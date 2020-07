iPhone 12 uscita e costi in Italia: le caratteristiche del nuovo iPhone

Apple ha subito lo smacco del sorpasso da parte di Huawei nella classifica dei produttori di smartphone con maggiore volume di vendite. Il colosso di Cupertino è pronto a rispondere con iPhone 12, ovvero l’ultima generazione dei suoi telefoni. Il nome è provvisorio ma c’è un’elevata possibilità che sarà quello ufficiale. Di seguito abbiamo raccolto tutte le informazioni su caratteristiche, prezzo e data di uscita di questo dispositivo.

iPhone 12: gli ultimi rumors sulle caratteristiche tecniche

Stando ai più recenti rumors, iPhone 12 sarà disponibile in 4 varianti. Ai tre formati già visti con iPhone 11 (base, Pro e Pro Max) si aggiungerà una versione Mini con dimensioni ridotte.

Per la prima volta tutti i modelli di iPhone 12 dovrebbero montare uno schermo OLED, tecnicamente superiore al pannello LCD che caratterizza la versione base di iPhone 11. Il black mode associato a questa tecnologia dovrebbe garantire una maggiore autonomia. Al momento non ci sono leak riguardanti la risoluzione ma si parla di una maggiore frequenza di aggiornamento grazie ad un display Pro Motion con refresh rate fino a 120 Hz. iPhone 11 si ferma a 60 Hz mentre tali prestazioni ad oggi sono disponibili solo su iPad Pro.

Tale innovazione potrebbe essere una conseguenza del lancio di Apple Arcade, il servizio di mobile gaming in abbonamento della Mela. Una maggiore frequenza di aggiornamento è infatti ideale per chi ama giocare online sul telefono. Il pannello Pro Motion dovrebbe comunque essere un’esclusiva di iPhone 12 Pro Max.

Lo schema delle dimensioni degli schermi dei diversi modelli dovrebbe essere il seguente:

iPhone 12 Mini : display OLED da 5,4″

: display OLED da 5,4″ iPhone 12 : display OLED da 6,1″

: display OLED da 6,1″ iPhone 12 Pro : display OLED da 6,1″

: display OLED da 6,1″ iPhone 12 Pro Max: display OLED da 6,7″

iPhone 12 e iPhone 12 Mini disporranno di due fotocamere principali, una tradizionale e una grandangolare. iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max invece offriranno un sistema a tripla lente con teleobiettivo per scattare foto con zoom ottico 2x.

La vera innovazione in ambito fotografico sarà però la fotocamera ToF (Time of Flight) presente sui modelli iPhone 12 Pro e Pro Max, che consente di creare una mappatura 3D dello scatto grazie alla misurazione della distanza tra gli oggetti ritratti. Un sistema molto simile è utilizzato da FaceID per la scansione del volto. L’introduzione di questa tecnologia dovrebbe portare a un ulteriore sviluppo dei contenuti in realtà aumentata.

Dal codice di iOS 14 è anche emerso che tutti i modelli di iPhone 12 permetteranno di realizzare video i 4K a 120 fps, che potrebbero aumentare fino a 240 fps per i contenuti in slow motion. Ming-Chi Kuo, analista di KGI Securities e massimo esperto di tutto ciò che riguarda Apple, ipotizza che l’azienda di Cupertino possa adottare un sistema di lenti 7P per una maggiore qualità di foto e filmati.

Per quanto riguarda il 5G, il CEO di Apple, Tim Cook, non ha chiarito la posizione dell’azienda in merito all’adozione di questa tecnologia ma è probabile che il supporto all’ultimo standard di rete per la telefonia mobile sarà disponibile inizialmente solo nei Paesi dove è una realtà già piuttosto consolidata come USA, Canada, Corea del Sud, Gran Bretagna e Giappone. Ming-Chi Kuo, invece, ritiene che che iPhone 12 supporterà il 5G in tutto il mondo (Italia compresa) sia per le frequenze sub-6GHz e mmWave.

A livello di design, iPhone 12 dovrebbe rappresentare un mix tra iPhone 4 e iPad Pro. L’aspetto dell’ultimo modello di telefono di Apple sarà quindi caratterizzato da bordi più spigolosi e una maggiore ampiezza delle superfici piatte. Il notch sarà ancora presente, quindi la fotocamera anteriore non verrà nascosta sotto lo schermo. Tale soluzione è invece stata adottata da Samsung e Huawei su diversi modelli. Alle colorazioni tradizionali potrebbe poi aggiungersi il Navy Blue.

iPhone 12, quando uscirà? La probabile roadmap di Apple

Apple solitamente presenta i suoi nuovi modelli di iPhone a settembre ma l’emergenza Coronavirus ha fatto sospettare a molti che il lancio sarebbe stato ritardato. Stando però a quanto riporta su Twitter il leaker @komiya_kj, grande esperto di tutto ciò che riguarda la Mela, la tradizione verrà rispettata.

Nella probabile roadmap del colosso di Cupertino sono presenti tre diverse finestre per il lancio di nuovi prodotti tra agosto e ottobre. Le ultime due saranno caratterizzate da un evento speciale trasmesso in streaming. Il 19 agosto è in programma il lancio di un nuovo modello di iMac, delle cuffie over-ear AirPods Studio e di nuovi altoparlanti HomePod, HomePod 2 e HomePod Mini. Per questi prodotti non è previsto un evento dedicato.

L’8 settembre si terrà il keynote di presentazione di tutti i modelli della famiglia iPhone 12 insieme a un nuovo iPad e lo smartwatch Apple Watch Series 6. Infine, il 28 ottobre vedremo i primi modelli di MacBook con processore ARM, la versione aggiornata di iPad Pro e Apple TV 4K. Durante il secondo o terzo evento ci si aspetta da Apple anche un “One more thing…” ancora avvolto dal mistero. Alcuni ritengono possa trattarsi di AirPower, il dock di ricarica wireless svelato già da diverso tempo ma che ancora non è stato lanciato sul mercato, o dei tanto attesi Apple Glass, gli occhiali smart con lenti polarizzate.

Per quanto riguarda l’effettiva disponibilità di iPhone 12, è molto probabile che lo smartphone potrà essere acquistato già nei giorni successivi alla presentazione.

iPhone 12, quanto costerà?

iPhone 12 vedrà inoltre l’introduzione del chip A14 Bionic, realizzato con processo produttivo a 5nm. La RAM nei modelli Pro e Pro Max dovrebbe arrivare a 6 GB. Apple avrebbe inoltre deciso di eliminare il taglio da 64 GB di memoria. La base di partenza sarà quindi di 128 GB.

Al momento non ci sono indicazioni sul prezzo di iPhone 12 ma è possibile fare una previsione attraverso il paragone con iPhone 11. iPhone 12 Mini dovrebbe costare meno della versione base della generazione precedente (circa 800 euro). Nella confezione saranno presenti solo il telefono e il cavo Lightning. Saranno quindi assenti gli auricolari Earbuds e il caricatore da collegare alla presa elettrica.

iPhone 11: le offerte telefono incluso

Quando iPhone 12 verrà ufficialmente presentato è probabile che gli operatori di telefonia mobile realizzeranno offerte smartphone incluso ad hoc per questo dispositivo. Nel frattempo, ecco le migliori tariffe per l’acquisto a rate di iPhone 11:

Vodafone

1. Infinito

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 2 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 1 GB + 100 minuti

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa di Vodafone ha un costo di 26,99 euro al mese invece di 36,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 384 euro di ricariche.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 da 64 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da 128 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

Confronta le offerte di Vodafone

2. Infinito Gold Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 10 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 2 GB + 300 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese invece di 39,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 da 64 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

3. Infinito Black Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 1 Gigabit anche in 5G

Roaming Extra Ue – 5 GB + 500 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

12 mesi di Tidal Premium

Annunci Google

La tariffa ha un costo di 39,99 euro al mese invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 da 64 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

4. Shake it Easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Power Gaming incluso per 1 mese (poi 5 euro al mese)

Tidal Premium incluso per 6 mesi (poi 6,99 euro al mese)

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 da 64 GB – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

5. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dell’offerta per i nuovi clienti è di 5 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 31 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 da 64 GB – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB -20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da -20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

Attiva RED Unlimited Smart

Tim

iPhone 11 da 64 GB – 849,90 euro

da – 849,90 euro iPhone 11 da 128 GB – 899,90 euro

da – 899,90 euro iPhone 11 da 256 GB – 1019,90 euro

da – 1019,90 euro iPhone 11 Pro da 64 GB – 24,99 al mese in 48 rate senza interessi se hai Tim a casa

da – 24,99 al mese in 48 rate senza interessi se hai Tim a casa iPhone 11 Pro da 256 GB – 1369,90 euro

Chi acquista un prodotto Apple ottiene in regalo un anno di Apple TV+ (poi 4,99 euro al mese)

Tim permette di pagare nelle seguenti modalità:

carta di credito (Visa, Mastercard, American Express e Diners)

PayPal

TIMpersonal

contrassegno alla consegna

credito residuo (solo opzioni tariffarie per la linea mobile)

rateizzazione senza interessi su bolletta della linea di casa

Inoltre, è possibile abilitare e modificare l’addebito automatico della fattura Tim della linea di casa, su conto corrente bancario (RID Bancario).

WindTre

1. Unlimited

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet alla massima velocità

5G Ready

L’offerta di WINDTRE ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata per i nuovi clienti invece di 49,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi e l’offerta viene sottoscitta in negozio, altrimenti la spesa è di 9,99 euro con attivazione online. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 da 64 GB – 10,99 euro al mese per 24 rinnovi

da 64 GB – 10,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 128 GB – 12,99 euro al mese per 24 rinnovi

da 128 GB – 12,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 256 GB – 18,99 euro al mese per 24 rinnovi

da 256 GB – 18,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 64 GB – 23,99 euro al mese per 24 rinnovi

da 64 GB – 23,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 256 GB – 28,99 euro al mese per 24 rinnovi

da 256 GB – 28,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 30,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

da 64 GB – 30,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 35,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

da 256 GB – 35,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 37,99 euro al mese per 24 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

Confronta la offerte WINDTRE

2. XLarge con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

60 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 16,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi. Acquistandola online la spesa per l’attivazione è di 9,99 euro con vincolo di 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 da 64 GB – 15,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 15,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 128 GB – 18,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 18,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 256 GB – 23,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 23,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 64 GB – 28,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 28,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 256 GB – 33,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 33,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 35,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

da – 35,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 39,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

da – 39,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 41,99 euro al mese per 24 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

3. Large

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

40 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 14,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi. Acquistandola online la spesa per l’attivazione è di 9,99 euro con vincolo di 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 da 64 GB – 16,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 16,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 128 GB – 19,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 19,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 256 GB – 24,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 24,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 64 GB – 29,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 29,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 256 GB – 34,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 34,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 36,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

da – 36,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 40,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

da – 40,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 41,99 euro al mese per 24 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

4. Medium

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

20 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 12,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi. Acquistandola online la spesa per l’attivazione è di 9,99 euro con vincolo di 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 da 64 GB – 17,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 17,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 128 GB – 20,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 20,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 256 GB – 25,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 25,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 64 GB – 30,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 30,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 256 GB – 35,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 35,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 37,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

da – 37,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 41,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

Annunci Google