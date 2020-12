Fastweb mette a disposizione la rete 5G ai suoi clienti di telefonia mobile garantendo un importante aggiornamento dei suoi servizi, senza alcun costo extra. L'accesso alla rete mobile di nuova generazione è disponibile dal 27 dicembre 2020. Ecco come richiedere l'attivazione del servizio 5G di Fastweb direttamente dall'area Clienti MyFastweb.

Fastweb 5G: come richiedere l'attivazione del servizio 5G di Fastweb

A partire dal 27 dicembre 2020 è disponibile per tutti i clienti di telefonia mobile di Fastweb la possibilità di accedere alla rete 5G. La rete mobile di nuova generazione potrà essere utilizzata senza alcun costo aggiuntivo da parte dei clienti Fastweb. L’accesso al 5G è disponibile sia per i nuovi clienti che passano a Fastweb che per chi è già cliente Fastweb con un’offerta mobile attiva.

Per poter accedere al 5G Fastweb è, però, necessario richiedere l’attivazione del servizio. Ecco come fare.

Come attivare il 5G di Fastweb

L’attivazione del 5G di Fastweb è disponibile per tutti i clienti di telefonia mobile dell’operatore, senza alcun costo aggiuntivo oltre al solo canone mensile dell’offerta già attiva. Per richiedere l’attivazione del servizio è necessario accedere all’area clienti MyFastweb utilizzando le proprie credenziali d’accesso fornite direttamente dall’operatore.

Nell’area clienti verrà visualizzato il messaggio “Se sei in area coperta e hai un dispositivo abilitato, puoi attivare gratuitamente il 5G”. In questa sezione, il cliente può richiedere l’attivazione gratuita del servizio 5G. Completata tale richiesta, l’offerta attiva sarà automaticamente abilitata all’accesso alla rete mobile di nuova generazione.

Da notare, inoltre, che i clienti Fastweb che hanno più di una SIM attiva dovranno ripetere la procedura per ogni SIM. Il 5G può essere attivato, senza costi aggiuntivi, per tutte le SIM ma è necessario effettuare la richiesta singolarmente, per ogni SIM.

Tutto quello che c’è da sapere sul 5G di Fastweb

La rete 5G arricchisce, in misura considerevole, le potenzialità del servizio di telefonia mobile messo a disposizione da Fastweb. Di seguito andremo a riepilogare alcuni elementi da tenere in considerazione per poter sfruttare il 5G dell’operatore da subito:

il 5G è sempre incluso senza costi aggiuntivi nell’offerta mobile Fastweb

aggiuntivi nell’offerta mobile Fastweb il 5G va attivato, per ogni SIM Fastweb, tramite l’area clienti MyFastweb

al momento, il 5G Fastweb è attivo in alcune aree delle città di Milano, Bologna, Roma e Napoli

per accedere al 5G è necessario avere un dispositivo abilitato

la velocità massima di connessione può arrivare ad un Gigabit al secondo in download ma la velocità effettiva dipende da vari fattori come le funzionalità del dispositivo utilizzato, la copertura e la congestione della rete

Il 5G di Fastweb a 8,95 euro al mese

L’offerta 5G di Fastweb è attualmente la soluzione più economica tra le offerte 5G disponibili al momento sul mercato di telefonia mobile. La tariffa in questione, disponibile sia per nuovi numeri che per chi passa a Fastweb con il proprio numero di cellulare, è Fastweb NeXXt Mobile. Ecco i dettagli:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

100 SMS al mese verso tutti in Italia

50 GB in 4G e 5G ogni mese

in 4G e 5G ogni mese in raoming in UE: 500 minuti, 100 SMS e sino a 4 GB al mese senza costi aggiuntivi

Fastweb NeXXt Mobile presenta un costo periodico di 8,95 euro al mese. L’offerta può essere attivata direttamente online, con spedizione gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente.

Attiva online Fastweb NeXXt Mobile »

Da notare che Fastweb mette a disposizione anche un’interessante offerta combinata “fisso + mobile”. La promozione in questione include:

Fastweb NeXXt Mobile

Fastweb Casa (linea telefonica fissa con chiamate gratis e connessione illimitata tramite fibra ottica)

Il canone dell’offerta è di 34,90 euro al mese e comprende sia la rete fissa che la SIM con accesso al 5G.

Verifica la copertura ed attiva Fastweb NeXXt Casa + Mobile »