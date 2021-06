Iliad business: esistono offerte pensate per imprese e partita IVA?

Iliad è un operatore che ha acquisito sempre maggiore autorità e diffusione nel nostro Paese, grazie alla trasparenza delle sue offerte dedicate alla telefonia mobile . Ci sono delle offerte Iliad business , che sono state pensate per i professionisti in partita IVA e le imprese? Vediamo di seguito qual è la situazione attuale.

La crescita di Iliad nel nostro Paese è stata senza eguali: soltanto nel 2020 l’azienda ha raggiunto 7,2 milioni di clienti, con un totale di 1.950 milioni di nuove sottoscrizioni. I ricavi sono aumentati del 58% rispetto al 2019, per un totale di 674 milioni di euro.

Iliad è così divenuto il quarto player di mercato in Italia, con delle promozioni per la telefonia mobile che hanno un costo inferiore ai 10 euro al mese e che permettono di navigare (nelle zone raggiunte) anche con la rete di tipo 5G.

L’obiettivo dell’azienda francese è quello di puntare, sul mercato italiano così come su quello francese, sul posizionamento strategico, ovvero nel cercare di permettere a un numero sempre maggiore di aree di essere coperte, senza costi extra, dalla tecnologia di ultima generazione.

Dinanzi a un avanzamento così repentino e importante è abbastanza lecito chiedersi se esistano anche delle offerte Iliad business dedicate cioè ai professionisti in partita IVA e alle imprese.

Iliad business: quali offerte si possono attivare

In questo momento non esistono delle offerte che l’azienda Iliad ha pensato esclusivamente per le imprese o le partite IVA, ma non si esclude che nel corso del tempo non ci possa essere uno slancio verso queste specifiche categorie di clienti, con l’intenzione di accaparrarseli.

Nonostante ciò, le offerte mobile di Iliad sono comunque così interessanti che potrebbero essere utilizzate dai professionisti che lavorano in smart working, anche perché sono dotate del servizio hotspot, con cui si può trasformare il proprio telefono in un piccolo router con il quale condividere la connessione con tutti gli altri dispositivi.

Il motivo per il quale si consiglia di optare comunque per una delle soluzioni attualmente disponibili è presto detto: si potrà accedere a un buon numero di Giga mensili a un prezzo davvero competitivo e, al contempo, si avrà diritto anche a dei servizi extra, come per esempio le chiamate e i messaggi senza limiti.

Dai un’occhiata alle migliori offerte mobile di Iliad.

Scopri le offerte di Iliad »

Offerte Iliad con Giga inclusi per lavorare da casa

L’operatore Iliad propone diverse offerte di tipo all inclusive, ovvero che comprendono minuti, messaggi e Giga per poter navigare da mobile, o anche dal PC, ovvero sfruttando la connessione del cellulare per lavorare da casa.

In particolare si tratta di:

Iliad Giga 80;

Iliad Flash 120.

Vediamo di seguito quali sono i costi e le caratteristiche delle 2 offerte.

Iliad Giga 80 è una promozione disponibile al prezzo di 7,99 euro al mese, per sempre, per davvero, ai quali si dovrà aggiungere un contributo una tantum per la nuova SIM pari a 9,99 euro al mese.

Nel piano mensile sono inclusi:

80 Giga di Internet per navigare in 4G/4G+ fino a 390 Mbps in download e a 50 Mbps in upload;

5 Giga dedicati in roaming in Europa;

minuti e chiamate illimitati, non solo in Italia, ma anche in roaming in Europa;

le chiamate internazionali verso 60 destinazione estere.

Clicca per procedere con l’attivazione online di Iliad Giga 80.

Scopri Iliad Giga 80 »

Il piano Flash 120, invece, ha un costo di 9,99 euro al mese + 9,99 euro una tantum per la nuova SIM. Si tratta di una promozione disponibile in edizione limitata, che si potrà attivare online nei prossimi 20 giorni.

L’abbonamento mensile prevede:

120 Giga di Internet per navigare in 4G/4G+ fino a 390 Mbps in download e a 50 Mbps in upload;

6 Giga dedicati in roaming in Europa;

minuti e chiamate illimitati, non solo in Italia, ma anche in roaming in Europa;

le chiamate internazionali verso 60 destinazione estere.

Clicca sul link per saperne di più sulla tariffa mobile Iliad Flash 120 che attualmente rappresenta una delle migliori soluzioni per navigare dal cellulare, anche in modalità hotspot, tra tutte quelle che vengono proposte in Italia. Considerato che sarà ancora disponibile per poco tempo si consiglia di non lasciarsela scappare.

Scopri Iliad Flash 120 »

Le due offerte appena illustrate comprendono anche i servizi Mi richiami, Hotspot, Nessuno scatto alla risposta, Piano tariffario, Controllo credito residuo, Segreteria telefonica, Portabilità del numero.

Si tratta di promozioni che potranno essere attivate non solo sui nuovi numeri ma anche in portabilità, con il mantenimento del vecchio numero di telefono, a prescindere da quello che è il proprio operatore di provenienza. Le offerte Iliad, infatti, a differenza di quelle di altri operatori, sono per tutti. Al termine dei Giga inclusi nell’offerta sarà possibile continuare a navigare al costo di 90 centesimi ogni 100 Mega.

Gli obiettivi per il 2021

Iliad Italia vorrebbe raggiungere 8.500 siti attivi nel nostro Paese entro il 2021, mentre per il roll-out di lungo termine è stata prevista una copertura di 10.000/12.000 siti mobili entro la fine del 2023.

Una delle novità che Iliad vorrebbe portare nel nostro Paese è poi rappresentata dalla telefonia fissa, con l’arrivo delle prima offerte Internet casa che dovrebbero portare a una nuova rivoluzione nel mercato.

Considerato che i prezzi delle offerte mobile sono già molto competitivi e rispecchiano più i costi degli operatori virtuali che non quelli degli altri operatori tradizionali, è molto probabile che anche le offerte in fibra ottica saranno davvero molto convenienti.

A quel punto, è possibile che Iliad inizierà a orientarsi anche verso i clienti di tipo business, proponendo dunque delle offerte dedicate specificamente alle imprese e ai professionisti con partita IVA, come è già stato fatto da altri competitor.

Nel frattempo resta possibile il passaggio a una SIM ricaricabile consumer in portabilità del proprio numero di telefono per sfruttare tutta la convenienza delle attuali offerte mobile dell’operatore.

Clicca sul link per saperne di più.

Scopri le offerte di Iliad »

Come passare da un abbonamento business a una ricaricabile Iliad

I professionisti con la partita IVA e la aziende che sono alla ricerca di una nuova soluzione tariffaria avranno la possibilità di passare dal proprio abbonamento business a una ricaricabile Iliad, dato che al momento non esistono le offerte Iliad business.

Qual è la procedura con la quale si potrà portare a termine tale operazione? Intanto, è bene ribadire che si tratta di un passaggio davvero molto semplice e veloce da realizzare, che non prevede costi aggiuntivi. In aggiunta, sarà anche possibile detrarre le spese dall’imponibile nel caso in cui si abbia la partita IVA.

Per poter procedere in tal senso, sarà necessario intestare la SIM al titolare il quale dovrà documentare tale spesa con l’estratto del conto corrente bancario, ma anche tramite qualsiasi altro documento che possa dimostrarla.

Per poter procedere con la portabilità del vecchio numero di telefono, oltre al numero in sé, si dovrà fornire il numero seriale della SIM e i dati dell’intestatario: si potrà dunque passare con facilità da un abbonamento di tipo business a un’offerta consumer di tipo ricaricabile.

Nell’attesa, dunque, che Iliad pensi ai futuri sviluppi e scelga di inserire nel suo bouquet di offerte anche delle promozioni di tipo business, non resta che valutare la tariffe attualmente disponibili in commercio e sfruttare i loro vantaggi per portare avanti la propria attività.

