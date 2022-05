Fibra ottica sempre più conveniente del 2022: costi in diminuzione a Maggio

L'ultima indagine dell' Osservatorio SOStariffe.it realizzata con Tariffe.Segugio.it fotografa l' evoluzione dei prezzi delle offerte Internet casa mettendo a confronto i dati di maggio 2022 con quelli di maggio 2021. Tra gli elementi principali emersi dallo studio c'è un netto calo del canone mensile medio delle offerte in fibra ottica che ora costano il 14% in meno rispetto allo scorso anno. Ecco tutti i dati dello studio:

Le offerte Internet casa diventano più convenienti e, in particolare, l’accesso ad Internet tramite rete in fibra ottica FTTH registra un netto calo nel confronto ai dati dello scorso anno. I risultati emergono dall’indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it realizzato con Tariffe.Segugio.it che ha fotografato l’evoluzione dei costi delle offerte attualmente disponibili sul mercato.

Navigare da casa costa meno: in calo sia il canone che l’attivazione

Secondo i dati raccolti dallo studio, navigare da casa costa sempre meno. Le offerte Internet casa disponibili a maggio 2022, infatti, risultano molto più economiche di quelle di maggio 2021. Lo studio dell’Osservatorio conferma, infatti, che il canone mensile standard delle offerte è ora pari a 27,11 euro con un calo del 9% rispetto ai dati dello scorso anno.

Nello stesso tempo, si registra un calo dell’11% per il canone mensile in promozione, quello applicato dall’operatore alle promozioni proposte ai nuovi clienti, che ora è pari a 24,19 euro. Da notare che, nella maggior parte dei casi, la durata del periodo promozionale continua ad essere indeterminata. In sostanza, il canone promozionale si applica a tempo indeterminato, per tutta la durata del contratto per quasi tutte le nuove offerte.

Si riduce anche l’attivazione. Il contributo una tantum richiesto dagli operatori in fase di sottoscrizione del contratto passa da una media di oltre 82 euro a 47,91 euro con un calo del 42% rispetto allo scorso anno. Le offerte che, invece, includono un contributo di attivazione nel canone (quindi senza costi extra a meno che il cliente non richieda il recesso anticipato) presentano una ripartizione di 13 mesi (+18%). Richiedendo il recesso prima dei 13 mesi, quindi, sarà necessario pagare le rate residue dell’attivazione.

Tra i dati emersi dallo studio c’è anche un aumento sensibile (+95%) della velocità nominale che passa da una media di 599 Mega a 1167 Mega in download. Questo dato conferma come, ad oggi, sul mercato ci siano molte più offerte fibra ottica FTTH che, grazie ad una velocità nominale molto elevata, fanno aumentare in modo considerevole il dato medio che comprende tutte le offerte Internet casa disponibili (a prescindere dalla tecnologia di connessione).

Offerte Internet casa 2021 2022 Variazione Canone mensile Standard € 29,66 € 27,11 -9% Canone mensile in Promozione € 27,31 € 24,19 -11% Durata periodo promozionale Indeterminata Indeterminata – Attivazione € 82,55 € 47,91 -42% Ripartizione attivazione (mesi) 11 13 18% Velocità Nominale (Mega) 599 1167,4 95%

Le offerte fibra FTTH diventano sempre più convenienti

Tra gli elementi principali emersi dall’indagine c’è la sostanziale riduzione del costo della fibra ottica FTTH. Stando ai dati raccolti, infatti, le offerte FTTH presentano oggi un canone promozionale medio di 24,71 euro al mese. Si tratta di un dato nettamente inferiore a quello registrato lo scorso anno (oltre 28 euro). Le offerte fibra FTTH sono ora più convenienti del 14%.

Si riducono, ma in modo molto limitato, anche i costi della fibra mista rame FTTC e dell’ADSL. La prima tecnologia, che permette di navigare fino a 200 Mega, si ferma ora ad un costo medio di 27,58 euro al mese. Per l’ADSL, invece, il costo medio è ora pari a 28,06 euro al mese. Entrambe le offerte registrano un calo del 3% nel confronto con lo scorso anno.

Da segnalare, infine, che la tecnologia di connessione più conveniente continua ad essere quella wireless. In questa categoria sono incluse diverse soluzioni, tra cui troviamo anche la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access). Queste offerte presentano, in media, un costo di 23,66 euro al mese con un calo del 9% rispetto ai dati raccolti lo scorso anno.

Tecnologia di connessione 2021 2022 Variazione Fibra FTTH 28,62 € 24,71 € -14% Fibra FTTC 28,42 € 27,58 € -3% ADSL 28,94 € 28,06 € -3% Wireless 26,00 € 23,66 € -9%

Come individuare l’offerta migliore per la connessione di casa

Le opportunità per risparmiare senza rinunciare ad una connessione ad alta velocità sono numerose. Per scegliere l’offerta più conveniente, sia in termini di costi che di contenuti inclusi, è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it. La comparazione è la strada giusta per individuare le tariffe più vantaggiose e massimizzare il risparmio.

