagamento, PayPal oppure bonifico bancario. La Guida Esperta, inoltre, limita la possibilità di condurre il veicolo assicurato agli over 23.

3) ConTe.it

Da segnalare ance la polizza ConTe.it che presenta un premio di 1044 euro. Il premio assicurativo è nettamente più elevato rispetto alle soluzioni precedenti. Ad un’analisi più approfondita, però, si notano i vantaggi extra garantiti da questa soluzione. Questa copertura aggiunge alcuni vantaggi aggiuntivi come i danni causati a terzi da incendio, scoppio o esplosione del veicolo. C’è anche la possibilità di sospensione oltre alla presenza della clausola di Guida Esperta che va a limitare la possibilità di guida del veicolo.

Come scegliere l’assicurazione moto online più economica

Per poter individuare l’assicurazione moto online più economica è, quindi, opportuno passare per il confronto dei preventivi. Si tratta di un passaggio che garantisce all’utente la possibilità di individuare solo i preventivi più vantaggiosi nella scelta della polizza moto. Il risparmio, in questo modo, sarà massimo.

Naturalmente, è fondamentale ricorrere alla comparazione online inserendo i propri dati assicurativi e del veicolo da assicurare. In questo modo, infatti, i preventivi saranno “tarati” sul proprio profilo di motociclista e i costi proposti saranno in linea con quelli a cui è possibile accedere in base alla combinazione dei dati assicurativi e del veicolo da assicurare.

Da notare, inoltre, che il confronto è personalizzabile grazie alla possibilità di aggiungere alla copertura RC anche le garanzie accessorie. In questo modo, è possibile creare il proprio pacchetto assicurativo, con tutte le coperture necessarie, andando subito a verificare quali sono le compagnie che propongono la polizza più economica per le condizioni inserite.

Non sempre il risparmio è l’opzione migliore

Scegliere la polizza moto più economica non significa, per forza, scegliere la soluzione più conveniente. Il confronto online dei preventivi permette di individuare facilmente le polizze più economiche da attivare ma tali soluzioni potrebbero non soddisfare appieno le esigenze di ogni singolo cliente. Chi vuole aggiungere delle garanzie accessorie, infatti, registrerà un aumento dei costi ma, contestualmente, potrà contare su di una copertura assicurativa di gran lunga più completa.

Bisogna valutare tutto sempre caso per caso. Analizzando le proprie esigenze, infatti, si può facilmente individuare la polizza moto più conveniente. Con il comparatore di preventivi, infatti, è possibile aggiungere le garanzie accessorie, verificando con precisione le soluzioni migliori da attivare sulla base di quelle che sono le proprie necessità. Da notare, inoltre, che c’è la possibilità di analizzare, per ogni polizza disponibile, i massimali, la clausola di guida e tutti i vari vantaggi aggiuntivi disponibili, come la possibilità di sospendere la polizza o di pagare a rate il premio.

Grazie a quest’analisi completa di tutti i fattori in gioco sarà possibile individuare con la massima precisione la migliore polizza moto da attivare in questo momento.