eSIM Wind: le novità di Novembre 2021

Scopri tutti i dettagli sulle eSIM Wind : cosa sono, quali vantaggi portano, quanto costano e come averle e attivarle anche per chi è già cliente dell'operatore

WindTre è stato tra i primi operatori di telefonia mobile ad adottare le eSIM. Questa tecnologia è sostanzialmente l’alternativa digitale delle schede telefoniche tradizionali. Le eSIM Wind hanno le stesse funzioni di una SIM fisica e possono essere acquistate sia da chi è già cliente del gestore sia per chi attiva un nuovo numero.

eSIM Wind: cosa sono e come attivarle

Le eSIM Wind portano numerosi vantaggi rispetto alle schede telefoniche tradizionali. Il più evidente è la possibilità di disporre di più numeri sullo stesso telefono. Le eSIM inoltre azzerano i tempi di consegna, in quanto non prevedono spedizione dato che si scaricano direttamente sul dispositivo, e riducono le emissioni derivanti dalla spedizione. Le eSIM Wind come le loro alternative fisiche dispongono di codice ICCID e IMSI che identificano rispettivamente la scheda e l’utente e sono protette dal protocollo HTTPS. Inoltre, le SIM digitali non si deterionano né si danneggiano e non si possono perdere. Per scaricare la eSIM Wind si deve scansionare con la fotocamera dello smartphone il codice QR impresso sul voucher fornito in negozio. L’attivazione avverrà entro le 24 ore successive alla ricezione dei dati da parte di WindTre. Vi ricordiamo che le eSIM Wind hanno il PIN disabilitato. E’ sempre possibile attivarlo dalle impostazioni del telefono.

Gli smartphone compatibili con le eSIM Wind sono i seguenti:

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Mini

iPhone 13

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy Note20 4G

Samsung Galaxy Note20 5G

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G

Huawei Mate 40 Pro

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Google Pixel 5

Google Pixel 4a

Google Pixel 3

Google Pixel XL

Google Pixel 3a XL

Motorola Razr 5G

Motorola Razr

OPPO Reno 6 Pro

OPPO FIND X3 Pro

La lista viene costantemente aggiornata.

eSIM Wind: come acquistarla e prezzo

Le eSIM Wind si possono comprare solamente presso un rivenditore autorizzato dall’operatore. Per trovare quello più vicino a voi potete visitare la sezione Trova Negozio del sito, che si trova nel menu Contatti e app scorrendo la schermata fino in fondo. Una eSIM Wind con un nuovo numero ha un costo di 10 euro. I già clienti che vogliono sostituire la scheda fisica con una digitale spenderanno invece 15 euro.

eSIM Wind: le offerte disponibili

Le eSIM Wind possono essere associate solo ai piani pre-pagati consumer e micro-business (partita IVA). Tra le offerte disponibili ci sono anche proposte con Gigabyte illimitati e 5G incluso. Scegliendo Easy Pay come metodo di pagamento si può addebitare automaticamente il costo del piano su conto corrente o carta di credito ed evitare di acquistare una ricarica manuale ogni mese.

WindTre ad oggi raggiunge con una copertura in 5G FDD DDS, che permette di usare in modo dinamico lo spettro FDD per connettersi a seconda del dispositivo in 4G o 5G, pari al 95,4% della popolazione italiana e al 42,6% nella variante TDD. La copertura in 4G invece è del 99,7%.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Di Più Unlimited 5G illimitati (200 minuti verso l’estero) illimitati alla massima velocità con 5G Priority Pass 29,99 euro Gratuita se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Assistenza dedicata al 159 Fino a 3 SIM aggiuntive con Family Di Più Full 5G minuti illimitati (50 minuti verso l’estero) 200 SMS 100 GB alla massima velocità con 5G Priority Pass 14,99 euro Gratuita con attivazione online o 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Assistenza dedicata al 159 Fino a 3 SIM aggiuntive con Family Di Più Lite 5G minuti illimitati 200 SMS 50 GB alla massima velocità con 5G Priority Pass 12,99 euro Gratuita con attivazione online o 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Fino a 3 SIM aggiuntive con Family

In tutte le tariffe sopra elencate sono inclusi i servizi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS ricevuta di ritorno

Il call center di WindTre offre assistenza dedicata al 159 con priorità di risposta, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Family permette di aggiungere all’offerta altre SIM per i membri della famiglia con minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB alla massima velocità a 9,99 euro al mese con Easy Pay.

Chi acquista una Citroën AMI online, presso un concessionario o con il supporto dell’operatore ottiene invece un coupon per sottoscrivere in negozio l’offerta GIGAMI fino al 31/1/22 che prevede:

Minuti illimitati

200 SMS

Giga illimitati per navigare anche in 5G

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese per i primi 24 mesi, poi 24,99 euro al mese. L’attivazione è di 6,99 euro se si mantiene la tariffa per almeno 24 mesi. La SIM ha un costo di 10 euro.

Le offerte WindTre comprendono anche piani ad hoc per giovani, adolescenti e anziani:

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note Junior con Easy Pay (solo under 14) minuti illimitati per chiamare i numeri WindTre 100 numeri verso tutti 200 SMS 60 GB alla massima velocità 6,99 euro 6,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro App WINDTRE Family Protect inclusa Junior+ con Easy Pay (solo under 14) minuti illimitati 200 SMS 60 GB alla massima velocità 8,99 euro 6,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro App WINDTRE Family Protect imclusa Junior Crew (solo under 16) minuti illimitati 200 SMS 60 GB 9,99 euro 10 euro Junior Crew Christmas Editon (solo under 18) minuti illimitati 200 SMS 120 GB 9,99 euro 10 euro Young 5G (solo under 30) illimitati 80 GB con 5G Priority Pass 11,99 euro 6,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Giga illimitati per tutte le app Young+ 5G (solo under 30) illimitati 100 GB con 5G Priority Pass 14,99 euro 6,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Giga illimitati per tutte le app Silver 60 (solo over 60) minuti illimitati 200 SMS 10 GB alla massima velocità 9,99 euro gratuita se sottoscritta online o 6,99 euro in negozio se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro

WINDTRE Family Protect permette di:

Conoscere quanto il bambino utilizza il telefono e quali app

Scegliere il livello di protezione e filtrare app, contenuti e giochi

Verificare la posizione del bambino in tempo reale con notifiche ogni volta che si muove

Bloccare l’accesso a Internet e impostare limiti di tempo per lo studio e gli orari notturni

Chi vuole uno smartphone compatibile con le eSIM Wind può acquistarne uno a rate con le offerte telefono incluso:

1. Smart Pack Reload Plus 5G con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

Giga illimitati per navigare in 5G

Call center senza attese

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese. Il costo di attivazione azzerato se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. Con questa offerta è possibile aggiungere fino a 3 SIM con Family per gli altri membri della famiglia da 9,99 euro al mese.

A Smart Pack Reload Plus 5G può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Xiaomi Mi11T Pro 5G 16 euro al mese Samsung Galaxy S21+ 5G da 128 GB 24 euro al mese iPhone 13 da 128 GB 30 euro al mese iPhone 13 Pro da 128 GB 43 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 24 mesi.

Modello Rata Xiaomi Mi11T Pro 5G 13 euro al mese Samsung Galaxy S21+ 5G da 128 GB 19 euro al mese iPhone 13 da 128 GB 24 euro al mese iPhone 13 Pro da 128 GB 34 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 30 mesi.

Nel piano è inoltre compreso il servizio Reload Plus, che a partire dal 13esimo mese dall’attivazione permette di cambiare il telefono con un modello più aggiornato. Il nuovo modello può essere ritirato in negozio consegnando quello vecchio. Il servizio prevede un vincolo di durata di 24 mesi. Se il proprio smartphone si danneggia, invece, è possibile sostituirlo con lo stesso modello o uno simile fino a 5 volte nell’arco di 30 mesi. Il terminale sostitutivo verrà consegnato in un giorno lavorativo nelle principali città (Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Firenze e Bari) e di due giorni in qualsiasi altra località in italia. E’ previsto un corrispettivo di sostituzione di 170 euro. Reload Plus normalmente avrebbe un costo di 6,99 euro al mese con attivazione a 4,99 euro.

2. Smart Pack DiPiù Limited Edition

Smart Pack DiPiù Limited Edition permette di acquistare gli smartphone a prezzo scontato ma in un’unica soluzione scegliendo tra tre diversi profili. Il costo di attivazione per la parte smartphone è di 4,99 euro. L”attivazione della parte mobile è gratuita online o di 6,99 euro in negozio invece di 49,99 euro in entrambi i casi con il vincolo di 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro.

Di Più Lite 5G a 12,99 euro al mese

Minuti illimitati

200 SMS

50 GB alla massima velocità

Di Più Full 5G Christmas Edition a 14,99 euro al mese

Minuti illimitati (50 verso l’estero)

200 SMS

150 GB alla massima velocità

Super a 9,99 euro al mese

Minuti illimitati (300 verso l’estero)

70 GB alla massima velocità

I modelli tra cui scegliere sono:

TCL 20 SE – 109,90 euro (50 euro di sconto)

Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB – 649,90 euro (230 euro di sconto)

Xiaomi Redmi Note 10 5G – 199,90 euro (50 euro di sconto)

Samsung Galaxy A12 – 159,90 euro (20 euro di sconto)

Oppo Reno6 5G – 399,90 euro (100 euro di sconto)

Oppo A16s – 149,90 euro (40 euro di sconto)

Xiaomi Redmi 10 da 128 GB – 169,90 euro (60 euro di sconto)

Xiaomi Redmi 10 da 64 GB – 159,90 euro (40 euro di sconto)

Samsung Galaxy A03s – 139,90 euro (20 euro di sconto)

Samsung Galaxy A52s 5G – 329,90 euro (140 euro di sconto)

Oppo A94 5G – 249,90 euro (120 euro di sconto)

TCL 20R 5G – 149,90 euro (30 euro di sconto)

Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE – 299,90 euro (150 euro di sconto)

Xiaomi 11T Pro 5G – 599,90 euro (100 euro di sconto)

Xiaomi Mi 11T 5G – 429,90 euro (120 euro di sconto)

3. Smart Pack 5G Christmast Edition

Minuti illimitati

200 SMS

150 GB per navigare alla massima velocità

Call center senza attese

La tariffa ha un costo di 14,99 euro al mese. Il costo di attivazione azzerato se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. Con questa offerta è possibile aggiungere fino a 3 SIM con Family per gli altri membri della famiglia da 9,99 euro al mese. A Smart Pack 5G Christmast Edition può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Xiaomi Redmi Note 10 5G zero Oppo A54 5G zero TCL 20R 5G zero Samsung Galaxy A03S zero Vivo Y72 5G 1 euro al mese Xiaomi 11 Lite 5G NE 6 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 24 mesi.

Modello Rata Xiaomi Mi 11T 5G 9 euro al mese Xiaomi Mi 11T Pro 5G 14 euro al mese Oppo Reno6 Pro 5G 13 euro al mese Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 16 euro al mese iPhone 13 Pro da 128 GB 26 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 30 mesi.