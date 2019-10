Le 10 migliori offerte di telefonia mobile per chi cambia operatore

Gli operatori di telefonia mobile questo Ottobre si stanno sbizzarrendo con una serie di offerte low cost. I pacchetti con 50 Giga in media oscillano tra i 6 € e 9€. A fare la differenza tra le proposte che potrete prendere in considerazione c’è senza dubbio il vostro attuale operatore. Diverse delle tariffe più convenienti sono infatti destinate a specifici target di clienti per convincerli ad abbandonare il proprio fornitore. In particolare si tratta di una guerra tra operatori virtuali, Kena e ho. mobile hanno ad esempio dei piani esattamente identici per numero di Giga, chiamate e sms ma con abbonamenti mensili diversi in base all’operatore di provenienza del cliente. Ma anche Wind si è accodata a questa battaglia per la riconquista di clienti migrati verso gli operatori low cost.

Ciascuna delle offerte, che stiamo per analizzare propongono i classici pacchetti con minuti e sms illimitati quasi in tutti i casi e con un tot di Giga, si va dai 10 GB di PosteMobile ai 70GB di Kena. La classifica è stata stilata effettuando una ricerca con il comparatore di SosTariffe.it. I risultati sono ordinati dalle tariffe più economiche a quelle con un prezzo mensile più elevato. Se nessuna delle seguenti è quella che fa per voi utilizzate la schermata di ricerca delle strumento di confronto del sito. Selezionate le caratteristiche che devono avere le tariffe che vi interessano e analizzate i risultati proposti.

Cambiare operatore a Ottobre conviene

Le offerte di questo Ottobre hanno registrato un ulteriore ribasso dei prezzi delle ricaricabili. Kena è stata scalzata dall’offerta Creami di PosteMobile, che tra poco analizzeremo in dettaglio, ma a ben vedere il primato è legato solo al canone mensile. Creami infatti costa meno di 5€ al mese, mentre Flash di Kena arriva a 5.99€. Modificando però i criteri e scegliendo di catalogare le tariffe in base ai Giga offerti l’operatore virtuale con i suoi 70 GB batte le sim delle Poste e i loro 10 GB mensili.

Per gli appassionati dei prodotti Apple segnaliamo inoltre che con l’offerta di Tre è anche possibile scegliere il piano smartphone incluso e acquistare a rate uno degli ultimi iPhone 11.

1. PosteMobile Creami WOW Weekend a 4.99 €

Anche PosteMobile fa il suo ingresso nella top ten delle migliori offerte mobile. La proposta di questo operatore è quella con il prezzo più basso del mese, meno di 5 € al mese.

Il sistema di gestione dei piani di PosteMobile si basa sui credit, ogni credit corrisponde a 1 minuto di chiamate, 1 sms o 1 MB per navigare online. La tariffa che da new entry ha raggiunto la vetta della classifica include chiamate e sms senza limiti e 10 GB. Il costo del primo mese sarà di circa 20 €, infatti oltre alla prima ricarica per attivare il piano sarà necessario acquistare la sim di PosteMobile che costa 15 €.

2. Kena mobile Flash a 5.99€

Questa offerta Kena è per quei clienti che stiano valutando un cambio di operatore. Il piano da 5.99€ infatti non può essere attivato da qualsiasi cliente che ne faccia richiesta. Per avere questo pacchetto è necessario chiedere la portabilità del proprio numero Iliad, Blad, Bt Mobile, BTem, Conad, Coop, Daily Telecom, DMOB, ERG, Fastweb, Green Icn, Intermatica, Lycafull, Mundio, Netvalue, Optima, Tiscali, Welcome Italia o 1MOB. Al canone mensile di circa 6 €, il primo mese si dovranno aggiungere altri 5 € per comprare la sim Kena.

L’offerta Flash è una di quelle con il maggior numero di Giga compresi rispetto a tutte e 10 quelle dell’elenco. Il piano prevede:

Chiamate illimitate verso fissi e mobili

Sms illimitati

3 GB da utilizzare in UE

70 GB per navigare in 4G

3. ho. mobile a 5.99 €

Come accennato anche ho. mobile ha delle offerte gemelle, che tra poco scopriremo, e ciascuna fascia di prezzo è riservata solo ai clienti provenienti da alcuni operatori virtuali e non. In questo caso per il piano ho. mobile da 5.99€ al mese gli utenti dovranno migrare da Iliad, Coop Voce, Fastweb, Lycamobile, Noitel, Optima Mobile, Poste Mobile, Tiscali e una serie di altri operatori.

L’operatore virtuale di Vodafone propone un pacchetto con chiamate e sms illimitati e con 50 GB per navigare in 4 G.

Oltre ai Giga Internet nel pacchetto ho. mobile sono inclusi i servizi:

avviso di chiamata

SMS ho. chiamato

servizio per info su credito residuo 42121

navigazione hotspot

trasferimento di chiamata

app per la gestione dell’offerta

4.8 GB, minuti e sms da usare in UE

Per attivare il piano e ricevere anche la sim ho.mobile si pagheranno poco meno di 10 € a cui si dovrà sommare il costo del canone. Il primo mese quindi spenderete 15.99€. La tariffa a 5.99€ è una promozione del momento, questo piano senza sconti costerebbe 12.99€ al mese.

4. WIND Smart a 6.99€

Il cambio operatore non è conveniente solo per chi da un fornitore tradizionale passa ad uno virtuale, ma anche per chi effettua il passaggio inverso. Wind per esempio ha studiato di proposito l’offerta Smart per poter competere con i MVNO e recuperare gli utenti che avevano scelto il low cost. Per sapere se siete tra i clienti che potranno attivare Smart contattate il servizio di assistenza di Wind.

La tariffa Smart di Wind a 6.99€ vi propone:

chiamate illimitate

50 GB

sms a 0.30€

Sottoscrivendo questa offerta ci si lega a Wind per 24 mesi, se si rescinde prima il contratto l’operatore potrà far pagare il costo di attivazione.

5. Iliad 50 GB a 7.99€

L’offerta con 50 GB di Iliad è ormai un’istituzione nel catalogo dei piani tariffari. Il primo mese oltre alla ricarica per l’attivazione delle promozione si spenderanno anche 9.99€ per ricevere la sim.

Con questo piano a 7.99€ i clienti avranno:

chiamate illimitate

sms illimitati

50 GB per navigare

I minuti compresi nella promozione possono essere spesi sia verso i numeri fissi e mobili italiani che verso i fissi dei paesi Ue a cui si aggiungono anche 4 GB di traffico internet all’estero. Sono inoltre comprese le chiamate verso il Canada e gli USA.

6. Kena a 8.99 €

La seconda soluzione di Kena è come anticipato identica alla precedente per quanto riguarda i termini di utilizzo e le condizioni, ma lo è anche per il piano minuti, sms e Giga proposto. A cambiare sono il prezzo al mese, in questo caso sale a 8.99€, e i clienti che potranno attivare la promozione. Questa tariffa sarà attivabile dagli utenti ho.mobile e di altri operatori virtuali ad eccezione di quelli con una sim Rabona, Noitel, Nextus.

Per riassumere quindi i clienti di questi gestori che passeranno a Kena avranno:

minuti illimitati

sms illimitati

50 GB

7. ho.mobile a 8.99 €

Ho. mobile dal canto suo non sta a guardare e offre esattamente lo stesso piano agli utenti Kena e Daily Telecom. La differenza di prezzo non implica un incremento dei servizi proposti dall’operatore. L’attivazione della tariffa costerà 9€, a cui si aggiunge circa 1 € per la sim ho. mobile. Un breve riepilogo dei servizi e del piano di questa proposta:

minuti illimitati e senza scatto alla risposta

e senza scatto alla risposta sms illimitati

50 GB

SMS ho. chiamato

42121 per credito residuo

avviso di chiamata

navigazione hotspot

trasferimento di chiamata

app per la gestione dell’offerta

8. Play Power 60 a 11.99€

La prima delle tariffe di Tre ad entrare in classifica è Play Power 60. Più costoso dei piani visti sin qui ma con un aumento dei Giga compresi e dei servizi extra che gli altri gestori non propongono. Con la tariffa di Tre gli utenti potranno avere:

chiamate illimitate

200 sms

60 GB Internet

Zero spese per l’attivazione del servizio e l’invio della sim. Tra i servizi aggiuntivi c’è la promozione Grande Cinema 3, uno sconto riservato ai clienti Tre per andare al cinema a prezzi ridotti in alcune sale convenzionate.

Un’informazione che segnaliamo è che anche quando si parla di tariffe tutto incluso o con traffico voce illimitato in realtà ci sono dei limiti posti dalle clausole sull’uso improprio delle offerte. Se si supereranno le soglie riportate di seguito, l’operatore potrà rescindere il contratto:

traffico uscente giornaliero per Sim non superiore a 160 minuti e/o 200 sms/mms

traffico uscente mensile per Sim non superiore a 1250 minuti e/o 2000 sms/mms

traffico voce o sms uscente verso altri operatori diversi da “3” non superiore al 60% del traffico uscente totale

traffico voce o sms uscente verso un singolo operatore diverso da “3” non superiore al 40% del traffico uscente totale

traffico voce o sms uscente verso “3” non superiore all’80% del traffico uscente totale

rapporto tra traffico voce o sms uscente totale e traffico entrante totale da altri operatori non “3” non superiore a 4

9. ALL Inclusive Young a 11.99€

Se avete meno di 30 anni e volete cambiare operatore, questa tariffa di Wind è tagliata su misura per voi. Nel pacchetto studiato per i più giovani dall’operatore non sono previsti costi di attivazione e a meno di 12 € al mese gli utenti avranno:

chiamate illimitate

200 sms

30 GB

iscrizione a Winday, il programma fedeltà che garantisce sconti shopping, buoni per il cinema e premi settimanali ai clienti

Tra i servizi base compresi nell’offerta ci sono:

Hotspot, per usare i Giga per connettere altri dispositivi

Segreteria Telefonica

SMS MyWind, il servizio chi ti ha cercato dell’operatore

10. ALL-IN Power di Tre a 11.99€ al mese

In fondo alla classifica ritroviamo poi Tre e la sua tariffa smartphone incluso. Il piano può ovviamente essere attivato anche senza sfruttare l’opzione di acquisto del telefono a rate. Tra gli ultimi modelli inseriti nel catalogo degli smartphone abbinabili e ALL IN Power ci sono gli iPhone 11, Pro e Max di Apple. Se decidete di attivare questa offerta di Tre sarete vincolati con questo operatore per 30 mesi, se poi doveste rescindere prima il contratto sono previste delle penali e il pagamento delle rate rimanenti in caso di acquisto dello smartphone.

In dettaglio i clienti che attiveranno ALL-IN Power avranno:

chiamate illimitate

60 GB

300 sms

recupero dei Giga con il sistema Giga Bank

Giga illimitati gratis se si attiva anche Super Fibra/Internet 200/Internet 20/Internet 7

Navigazione LTE inclusa

per i clienti che attivano la promo online i costi di attivazione (pari a 6.99€) sono azzerati

Grande cinema 3

Ecco l’elenco dei modelli di telefono che potrete comprare a rate in combo con questa promozione e le condizioni economiche per ciascuna tipologie di smartphone. Si va dai modelli basici ad anticipo 0 e con rate a partire da circa 11€ al mese fino ai più costosi con anticipi anche di quasi 200€:

Apple iPhone 11 64GB: 29 rate mensili da 20.99€ zero anticipo

Apple iPhone 11 128GB: 29 rate mensili da 21.99€ nessun anticipo

Apple iPhone 11 256 GB: 29 rate mensili da 24.99€ e anticipo da 49.99€

Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB: 29 rate da 35.99€ al mese e anticipo da 99.99€

Apple iPhone 11 Pro Max 256 GB: 29 rate da 41.99€ e anticipo da 99.99€

Apple iPhone 11 Pro Max 512 GB: anticipo da 199.99€ e rate mensili da 45.99€

Apple iPhone 11 Pro 64 GB: anticipo da 69.99€ e 32.99€ al mese

Apple iPhone 11 Pro 256 GB: rate mensili da 39.99€ e anticipo da 69.99€

Apple iPhone 11 Pro 512 GB: anticipo da 169.99€ e rate mensili da 43.99€

Samsung Galaxy S10e Anticipo da 0€, Rata 10.99€

Samsung Galaxy Note 9 Anticipo da 0€, Rata 22.99€

Huawei P30 Anticipo da 0€, Rata 9.99€

Huawei P30 Pro 128GB Anticipo da 0€, Rata 13.99€

Huawei P30 Pro 256GB Anticipo da 0€, Rata 16.99€

iPhone XS Max 512GB Anticipo da 189.99€, Rata 42.99€

iPhone XS Max 256GB Anticipo da 129.99€, Rata 35.99€

iPhone XS Max 64GB Anticipo da 49.99€, Rata 32.99€

iPhone XS 512GB Anticipo da 129.99€, Rata 40.99€

iPhone XS 256GB Anticipo da 49.99€, Rata 34.99€

iPhone XS 64GB Anticipo da 0€, Rata .30.99€

iPhone XR 256GB Anticipo da 0€, Rata .26.99€

iPhone XR 128GB Anticipo da 0€, Rata .22.99€

iPhone XR 64GB anticipo da 0€, Rata .20.99€

iPhone 8 Plus 64GB Anticipo da 0€, Rata .18.99€

iPhone 8 64GB Anticipo da 0€, Rata .14.99€

iPhone X 64GB Anticipo da 0€, Rata .26.99€

Huawei P20 Pro Anticipo da 0€, Rata 8.99€

Huawei P20 Anticipo da 0€, Rata 6.99€

Huawei Mate20 Pro Anticipo da 0€, Rata 16.99€

Huawei Mate20 Anticipo da 0€, Rata 9.99€

Samsung Galaxy S9+ Anticipo da 0€, Rata 13.99€

Samsung Galaxy S9 Anticipo da 0€, Rata 9.99€

Se nessuno di questi piani è quello che fa al caso vostro provate ad inserire dei parametri più specifici nella schermata di ricerca del comparatore di SosTariffe.it in modo che lo strumento vi restituisca dei risultati personalizzati.