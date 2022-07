Internet + TV: le offerte congiunte costano di più, ma cresce anche il risparmio

Scegliere le offerte Internet + TV può garantire un notevole risparmio per le famiglie . La conferma arriva dalla nuova indagine dell' Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it . Lo studio ha analizzato le offerte attualmente attive sul mercato andando a confrontare i dati raccolti con quelli della rilevazione dello scorso anno. In media, i costi per gli utenti aumentano del +18% ma è in crescita anche il risparmio rispetto all'attivazione dei due servizi separati.

Offerte in evidenza Fastweb Nexxt Casa + Plenitude 18,95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Amazon Prime Video GRATIS con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

La nuova indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it si concentra sulle offerte Internet + TV. Si tratta di tutte quelle offerte proposte dagli operatori di telefonia alle famiglie che hanno la possibilità di attivare un bundle unico comprendente l’abbonamento per la connessione Internet di casa ed uno o più servizi TV (generalmente in streaming). Queste offerte garantiscono un risparmio rispetto all’attivazione dei singoli servizi in modo separato ma gli aspetti da tenere in considerazione sono diversi. Ecco i risultati dello studio.

Scopri le migliori offerte per la connessione di casa »

Aumenta la spesa annuale delle offerte Internet + TV che garantiscono un risparmio maggiore rispetto al 2021

I RISULTATI DELL’INDAGINE DELL’OSSERVATORIO SOSTARIFFE.IT E SEGUGIO.IT Le offerte Internet + TV costano, in media, il 18% in più rispetto al 2021 Le offerte Internet + TV garantiscono, in media, un risparmio maggiore del 9% rispetto all’attivazione separata dei due servizi

Uno dei primi elementi che emergono dallo studio è l’aumento della spesa annuale delle offerte Internet + TV. L’indagine del 2021, infatti, rilevata una spesa annuale di 397 euro per i clienti che attivavano un’offerta combinata. Nel 2022, invece, il costo annuale da sostenere è di 469 euro (pari a circa 39 euro al mese) per attivare un bundle comprendente la connessione Internet casa e uno o più servizi TV.

Il costo delle offerte Internet + TV è aumentato del +18% su base annua. Tale aumento è legato a vari fattori. Molte offerte combinate, infatti, propongono ora pacchetti TV più ricchi e, quindi, caratterizzati da costi superiori. Il mercato delle offerte TV, infatti, fa segnare un sostanziale incremento. In media, infatti, il costo annuo delle offerte TV è pari a 305 euro con un incremento del +50% rispetto ai dati dell’anno precedente.

Le connessioni Internet, invece, costano di meno. In media, la spesa annuale per la connessione Internet è di 289 euro con un calo del 6% rispetto ai dati del 2021. L’aumento delle offerte Internet + TV è, quindi, da ricercare sia in pacchetti più completi che nella tendenza del mercato TV a proporre canoni mensili più alti per i vari servizi proposti alla clientela italiana.

Aumenta anche il risparmio per chi sceglie le offerte Internet + TV

Annunci Google

L’aumento della spesa si traduce in un aumento anche del risparmio garantito dalle offerte Internet + TV rispetto all’attivazione dei servizi Internet e TV in modo separato. Si tratta di un dettaglio molto importante. La tendenza del mercato TV è quella di proporre costi sempre maggiori per i clienti. Per i consumatori, però, c’è la possibilità concreta di attivare offerte Internet + TV per massimizzare il risparmio rispetto all’attivazione separata.

In media, infatti, il risparmio garantito dalle offerte Internet + TV nel 2022 è pari a 125 euro all’anno. Lo scorso anno, invece, le stesse offerte garantivano un risparmio di 115 euro. Per gli utenti, quindi, c’è la possibilità di risparmiare il 9% in più. Anche sei costi dei servizi TV sono in netto aumento, scegliere un’offerta combinata continua a rappresentare l’opzione giusta per minimizzare la spesa.

Resta praticamente stabile il risparmio percentuale. Lo scorso anno, infatti, le offerte Internet + TV garantivano un risparmio percentuale del 22%. Nel corso del 2022, invece, tale risparmio risulta essere del +21%. Il dato conferma la convenienza dei pacchetti combinati che rappresentano la soluzione giusta per accedere ai tanti servizi del settore Pay TV con condizioni agevolate grazie alla convergenza con le offerte Internet casa.

I risultati dello studio dell’Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it sono riepilogati nella tabella qui di seguito:

OFFERTE INTERNET + TV 2021 2022 VARIAZIONE Costo 1°anno Internet + TV 397 € 469 € 18% Costo 1°anno solo Internet 309 € 289 € -6% Costo 1° anno solo TV 203 € 305 € 50% Risparmio 115 € 125 € 9% Risparmio in percentuale 22% 21% -1 pp

Come individuare le migliori offerte Internet + TV

La scelta delle offerte Internet + TV va fatta tenendo in considerazione le tante opzioni disponibili sul mercato. Per un quadro completo sulle offerte, infatti, è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa che garantisce la possibilità di verificare, in tempo reale, quali sono le offerte più convenienti per la connessione Internet di casa.

Spuntando l’opzione TV, inoltre, l’elenco dei risultati offerti dal comparatore sarà filtrato includendo esclusivamente le offerte Internet che includono anche una componente TV. Sul mercato ci sono tante offerte di questo tipo. I servizi TV rappresentano un valore aggiunto delle offerte degli operatori Internet e possono fare la differenza nella scelta dell’offerta giusta.