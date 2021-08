eSIM e offerte per averle: le promozioni di Agosto 2021

Le eSIM sono l'ultima novità in fatto di schede telefoniche, potrai scaricare il tuo contatto e tutte le informazioni delle tue offerte tramite un QR Code direttamente sul tuo smartphone. Non occorre un supporto fisico. Ecco cosa sono le eSIM e le promozioni mobile per averle.

Se decidi di passare dalla SIM tradizionale alle eSIM potrai avere diversi vantaggi, per esempio non dovrai più aprire il tuo cellulare nel caso di cambio gestore per effettuare la portabilità. Potrai risparmiare tempo e denaro, le eSIM non sono dei supporti fisici ma totalmente digitali quindi non dovrai pagare la spedizione. Anche se sono delle componenti virtuali le eSIM hanno comunque un costo, in media spenderai 10 euro per la tua SIM digitale.

Con l’acquisto di questo servizio potrai avere la tua nuova SIM con QR Code da scansionare, codice identificativo e codici di sicurezza per la protezione dei tuoi dati in formato digitale o cartaceo. Una volta che avrai completato la spesa, tutti i gestori hanno attivo il servizio in negozio e solo Very ti permette di comprare la sua eSIM da remoto con video identificazione.

Prima di attivare questa tecnologia sarà meglio che ti assicuri di avere uno smartphone compatibile con le eSIM. In genere sul sito nella guida dedicata a questa particolare tipologia di SIM trovi anche una lista dei dispositivi sui quali è possibile configurarle.

eSIM e le offerte per averle

Ogni operatore tradizionale ha nel suo catalogo le eSIM, anche se non sono ancora così diffuse in Italia. Anche Iliad ha annunciato che entro la fine del 2021 saranno disponibili anche in Italia le sue SIM virtuali. Ci sono poi le promozioni di Very Mobile, unico low cost ad includere questa tipologia di risorsa nel suo catalogo.

Queste sono un’alternativa molto comoda ed utile se hai un cellulare Dual SIM e ti permettono di ridurre i costi legati ai cambi gestore, così come i tempi necessari per queste procedure.

Quanto ti costa un eSIM

Come dicevamo ogni gestore che ti offre la possibilità di passare alle SIM virtuali richiede che tu sia un suo cliente o che tu stia attivando una promozione. Il costo medio richiesto è di 10 euro, che passano a 15 euro se vuoi una scheda sostitutiva. La procedura d’acquisto proposta dagli operatori richiede che ti presenti in negozio per poter verificare la tua identità, tranne con Very Mobile questo è l’unico gestore che ha attivata la verifica anche da remoto con video chiamata.

Ecco quali sono le offerte mobile per avere le eSIM ad Agosto.

Vodafone

Puoi acquistare la tua prime eSIM con il gestore britannico con la promozione OneNumber al costo di 5 euro al mese e senza nessuna spesa di attivazione. Si tratta di una soluzione per gli smart watch e ti permetterà di collegarti, chiamare e inviare SMS anche quando non hai con te il telefono dal tuo orologio. Vodafone. Per acquistando una SIM virtuale devi comunque sottoscrivere anche una promozione. Ecco i piani del mese:

Minuti e SMS Giga Canone Attivazione Infinito illimitati 200 minuti in USA, Canada, Monaco e tante destinazioni straniere illimitati 1 GB in roaming in Ue velocità fino a 2 Megabit/s 5G 24,99 euro con Smart Pay (con credito residuo 36,99 euro) 6,99 euro purché ricarichi almeno 384 euro Infinito Gold Edition illimitati (300 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati 2 GB in roaming in Ue velocità limitata a 10 Megabit/s 5G 29,99 euro con Smart Pay (altrimenti 39,99 euro) 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche nel periodo in cui l’offerta è attiva Infinito Black Edition illimitati 500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi illimitati in Italia 5 GB in roaming in Ue velocità fino a 1 Gigabit/s in 5G 39,99 euro con Smart Pay (addebito su credito residuo 59,99 euro) 6,99 euro con 575 euro di ricariche

TIM

La tua alternativa possono essere le tariffe TIM che ti offrono la eSIM al prezzo di 10 euro se ti rechi in negozio e attivi una nuova SIM, non potrai procedere online. Se invece vuoi passare da una SIM tradizionale ad una virtuale la spesa sarà di 15 euro. Con il QR Code il provider ti fornirà anche il codice ICCID, PIN e PUK.

Anche TIM ti richiede ti avere attiva una promozione mobile per poter richiedere l’eSIM, ecco le migliori di Agosto:

Minuti e SMS Giga Prezzo Attivazione Note TIM Super 4G illimitati 50 GB con TIM Ricarica automatica o con addebito su carte o conto 25 GB con credito residuo 14,99 euro al mese 9 euro online (19 euro se sei un cliente TIM) TIMMUSIC incluso TIM Super 5G illimitati in Italia e in UE 100 GB fino a 2 Gigabit/s con rinnovo su credito residuo solo 50 GB con credito residuo 19 euro al mese 9 euro online (19 euro per i già clienti) Priorità della rete MultiSIM per condividere i Giga TIMMUSIC incluso TIM Super Unlimited 5G illimitati in Italia 250 minuti verso l’estero illimitati massima velocità fino a 2 Gigabit/s 39,99 euro al mese Gratuita Accesso privilegiato al 119 MultiSIM per condividere i Giga TIMMUSIC incluso

WindTre

Anche le offerte WindTre consentono di acquistare le eSIM solo in negozio, per questo mese ci sono alcuni piani molto convenienti da poter attivare. La eSIM di questo operatore ti costerà quanto la SIM tradizionale, 10 euro.

Le promozioni del provider più convenienti sono:

Minuti e SMS Giga Prezzo Attivazione Note Medium 5G illimitati e 200 SMS 50 GB in 5G con Easy Pay 25 GB con credito residuo 12,99 euro al mese 6,99 euro promo online Blocco numeri speciali e servizi a pagamento 3 SIM con piano Family Large 5 G Limited Edition illimitati e 200 SMS 70 GB in 5G con Easy Pay con rinnovo su credito residuo solo 50 GB 14,99 euro al mese 6,99 euro Priorità della rete Blocco numeri speciali e servizi a pagamento 3 SIM con piano Family X Large 5 G Limited Edition illimitati e 200 SMS 50 minuti verso l’estero illimitati per 3 mesi poi 100 GB al mese 5G 16,99 euro al mese 6,99 euro in promozione Accesso privilegiato Priorità della rete Blocco numeri speciali e servizi a pagamento 3 SIM con piano Family

Se nessuna di queste promozioni risponde alle tue esigenze puoi puntare su una delle altre promozioni del gestore, puoi usare il comparatore di SOStariffe.it per trovare le condizioni mobile più in linea con le tue esigenze.

Very Mobile e le sue eSIM

Annunci Google

Infine puoi scegliere le eSIM di Very Mobile, con questo provider low cost potrai arrivare la tua SIM virtuale senza costi extra rispetto a quelli per l’attivazione delle offerte.

Le schede virtuali di Very le potrai comprare in negozio oppure online. Potrai quindi acquistare l’eSIM, scansionare il QR Code e procedere all’attivazione con una video chiamata. Se sei un cliente di questo operatore potrai passare all’eSIM scaricando l’app e scrivendo una richiesta per la sostituzione del supporto.

Ecco quali sono le promozioni per diventare cliente Very ad Agosto

Very 200 Giga

Una delle risposte migliori alle offerte di Iliad è questa nuova tariffa di Very, il canone mensile è veramente bassissimo per i servizi inclusi. Puoi attivare questa promozione pagando solo 6,99 euro al mese e avrai:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi in Italia

200 Giga in 4G ogni mese i primi 2 mesi (poi si torna ai 100 Giga del piano)

in 4G ogni mese i primi 2 mesi (poi si torna ai 100 Giga del piano) minuti ed SMS senza limiti in UE

fino a 4,4 Giga al mese in roaming UE

Puoi attivare il pacchetto a questo prezzo solo se passi a Very da uno di questi provider: BT Enia, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Iliad, Lycamobile, Noitel, NT , Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Poste Mobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Attiva l’offerta Very Mobile da 200 Giga »

Potrai accedere allo stesso pacchetto con Giga doppi anche attivando una nuova eSIM, ma in questo caso il tuo canone mensile sarà di 7,99 euro al mese. Puoi ottenere maggiori informazioni cliccando qui.

Attiva Very 7,99 »

La 200 Giga di Very potrà essere tua a 13,99 euro se passi a questa promozione portando con te il tuo numero Kena, ho. Mobile e Spusu, o chiedendo la portabilità del tuo numero TIM, Vodafone o WindTre.

Very da 5,99 euro al mese

L’alternativa per i clienti con una SIM BT Enia, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Iliad, Lycamobile, Noitel, NT , Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Poste Mobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU può essere questa offerta da 5,99 euro. Nel pacchetto saranno compresi:

50 GB alla massima velocità (per 2 mesi avrai 100 GB)

SMS e chiamate gratuite verso i numeri nazionali e in UE

3,3 GB da usare in roaming UE

servizi accessori gratuiti (Ti ho cercato, RingMe, Hotspot)

Puoi attivare l’offerta o chiedere maggiori informazioni cliccando qui in basso.

Attiva Very 5,99 di Very Mobile »

Se passi a Very da TIM,WindTre, o di un gestore virtuale come Spusu o ho. Mobile, lo stesso piano da 50 Giga con minuti e SMS illimitati ti costerà 11,99 euro.

Confronta offerte Very Mobile »