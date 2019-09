Iliad, Kena e ho. Mobile e Wind: le offerte di telefonia mobile a meno di 10 euro a fine settembre 2019

Siete stanchi di spendere cifre eccessive per il vostro piano di telefonia mobile ? Potrebbe sembrare strano ma bastano appena 10 euro al mese per avere minuti illimitati e un quantitativo di Gigabyte per navigare su Internet senza preoccuparsi di consumare in breve tutto il traffico dati. Ecco le proposte sotto i 10 euro di Iliad, Kena Mobile, ho. Mobile e Wind

Quando si tratta di risparmiare sulla propria offerta di telefonia mobile i primi nomi a cui la maggior parte degli utenti associano la parola convenienza sono Iliad, Kena Mobile, ho. Mobile e Wind. I primi tre sono operatori low cost e quindi per loro natura propongono tariffe dal costo decisamente basso. L’azienda francese oggi è la quarta in Italia per numero di reti attive con oltre 4 milioni di clienti. ho. e Kena invece sono brand rispettivamente di proprietà di Vodafone e Tim e quindi sfruttano la rete fisica delle proprie case madri per erogare i loro servizi voce e Internet.

Wind tra gli operatori “tradizionali” è quello che solitamente costruisce il proprio listino con tariffe particolarmente convenienti in termini di addebito mensile per l’utilizzo del telefono.

Molti utenti, anche grazie all’avanzamento tecnologico e al fatto che gli operatori devono necessariamente adeguarsi alle nuove esigenze di comunicazione, non sono più disposti a spendere troppi euro per un piano di telefonia mobile. Fortunatamente per loro esistono promozioni che non superano i 10 euro e che comunque includono tutto il traffico dati e Internet per svolgere in tranquillità le proprie attività quotidiane. Data la spesa molto bassa però bisogna considerare che queste tariffe hanno delle restrizioni molto precise o un qualche tipo di vincolo.

Kena Mobile, ho. Mobile e Wind infatti consentono di accedere a queste proposte super convenienti solo a chi arriva da determinati provider o agli ex clienti per spingerli a tornare sui loro passi. Inoltre, tali offerte nelle maggior parte dei casi sono in esclusiva per chi arriva da un gestore virtuale. Solo Iliad apre le sue offerte a tutti e questo è certamente un suo punto di forza.

Di seguito sono descritte nel dettaglio tutte le offerte al di sotto dei 10 euro dei principali provider virtuali e non:

Iliad, Kena e ho. Mobile e Wind: le offerte di telefonia mobile a meno di 10 euro a fine settembre 2019

Le offerte di Iliad

1. Voce

Minuti illimitati per chiamare verso fissi e mobili in Italia

SMS illimitati

40 MB di traffico in 4G LTE o 4G+ per navigare in Internet

La promozione di Iliad ha un costo di 4,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso l’Europa e l’estero mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Superati i 40 MB, previo espresso consenso, la navigazione costa 9o cent ogni 100 MB.

2. Giga 50

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente.

Confronta le offerte di Iliad

Tutte le offerte di Iliad includono gratuitamente i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Le offerte di ho. Mobile

1. ho. 5,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione di ho. Mobile ha un costo di 5,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 6 euro. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Coop Voce

Digitel

Fastweb

Fastweb (Pre-2016)

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Lycamobile

NT Mobile (Pre 24/06/2019)

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima Mobile

Noitel (Pre 06/05/2019)

Optima

Poste Mobile

Poste Mobile (Pre-2014)

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

BT Italia

Digi Mobil

Withu

Confronta le offerte di ho.

2. ho. 8,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 8,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da Kena Mobile e Daily Telecom. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 9 euro.

Tutte le promozioni di ho. non prevedono nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps.

Le offerte di Kena Mobile

1. Kena Voce

Minuti illimitati per chiamare

50 MB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione di Kena Mobile ha un costo di 4,99 euro al mese ed è valida per chi attiva una nuova linea Kena o effettua la portabilità del numero da qualsiasi operatore. La spesa per l’attivazione è azzerata per l’estate ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro.

2. Kena 5,99 Flash

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 5,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro.

L’offerta è riservata a chi arriva da:

Iliad

PosteMobile

1MOB

BLAD

BT Mobile Full

BTEM

CONAD

COOP

DAILY TELECOM

DMOB

ERG

FASTWEB

Fastweb Full

GREEN ICN

INTERMATICA

LYCAFULL

Mundio

NETVALUE

OPTIMA

TISCALI

Welcome Italia

Attiva Kena 5,99 Flash

3. Kena 8,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 8,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da Iliad, ho. Mobile e altri MVNO, ad eccezione di Rabona, Noitel, Nextus. La spesa per l’attivazione è azzerata ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro.

Attiva Kena 8,99

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o prezzo i negozi autorizzati.

Le offerte di Wind

1. Noi Tutti Unlimited

L’offerta di Wind offre minuti illimitati per chiamare qualunque numero fisso o mobile in Italia a 6,99 euro al mese.

Confronta le tariffe di Wind

2. All Inclusive Senior

Minuti illimitati per chiamare

2 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese ed è riservata a chi ha almeno 60 anni. Nel pacchetto è anche incluso il telefono DORO pensato per gli anziani.

3. All Inclusive Special 50

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese ed è riservata agli ex clienti Wind che prima del cambio di operatore hanno concesso l’utilizzo dei loro dati per l’invio di proposte commerciali e ricevuto l’apposito SMS che li invita a sottoscriverla.

4. All Inclusive Special 100 Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

100 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese ed è riservata agli ex clienti Wind che prima del cambio di operatore hanno concesso l’utilizzo dei loro dati per l’invio di proposte commerciali e ricevuto l’apposito SMS che li invita a sottoscriverla. Il pagamento può essere effettuato solo con carta di credito o addebito su conto corrente SSD.

5. Wind Smart 50 Flash+

Minuti illimitati per chiamare

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

L’offerta ha un costo di 6,99 euro al mese ed è riservata ai clienti di un operatore virtuale, ad esclusione di ho. Mobile e Kena Mobile.

In determinate occasioni alcune delle tariffe riservate ai clienti di specifici gestori possono essere sottoscritte all’indirizzo shopping.wind.it/offerteperte.