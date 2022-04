Internet fisso + mobile: con l'acquisto congiunto si risparmia il 13%

Una nuova indagine dell' Osservatorio SOStariffe.it conferma la convenienza delle offerte congiunte che uniscono Internet fisso e mobile. Queste soluzioni mettono a disposizione degli utenti la possibilità di accedere a condizioni tariffarie particolarmente convenienti con un risparmio medio del 13% sul costo complessivo delle due offerte (fisso e mobile) attivate separatamente. Da notare che oltre al risparmio, con queste offerte è possibile ottenere vantaggi extra come Giga aggiuntivi per la SIM del proprio smartphone. Ecco i dettagli completi:

Con le offerte fisso + mobile è possibile risparmiare il 13% rispetto ai costi che si sosterrebbero attivando, in modo indipendente, un’offerta di rete fissa ed una di rete mobile. Questo tipo di offerte sono fortemente incentivate dai singoli operatori che garantiscono bonus aggiuntivi ai clienti come la possibilità di ottenere Giga extra (o addirittura Giga illimitati) sulla propria SIM attivando anche un abbonamento di rete fissa.

I vantaggi ed i costi delle offerte fisso + mobile

Lo studio dell’Osservatorio SOStariffe.it ha evidenziato come, in media, la spesa complessiva per chi sceglie offerte fisso + mobile con lo stesso operatore è di 33,26 euro al mese. Rispetto alla somma del costo medio di un’offerta di rete fissa e di un’offerta di rete mobile è possibile risparmiare circa 5 euro al mese optando per una soluzione fisso + mobile. Secondo i dati raccolti, infatti, il costo medio di un’offerta Internet di rete fissa è di 25,29 euro al mese mentre per un’offerta mobile è prevista una spesa di 12,97 euro al mese.

L’attivazione separata delle due offerte, quindi, comporta una spesa di 38,26 euro al mese, un dato nettamente superiore rispetto alla spesa da sostenere con le offerte fisso + mobile. Complessivamente, grazie a queste soluzioni, è possibile ottenere un risparmio annuale di circa 60 euro, pari al 13% della spesa complessiva. Le offerte fisso + mobile garantiscono la possibilità di accedere ad Internet tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2,5 Gigabit e di attivare una tariffa con minuti illimitati, 1400 SMS e 1.092 GB.

In molti casi, inoltre, i Giga inclusi sono illimitati. Da notare che le offerte fisso + mobile presenta un costo di attivazione ridotto. Per attivare questo tipo di offerte è necessario affrontare una spesa iniziale di circa 16,66 euro. Anche in questo caso si tratta di un risparmio notevole rispetto alla scelta di due tariffe separate. Un’offerta Internet casa può richiedere un contributo di attivazione superiore ai 40 euro a cui bisogna aggiungere anche il costo di attivazione di un’offerta mobile.

Costo medio mensile Fisso + mobile 33,26 € Costo medio mensile solo fisso 25,29 € Costo medio mensile solo mobile 12,97 € Risparmio acquisto congiunto mensile 5,00 € Risparmio annuale 60,00 € Percentuale di risparmio 13% Velocità media download parte Fissa 2,5 Gb Minuti di chiamata inclusi in parte mobile illimitati SMS inclusi in parte mobile 1400 Giga inclusi in parte mobile 1092 GB

Cosa succede se si disattiva uno dei due servizi

Spesso, la scelta delle offerte fisso + mobile viene scartata per il timore di non poter cambiare operatore con uno dei due servizi. L’indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it ha, quindi, preso in esame cosa succede nel caso in cui il cliente desideri disattivare uno dei due servizi attivati con lo stesso operatore. Con la disattivazione della connessione di rete fissa è necessario affrontare il pagamento di un contributo di disattivazione pari, in media, a 24 euro.

Da notare che se l’offerta congiunta prevedeva Giga extra o illimitati per la SIM si registrerà la perdita di questo benefit. Andando a disattivare l’offerta mobile, invece, bisognerà fare i conti con la perdita di eventuali scontati sul canone dell’offerta Internet casa che, quindi, assumerà il suo prezzo pieno. Scegliere le offerte fisso + mobile, quindi, può davvero garantire notevoli vantaggi.

Come individuare l’offerta giusta in pochi passaggi

Per poter individuare l’offerta fisso + mobile più conveniente del momento è possibile affidarsi al confronto online delle offerte. Tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, infatti, sarà facile individuare le tariffe migliori per la connessione Internet a cui poi aggiungere, già in fase di attivazione in molti casi, anche un’offerta mobile con una SIM con tanti minuti, SMS e Giga. La scelta delle offerte può avvenire anche tramite l’App di SOStariffe.it