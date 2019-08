Le 5 RC auto più convenienti di agosto 2019

Anche nel corso del mese di agosto 2019 è possibile risparmiare sull’assicurazione auto individuando una nuova polizza RC Auto particolarmente conveniente, sulla base delle proprie esigenze. Affidandosi alla comparazione online dei preventivi sarà possibile individuare, in pochi minuti, la soluzione più conveniente per assicurare il proprio veicolo. Ecco, quindi, quali sono le 5 assicurazioni auto più convenienti di agosto 2019 e come fare per attivare la migliore polizza auto in relazione a quelle che sono le proprie necessità.

Per scegliere, facilmente, la migliore assicurazione auto nel corso del mese di agosto 2019 è necessario avviare un’attenta analisi di tutti i fattori che determinato il costo finale di una polizza assicurativa. In questo modo, infatti, sarà possibile individuare, in poco tempo, la soluzione migliore per le proprie esigenze andando a risparmiare sul premio assicurativo senza per questo rinunciare ad una copertura assicurativa soddisfacente, sotto tutti i punti di vista.

La strada migliore per poter individuare le assicurazioni auto più conveniti di agosto 2019 è rappresentata dalla possibilità di affidarsi alla comparazione online dei preventivi. In questo modo, infatti, è possibile verificare vantaggi e svantaggi di tutte le polizze RC Auto sul mercato e scegliere, grazie anche ad un confronto dettagliato delle varie polizze, l’assicurazione auto più conveniente per le proprie esigenze.

Per confrontare i preventivi ed individuare la polizza RC Auto più conveniente è possibile affidarsi al comparatore di SosTariffe.it. Grazie alla comparazione online, completamente gratuita, si potranno verificare quali sono le polizze RC Auto più vantaggiose di agosto 2019 analizzando anche le limitazioni contrattuali previste (massimale, tipologia di guida prevista) e selezionando le garanzie accessorie di cui si ha bisogno.

Dopo aver individuato l’assicurazione auto più adatta alle proprie esigenze si potrà procedere con l’attivazione online, ottenendo un risparmio aggiuntivo rispetto ai costi che caratterizzano i canali “tradizionali”. Per poter effettuare la comparazione online dei preventivi è sufficiente inserire i propri dati assicurativi ed attendere i pochi secondi necessari al calcolo dei preventivi.

Prima di entrare nei dettagli relativi alle assicurazioni RC Auto più convenienti del mese di agosto 2019, ricordiamo che il costo finale delle polizze dipende da un gran numero di fattori che, in misura differente l’uno dall’altro, vanno a determinare il costo complessivo da affrontare per poter attivare la copertura assicurativa.

Il primo parametro da considerare, per la determinazione del costo di una polizza auto è rappresentato dalla Classe di Merito del proprietario del veicolo (non del contraente della polizza). Chi è in prima classe pagherà molto meno rispetto, ad esempio, ai neo-patentati che, come previsto dalla normativa, possono contare sulla classe “di ingresso”, la quattordicesima a meno di non sfruttare i benefici della Legge Bersani che permette di “ereditare” la classe di merito di un veicolo appartenente al proprio nucleo familiare.

Per determinare il costo della polizza auto è poi necessario considerare la residenza del proprietario del veicolo. Come noto, infatti, i costi di una polizza RC Auto tendono a variare, in misura anche molto marcata, in base alla provincia di residenza. Ad esempio, chi abita nella provincia di Napoli inevitabilmente pagherà molto di più rispetto a chi abita nella provincia di Milano, a parità di tutti gli altri fattori che influenzano il calcolo di una polizza auto.

C’è poi da considerare il valore commerciale di un’auto. Assicurare un veicolo dall’elevato valore commerciale comporterà costi maggiori mentre il premio di una polizza di un’utilitaria sarà sensibilmente più basso. Il valore del veicolo da assicurare andrà ad influenzare anche i costi di alcune garanzie aggiuntive come, ad esempio, la Kasko, che garantisce un risarcimento in caso di danno subito dal veicolo a prescindere dalla colpa, e la Furto e Incendio.

Le garanzie accessorie rappresentano un altro parametro molto importante per la determinazione del costo finale dell’assicurazione auto. La scelta delle polizze da abbinare alla copertura RC Auto che, ricordiamo, è l’unica copertura obbligatoria per poter circolare in strade pubbliche, è un momento fondamentale della scelta dell’assicurazione auto da attivare per il proprio veicolo. Analizzare, con cura, le proprie necessità al fine di individuare le garanzie accessorie più importanti da attivare in relazione alle proprie esigenze è, infatti, un aspetto centrale.

Nella maggior parte dei casi, considerando il costo ridotto, è consigliabile affiancare alla polizza RC Auto anche coperture accessorie come Soccorso Stradale, Infortuni al Conducente e Tutela Legale, garanzie che per poche decine di Euro offrono tutele molto importanti. Da considerare, inoltre, ci sono anche garanzie più costose come la Kasko, la Kasko Collisioni o la Furto e Incendio. Queste polizze potrebbero tornare molto utili anche se comportano un incremento netto dei costi assicurativi.

Dopo aver analizzato tutti i parametri che determinano il costo finale di un’assicurazione auto è possibile procedere con la comparazione online dei preventivi che permetterà di individuare quelle che sono le polizze più convenienti da attivare in base alle proprie reali esigenze.

Assicurazioni RC Auto: le migliori proposte di agosto 2019

Individuare l’assicurazione RC Auto più conveniente in assoluto richiede l’analisi di un gran numero di fattori. Per poter verificare qual è la polizza migliore è, infatti, necessario considerare caso per caso le singole situazioni visto che il calcolo del premio assicurativo della polizza tiene conto di diversi parametri slegati tra loro (provincia di residenza, classe di merito del proprietario del veicolo, valore commerciale del veicolo da assicurare etc.).

Per poter evidenziare quali sono le 5 polizze RC Auto più convenienti del mese di agosto 2019 è, quindi, necessario fissare un profilo di “automobilista tipo” in modo da poter verificare le migliori assicurazioni auto disponibili in relazione ai parametri fissati. In generale, ripetiamo, per scegliere la migliore polizza RC Auto è fondamentale affidarsi alla comparazione online che permette di selezionare, rapidamente, le migliori opzioni per assicurare il proprio veicolo.

Al fine di individuare le migliori proposte di agosto 2019 fissiamo come profilo di “automobilista tipo” il caso di un automobilista 40 enne, residente a Milano che cerca una polizza auto per assicurare una Fiat Panda, il modello di auto più diffuso in assoluto in Italia, con prima classe di merito universale. Inserendo questi dati nel comparatore di SosTariffe.it è possibile risalire alle polizze RC Auto più convenienti di agosto 2019.

Chiaramente, modificando i dati inseriti i preventivi calcolati dal sistema saranno differenti. L’utente, come sottolineato in precedenza, ha la possibilità di inserire i propri dati per poter avviare una comparazione online dei preventivi completamente gratuita. Grazie alla comparazione online è possibile, in pochissimo tempo, individuare le migliori assicurazioni auto (RC Auto più eventuali garanzie accessorie) da attivare per assicurare il proprio veicolo.

Ecco tutti i dettagli relativi alle polizze più convenienti di agosto 2019.

1) Genialloyd

Una delle migliori RC Auto di agosto 2019 viene proposta da Genialloyd che permette di assicurare la vettura proposta nel caso in esame ad un prezzo di 334 Euro, potendo sfruttare un risparmio di ben 143 Euro rispetto al prezzo standard di 477 Euro, grazie alla possibilità di poter optare per l’attivazione online della polizza.

Da notare, in ogni caso, che l’assicurazione di Genialloyd include l’opzione di Guida Esperta andando, di fatto, a limitare le possibilità di utilizzo del veicolo assicurato. Con quest’opzione, infatti, l’auto potrà essere guidata in strade pubbliche esclusivamente da un conducente con almeno 25 anni di età e che abbia ottenuto la patente da almeno 2 anni. Di conseguenza, questa soluzione non è adatta ad un neopatentato o ad un automobilista molto giovane.

Ad integrare la copertura assicurativa garantita dalla polizza di Genialloyd possiamo polizze accessorie come la Tutela Legale (+13 Euro), Soccorso Stradale (+15 Euro), Cristalli (+24 Euro) e Eventi Naturali (+32 Euro). Molto interessante, inoltre, la possibilità di aggiungere la polizza Infortuni al Conducente ad un prezzo pari ad appena 24 Euro.

Da notare, inoltre, che questa polizza di Genialloyd non prevede la possibilità di aggiungere la Kasko completa ma solo la Kasko Collisioni (+116 Euro) e presenta un costo molto alto per la polizza Furto e Incendio (+160 Euro). Queste polizze comportano un netto incremento del premio assicurativo ma vanno ad espandere, in misura notevole, la copertura garantita dall’assicurazione auto che si va ad attivare.

Da segnalare che questa polizza presenta un massimale di 6.100.000 Euro.

2) ConTe.it Satellitare

Un’altra ottima polizza RC Auto da attivare, per il caso che stiamo analizzando, è quella di ConTe.it Satellitare. Questa polizza presenta un costo di 430 Euro grazie alla possibilità di sfruttare uno sconto di 47 Euro rispetto al prezzo standard di 478 Euro scegliendo l’attivazione online. Da notare, inoltre, che nel prezzo della polizza è inclusa la copertura di soccorso stradale e la protezione GPS grazie all’installazione di un apposito dispositivo satellitare.

A limitare la validità della polizza RC Auto proposta da ConTe.it Satellitare troviamo la presenza dell’opzione Guida Esclusiva. Tale opzione impone che solo il proprietario del veicolo sia autorizzato a guidare il veicolo assicurato andando così a limitare fortemente le possibilità di utilizzo della copertura assicurativa.

Per estendere i vantaggi di questa polizza possiamo aggiungere alcune garanzie accessorie. Tra le migliori troviamo la polizza Furto e Incendio che viene proposta ad un prezzo di 58 Euro, risultando, quindi, molto più conveniente rispetto al caso analizzato in precedenza. Tra le garanzie aggiuntive che possiamo aggiungere segnaliamo anche la Tutela Legale (+17 Euro) e la Infortuni al Conducente (+35 Euro).

Da notare, inoltre, che questa polizza include la possibilità di attivare la Kasko Completa, al costo di 250 Euro, oltre che la Kasko Collisioni, che costa 75 Euro. La polizza ConTe.it Satellitare è anche la più economica, tra tutte quelle considerate sulla base dei dati inseriti nella comparazione, per quanto riguarda la garanzia Atti Vandalici che costa 179 Euro.

Il massimale che caratterizza la copertura RC Auto della polizza ConTe.it Satellitare è pari a 6.070.000 Euro.

3) Verti

Tra le polizze RC Auto del mese di agosto 2019 troviamo anche la polizza offerta da Verti che presenta un costo di 432 Euro con la clausola di “Guida Esperta” che limita le possibilità di utilizzo del veicolo anche se offre più flessibilità rispetto alla “Guida Esclusiva”. La copertura RC Auto di Verti include un massimale di 6.500.000 Euro per i danni alle persone e di 2.500.000 Euro per i danni alle cose.

Anche in questo caso, la polizza di Verti è espandibile con l’aggiunta di garanzie accessorie come la Tutela Legale (+13 Euro), il Soccorso Stradale (+13 Euro), Infortuni al Conducente (+17 Euro) e la Furto e Incendio che costa 101 Euro, risultando, quindi, più economica di quanto visto con la polizza al punto 1.

4) Zurich Connect

Per chi è in cerca di una polizza RC Auto che non presenti sostanziali limitazioni alle modalità di utilizzo del proprio veicolo, tra le migliori proposte di agosto 2019 segnaliamo la polizza RC Auto di Zurich Connect. Tale assicurazione auto presenta un costo di 670 Euro per la sola copertura RC.

Da notare, in ogni caso, che, a differenza di quanto visto con le altre polizze, questa soluzione presenta l’opzione di “Guida Libera” e, quindi, non include limitazioni di alcun tipo per quanto riguarda i conducenti autorizzati a guidare il veicolo assicurato (sarà sufficiente aver conseguito la patente ed essere, quindi, legalmente autorizzato a guidare). La polizza RC Auto di Zurich Connect, per quanto più costosa, quindi, risulterà decisamente più vantaggiosa per molte famiglie nel cui nucleo sono presenti neopatentati che non potrebbero guidare un’auto assicurata con una polizza RC di Guida Esperta.

Tra le migliori garanzie accessorie abbinabili alla polizza di Zurich Connect troviamo la Tutela Legale (+25 Euro) e il Soccorso Stradale (+19 Euro) oltre alla polizza Infortuni al Conducente (+32 Euro). La Kasko Completa costa 348 Euro mentre la Kasko Collisioni costa 223 Euro. In questo caso, invece, la polizza Furto e Incendio presenta un costo di 186 Euro.

5) Genertel

Un’altra ottima opzione per quanto riguarda la polizza RC Auto viene proposta da Genertel. In questo caso, il costo della polizza RC è di 591 Euro con la clausola di “Guida Esperta” che va a limitare, ma in misura minore rispetto alla “Guida Esclusiva”, la possibilità di utilizzo del proprio veicolo assicurato.

Da segnalare, infine, che questa polizza presenta un massimale di ben 7.290.000 Euro, risultando, quindi, potenzialmente molto vantaggiosa per quanto riguarda l’importo massimo di risarcimento che la compagnia sarà tenuta ad erogare ai suoi clienti, seguendo le varie condizioni contrattuali che caratterizzano la polizza stessa.