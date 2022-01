Fibra Iliad: ufficializzata la data di debutto delle prime offerte di rete fissa

Iliad sta per fare il suo debutto ufficiale nel mercato delle offerte fibra ottica in Italia. Dopo circa un anno e mezzo dall'annuncio, avvenuto nel luglio del 2020, Iliad è ora pronta a presentare, in via ufficiale, le sue prime offerte per la connessione Internet casa. Le soluzioni di Iliad per la rete fissa verranno svelate nel corso di una conferenza stampa in programma la prossima settimana.

La data da segnare sul calendario è quella del prossimo 25 gennaio. La prossima settimana, infatti, Iliad presenterà le sue prime offerte fibra ottica, debuttando ufficialmente sul mercato di telefonia fissa in Italia, a distanza di circa un anno e mezzo dall’annuncio. Per il momento, le informazioni in merito alle nuove offerte con cui Iliad proverà a ritagliarsi il suo spazio nel mercato delle offerte Internet casa sono limitate.

Sappiamo che l’operatore ha già stretto una partnership con Open Fiber. Al lancio, i clienti che sceglieranno le offerte fibra di Iliad potranno contare sulla rete in fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) di Open Fiber in grado di garantire una velocità massima di 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload. Successivamente, il provider ha confermato che utilizzerà anche la rete Fibercop, estendendo così la copertura delle sue offerte ad un numero sempre maggiore di utenti.

In occasione di una recente intervista rilasciata a IlSole24Ore, il CEO di Iliad Italia, Benedetto Levi, ha confermato le offerte Iliad per la rete fissa resteranno coerenti con “i valori di semplicità, trasparenza e chiarezza” che hanno caratterizzato, fin dal debutto, le offerte di telefonia mobile. La settimana prossima, di certo, ne sapremo di più.

Offerte fibra ottica di Iliad: agevolazioni e vantaggi in arrivo per i già clienti?

Uno dei punti chiave delle nuove offerte fibra ottica di Iliad è rappresentato dai possibili vantaggi che verranno riservati ai già clienti mobile. Oggi, infatti, l’operatore può contare su circa 8 milioni di clienti in Italia dopo una crescita record registrata in meno di quattro anni dal debutto. Per questi clienti, puntare su una delle offerte fibra Iliad potrebbe essere ancora più conveniente. Il provider, infatti, potrebbe riservare agevolazioni, vantaggi aggiuntivi e sconti ai suoi già clienti.

Per il momento, però, non c’è ancora nulla di ufficiale. Di certo, l’ipotesi di offerte convergenti fisso + mobile, soluzioni già adottate da altri provider sul mercato di telefonia italiano, è concreta. La prossima settimana, con la presentazione delle offerte fibra, scopriremo se per i già clienti di rete mobile Iliad ci saranno davvero dei vantaggi aggiuntivi da sfruttare per la connessione di casa.

Nel frattempo, riepiloghiamo quelle che sono le migliori tariffe Iliad per smartphone in questo momento:

Le offerte Iliad di gennaio 2022

Partiamo dalla più completa. L’offerta in questione si chiama Giga 120 ed include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

120 GB in 4G e 5G ogni mese

tutti i servizi accessori (Mi Richiami, HotSpot, Controllo del credito residuo, Segreteria telefonica) sono inclusi nel canone senza costi aggiuntivi

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 7 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

Quest’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero di cellulare, e presenta un costo di 9,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro. Al momento, questa è l’unica offerta Iliad che garantisce l’accesso alla rete 5G dell’operatore. Per attivare Giga 120 è possibile sfruttare il link qui di sotto:

Una soluzione più economica, ma non per questo meno valida, è Giga 80. L’offerta include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

80 GB in 4G ogni mese

tutti i servizi accessori (Mi Richiami, HotSpot, Controllo del credito residuo, Segreteria telefonica) sono inclusi nel canone senza costi aggiuntivi

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 5 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

La tariffa presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro una tantum. Anche in questo caso, l’offerta è attivabile da tutti, con o senza portabilità del numero, sfruttando il link qui di sotto:

