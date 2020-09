Vodafone è un operatore di riferimento del mercato di telefonia mobile in Italia. Anche per la clientela business, il provider mette a disposizione diverse soluzioni di sicuro interesse. Di seguito andremo ad analizzare le caratteristiche della nuova proposta di Vodafone per i clienti business . Si tratta di Infinito Business, offerta "tutto illimitato" con cui l'operatore punta a conquistare la clientela aziendale. Ecco i dettagli della nuova offerta.

Infinito Business di Vodafone: come attivare l'offerta tutto illimitato per l'azienda

Infinito Business è una delle offerte Vodafone di riferimento per la clientela business. Chi è in cerca di una tariffa completa da utilizzare durante l’attività lavorativa potrà valutare con molta attenzione l’attivazione di questa soluzione che rappresenta una delle proposte più complete sul mercato. La nuova offerta di Vodafone è disponibile con attivazione online e mette a disposizione dei clienti un piano tariffario “tutto illimitato” che aggiunge una serie di vantaggi anche per quanto riguarda le chiamate verso l’estero dall’Italia. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

Infinito Business. in promozione da 20 Euro al mese

I clienti che andranno ad attivare Infinito Business di Vodafone potranno sfruttare al massimo la propria SIM grazie al piano tariffario “tutto illimitato”. Chi sceglie l’offerta business di Vodafone potrà contare su:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

1000 minuti e 20 SMS al mese dall’Italia verso l’estero

20 minuti al mese verso numerazioni speciali

Giga illimitati con velocità massima di 2 Mbps

con velocità massima di in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 7 GB al mese senza costi aggiuntivi

I clienti che scelgono l’offerta business di Vodafone possono accedere anche ad alcuni vantaggi aggiuntivi:

possibilità di acquisto a rate di uno smartphone scegliendo tra i vari modelli disponibili nel listino dell’operatore

scegliendo tra i vari modelli disponibili nel listino dell’operatore servizio Rete Sicura incluso senza costi aggiuntivi

incluso senza costi aggiuntivi Lookout Security & Antivirus incluso

1 TB di spazio in cloud gratuito accessibile, in qualsiasi momento, anche in mobilità

accessibile, in qualsiasi momento, anche in mobilità servizio clienti Prima Classe sempre disponibile al numero gratuito 42323

accesso al programma Infinito Business Club che include ogni mese vantaggi esclusivi per i clienti Vodafone

Infinito Business è attualmente proposta in promozione con un canone scontato a tempo indeterminato per tutti i nuovi clienti. Chi attiva l’offerta, richiedendo un nuovo numero o la portabilità del proprio numero, potrà contare su di un canone mensile di 20 Euro invece che di 35 Euro. Per tutti i nuovi clienti è previsto un contributo di attivazione di 10 Euro una tantum.

L’offerta è attivabile direttamente online. Per richiedere online Infinito Business è possibile cliccare sul link qui di sotto per raggiungere il sito dell’operatore ed avviare la procedura di sottoscrizione online. La SIM acquistata sarà spedita gratuitamente all’indirizzo indicato dall’utente.

Per il completamento della procedura di attivazione online è necessario avere a propria disposizione un documento di identità, il numero di Partita IVA (più un eventuale delega rilasciata dal legale rappresentante dell’azienda) ed uno strumento di pagamento (carta di credito o conto corrente) per impostare l’addebito del costo mensile dell’offerta.

Attiva online Infinito Business »

