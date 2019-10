Le 5 migliori offerte luce e gas: la classifica delle tariffe più convenienti

Gli italiani quando si tratta di scegliere i contratti luce e gas sono attratti da due fattori: gli sconti o i programmi fedeltà con premi e la semplicità della tariffa. È questo che emerge leggendo con attenzione il Rapporto annuale dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 2019. L’analisi dell’Authority evidenza come il 42 % dei clienti domestici ha privilegiato le offerte delle società che proponevano uno sconto o dei periodi di servizio gratuito. Anche le soluzioni a prezzo fisso sono state tra le più gettonate.

In media, dai dati raccolti si evince come lo sconto sia stato applicato al 33% dei clienti che abbiano siglato un contratto a prezzo fisso e al 97% dei clienti che invece abbiano preferito il prezzo variabile. Solo nel 2017 la quota dei consumatori che avevano scelto queste soluzioni con bonus era stata 26%.

Luce e gas, gli italiani preferiscono il dual fuel

Tra le tariffe che hanno beneficiato di un aumento dei clienti ci sono le dual fuel. Attenzione però perché per poter essere considerate tali per l’ARERA non è sufficiente che un cliente venga rifornito di luce e gas dallo stesso operatore. La condizione indispensabile per rientrare nel conteggio delle tariffe combinate è la bolletta unica per entrambe le forniture.

È cresciuta anche l’attenzione verso le fonti rinnovabili, preferite dal 39% dei consumatori, e poi la possibilità di partecipare a programmi fedeltà che restituiscano al cliente premi o buoni (36% dei contratti).

Tra coloro che sono già passati dal mercato tutelato a quello libero (43,4% dei clienti domestici) e poi da segnalare come il 14% circa dei contratti sottoscritti è stato legato ad una tariffa dual fuel. In valori assoluti si tratta di 1,8 milioni di clienti che hanno optato per questa soluzione.

Le promozioni dual fuel più vantaggiose

Se state pensando di cambiare operatore, ecco le migliori offerte luce e gas. Le tariffe sono le 5 proposte che garantiscono il maggior risparmio agli utenti e sono emerse dal confronto effettuato con il comparatore di SosTariffe.it.

Confronta le promozioni Luce più convenienti

1. Eco Tua Web Giorno e Notte

Questa offerta Iberdrola garantisce uno sconto del 50% sul costo dell’energia solo per il primo mese. Eco Tua è una tariffa luce a prezzo fisso per 12 mesi. La società garantisce che l’energia verde, cioè proveniente da fonti rinnovabili. Con questa offerta avrete la digitalizzazione e la domiciliazione della bolletta.

Il costo della luce previsto sarà pari a 0,06500 €/kWh per tutte le fasce di consumo e sarà scontato del 20% nella fascia oraria scelta come preferita tra F1 e F23. Fascia 1 è quella che va dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19, il prezzo dell’energia sarà 0,065000 €/kWh con uno sconto del 30%. La fascia 2 e 3 è quella che va dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 e sabato, domenica e festivi 24h. Il costo della materia prima sarà lo stesso di F1.

Dopo 6 mesi dall’attivazione di questa tariffa potrete cambiare piano senza costi aggiuntivi.

Per quanto riguarda la fornitura gas EcoTua Web ha un corrispettivo. Il prezzo della materia prima proposto con questa offerta è di 0,2600 €/smc, anche in questo caso si tratta di una tariffa che vincola il costo della materia prima per 1 anno. In questo caso la promozione prevede due soluzioni a seconda delle stagioni:

EcoTua Inverno che sconta del 30% il prezzo del gas nel periodo che va da Novembre a Marzo (compreso)

EcoTua 4 Stagioni, lo sconto in questo caso scende al 20% ma vale per tutto l’anno

Anche in questo caso il piano potrà essere modificato dopo 6 mesi dall’attivazione. Questa opzione però può essere fatta valere solo 2 volte in un anno e tra le due modifiche devono trascorrere almeno 2 mesi.

Attiva EcoTua Web Giorno e Notte

Quella appena descritta è la proposta di Iberdrola che offre le migliori condizioni. La vera offerta luce e gas dell’operatore è però EcoClick, in questo caso infatti l’operatore invierà al cliente un’unica bolletta. Le tariffe di luce e gas saranno bloccate per 12 mesi. Dal lato energia si potrà optare per un’offerta monoraria o bioraria che avranno rispettivamente un prezzo della materia prima di 0,0555 €/kWh oppure nel caso della bioraria così organizzato: F1 0,0613 €/kWh; F23 0,0522€/kWh. Il gas invece avrà un unico prezzo e sarà di 0,230 €/smc.

Entrambe le tariffe Iberdrola offrono la possibilità di attivare le soluzioni Tuttofare in abbinamento al piano base. Dietro pagamento di un abbonamento mensile gli utenti potranno avere dei servizi di assistenza e manutenzione dedicati:

Tuttofare Luce a 2.95€ al mese – 3 ore di manodopera di un elettricista e assistenza 24 h 7 giorni su 7

Tuttofare Manutenzione Luce a 5.95€ al mese – controllo ogni 2 anni programmato dell’impianto elettrico della vostra abitazione

Tuttofare Plus Luce a7.95€ al mese – questa soluzione include tutto quello offerto dalle prime due soluzioni più una polizza omaggio per riparazione e guasti degli elettrodomestici. La copertura per i guasti ha un tetto massimo di 300 € e può essere usate per 2 guasti in 1 anno comprende la chiamata e i materiali. Gli elettrodomestici coperti dalla polizza sono: lavatrice, lavasciuga, asciugatrice, lavastoviglie, frigorifero, congelatore, forno

Tuttofare Gas a 2.95€ al mese – 3 ore di intervento idraulico/termoidraulico

Tuttofare Manutenzione Gas a 5.95 € al mese – controllo dei fumi della caldaia ogni 24 mesi

Plus Gas a 7.95€ al mese – L’assicurazione compresa in questa opzione copre la riparazione di guasti alla caldaia e/o impianto termico per un valore di 300 € e vale per 2 guasti in 12 mesi.

Se si sottoscrive l’attivazione di questi servizi aggiuntivi i primi due mesi di Tuttofare sono gratuiti.

2. Wekiwi Energia Prezzo Fisso a 12 mesi

Il costo medio mensile della bolletta con questa tariffa di Wekiwi per una famiglia di tre persone che utilizzi l’energia elettrica principalmente nei weekend e la sera è di circa 45.18 €. Si tratta di un’altra offerta a prezzo bloccato per un anno con un costo dell’energia di 0.03799 €/kWh. Il fornitore per chi opta per la soluzione dual fuel propone anche dei benefici accessori per i clienti:

per chi è già cliente Wekiwi o se si attiva un secondo contratto (luce o gas) ottieni 30 € di buono da spendere su e-shop online di Wekiwi

assicurazione salute per chi stipula un contratto luce e gas

per chi stipula un la certificazione di energia 100% rinnovabile

Annunci Google

Wekiwi inoltre include per tutti i clienti un buono acquisto Ticket Compliments spendibile in oltre 11.000 punti vendita per lo shopping o la spesa al supermercato (Coop, Conad, Carrefour Markert, Prenatal, Rinascente, Sephora, Unieruro e tanti altri). Il buono avrà un valore di 40 euro per i nuovi clienti che attivano luce e gas, o di 20 euro per i nuovi clienti o già clienti con attivata una sola fornitura.

Scopri Energia Prezzo Fisso 12 Mesi

Per la parte che riguarda la fornitura gas sarà necessario prima di tutto controllare sul sito del fornitore se nel comune in cui si abita è disponibile questo servizio con Wekiwi.

Il prezzo della materia prima proposto da Wekiwi in questo momento è di 0.1799 €/smc.

La vera particolarità delle tariffe Wekiwi è il sistema di pagamento tramite Cariche mensili. Se il cliente riesce a rispettare i consumi preventivati e quindi anche i costi otterrà delle ricompense, altrimenti sarà penalizzato.

Attiva Gas Prezzo Fisso 12 Mesi

3. Next Energy Luce

Sorgenia con il suo piano Next Energy porta il prezzo dell’energia elettrica a 0.05348 €/kWh bloccandolo per un anno.

La tariffa proposta è monoraria, quindi come già visto sarà applicato un unico prezzo dell’energia elettrica a tutte le ore e tutti i giorni. Sarà possibile sia scegliere l’addebito su conto corrente che su carta di credito come metodo di pagamento.

Tra i benefit per i dual fuel ci sono:

buono da 80 € da spendere su Amazon se si attiva sia la fornitura di gas che di luce

un buono da 30 € sul prezzo base dell’offerta se si aderisce a “Porta i tuoi amici in Sorgenia”. Il bonus sarà ottenuto sia da chi invita che dall’invitato

1800 punti per chi ha la carta fedeltà Italo + se attivano la doppia fornitura (gas e luce) con la società

Iscrizione a PAYBACK, il principale programma fedeltà multipartners italiano

Scopri Next Energy Luce

4. Energia 3.0 Light Monoraria

La promozione di Engie blocca il prezzo della fornitura di energia per 2 anni. E se si attiva la fornitura di gas naturale e luce si può avere una bolletta unificata, quindi si rientrerebbe anche nelle statistiche ARERA. Firmando il contratto inoltre si avrà la garanzia di Engie che l’energia e il gas sono prodotti da fonti green.

Attiva Energia 3.0 Light Monoraria

Nella versione Trioraria questa tariffa applica i seguenti prezzi all’energia elettrica:

051€/kWh in F1 (lun-ven dalle 8 alle 19, esclusi festivi)

048€/kWh in F2 (lun-ven dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00, sabato dalle 7.00 alle 23.00 ed escluse le festività nazionali)

037€/kWh in F3 (ore serali e nel weekend)

Scopri anche Energia 3.0 Light Trioraria

5. Energia alla Fonte di Wekiwi

Un’altra proposta del fornitore online e si tratta sempre di una tariffa monoraria. Il costo della luce sarà per un anno fermo a 0.0585 €/kWh. Le altre condizioni del piano sia per il sistema di pagamento che per i benefit inclusi sono le stesse dell’offerta descritta in precedenza:

un buono acquisto Ticket Compliments da 40 € per i nuovi clienti che attivano luce e gas, o di 20 € per i nuovi clienti o già clienti con attivata una sola fornitura

Energia rinnovabile inclusa nel prezzo

Conguagli solo su consumi reali

Sconto Online per utilizzo esclusivo Area Personale wekiwi.it

Sconto 10% sui prodotti e-shop

Sconto aggiuntivo se consumi meno di quanto preventivato

Attiva Energia alla Fonte