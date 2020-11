Eolo Bonus PC: è possibile chiedere il voucher Internet Casa con Eolo?

Diversi operatori permettono di ottenere uno sconto sull'acquisto di un' offerta Internet casa oltre i 30 Mbps e di un tablet o un computer grazie al bonus PC e Internet . Tra questi però non troviamo Eolo . Scopri le tariffe per usufrire del voucher

Da settimana scorsa il ministero dello Sviluppo Economico ha reso disponibile il bonus PC e Internet con l’obiettivo di favorire la digitalizzazione delle famiglie a basso reddito e sostenere i cittadini durante il secondo lockdown per contenere i contagi durante la seconda ondata della pandemia di Coronavirus. Studenti e lavoratori costretti a casa per poter continuare nelle loro attività devono infatti disporre di strumenti adeguati per lo smart working e la didattica a distanza. Ad occuparsi della gestione dell’incentivo sarà Infratel, società che si occupa anche del piano banda ultralarga. Eolo non ha ancora aderito a tale iniziativa mentre altri operatori di rete fissa hanno già lanciato sul mercato offerte ad hoc.

Bonus PC e Internet: come richiederlo e requisiti

Il bonus PC e Internet è disponibile al 9 novembre e permette a tutte le famiglie con un reddito ISEE inferiore a 20.000 euro di accedere a un voucher fino a 500 euro. Il contributo è suddiviso in 200 euro per l’attivazione di un’offerta Internet casa oltre i 30 Mbps e 300 euro per l’acquisto in comodato d’uso di un tablet o un PC. Potete facilmente verificare la copertura disponibile nel proprio domicilio utilizzato l’apposito strumento di SOStariffe.it. La durata minima contrattuale è di 12 mesi, scaduti i quali si diventerà proprietari dei dispositivi, che devono soddisfare le caratteristiche tecniche minime imposte da Infratel. Per ottenere il bonus PC e Internet, inoltre, non deve essere già attiva una linea fissa da almeno 30 Mbps. La richiesta del voucher può essere effettuata direttamente al proprio operatore di riferimento tramite i classici canali di vendita (online e negozi) compilando l’apposito modulo di autocertificazione per attestare di possedere i requisiti richiesti.

La seconda fase del bonus PC e Internet prevede invece un voucher di 200 euro destinato alle famiglie con reddito ISEE fino a 50.000 euro per l’attivazione di una linea fissa oltre i 30 Mbps. Per le aziende, invece, il contributo parte da 300 euro fino a 2.500 euro per la sottoscrizione di una offerta fibra casa fino a 1 Gigabit al secondo.

Il bonus verrà erogato fino all’esaurimento delle risorse. Per le famiglie sono stati messi a disposizione oltre 600 milioni di euro. Vi ricordiamo che alcune Regioni (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria Toscana) hanno chiesto al Governo di limitare la disponibilità del bonus Internet e PC solo agli utenti di alcuni Comuni.

Bonus PC e Internet: le offerte disponibili

Ad oggi gli unici operatori ad avere aderito al bonus PC e Internet con offerte dedicate sono Tim, Vodafone, WindTre e Tiscali. Inoltre, solo il primo consente di ottenere un PC oltre ad un tablet a prezzo scontato, anche se attualmente il dispositivo menzionato dal gestore italiano nelle note stampa non è ancora disponibile. Fastweb ha predisposto il form online per richiedere il voucher ma al momento non ha ancora ufficializzato la sua tariffa.

1. Tim Super Voucher Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione non prevista

TIMVISION incluso

L’offerta di Tim ha un costo di 19,90 euro al mese per 20 mesi con vincolo di 12 mesi, poi 29,90 euro al mese. Il bonus viene erogato direttamente da Tim in fattura sotto forma di uno sconto di 10 euro per 20 mesi. Non è previsto alcun costo per la disattivazione della linea ma l’utente è tenuto alla restituzione del modem Tim HUB+. La tariffa permette di ottenere il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi a 29,90 euro una tantum. Tecnicamente sarebbe possibile acquistare anche il notebook Onda Oliver Plus 15.6″ a 99,90 euro invece di 399,90 euro ma attualmente risulta ancora non disponibile. Per entrambi i dispositivi il bonus viene erogato direttamente da Tim in fattura sotto forma di uno sconto di 300 euro. Il tablet di Samsung è dotato di:

Schermo immersivo con cornice sottile da 10.4″

64 GB di memoria

Nuova S Pen con Air Action inclusa

Doppio Speaker AKG con Dolby Atmos per un audio 3D

Prima di poter sottoscrivere Tim Super Voucher Fibra è necessario attestare di disporre dei requisiti per ottenere il bonus PC e Internet. Online basta cliccare sulla voce “Verifica e attiva” nella parte alta della scherma dedicata all’offerta. In alternativa, si può farlo telefonicamente chiamando il numero gratuito 800 125818. Dopo l’attivazione un corriere, a cui bisognerà presentare la copia di un documento d’identità e codice fiscale, vi consegnerà il tablet. L’addetto vi chiederà di firmare i moduli per il riconoscimento del bonus. Se il dispositivo prescelto eccede i 300 euro previsti dal voucher, si dovrà corrispondere al corriere l’eventuale differenza in contanti.

Attiva Tim Super Voucher Fibra »

2. Super Fibra di WindTre

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in download

Chiamate illimitate

Modem incluso

Nessun costo di attivazione

12 mesi di Amazon Prime inclusi

Giga illimitati sulle SIM mobili WindTre

Possibilità di sottoscrivere Unlimited Special con minuti e Gigabyte illimitati a 9,99 euro al mese

La tariffa di WindTre ha un costo di 7,31 euro al mese per 12 mesi, poi 28,98 euro al mese, con il tablet Lenovo Tab M10 FHD Plus di seconda generazione. Il dispositivo dispone di display 10,3″ full HD, altoparlanti laterali con tecnologia Dolby Atmos e inclusa una powerbank da 10.000 mAh. In alternativa, è possibile sottoscrivere la tariffa da 12,31 euro al mese per 12 mesi, poi 28,98 euro al mese, con il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite a 159 euro.

L’offerta in Fibra FTTH Aree Bianche costa 8,31 euro al mese con tablet Lenovo o 13,31 euro al mese con tablet Samsung e prevede un costo di primo allaccio di 99 euro, rateizzabili a 3,99 euro al mese per 24 mesi. L’addebito per la disattivazione è pari a una mensilità dell’offerta.

Attiva Super Fibra »

3. Internet Unlimited di Vodafone

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in dowload e 200 Mbps in upload

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali

Attivazione inclusa (1 euro al mese per 24 mesi)

Vodafone Ready incluso

Modem Wi-Fi optimizer

Vodafone TV incluso con attivazione online (altrimenti 2 euro al mese per 48 mesi)

6 mesi di Amazon Prime con Prime Video inclusi (solo fibra)

Samsung Galaxy Tab S6 Lite incluso

L’offerta di Vodafone ha un costo di 19,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi. La spesa per la disattivazione del servizio è di 28 euro.

Attiva Internet Unlimited »

4. Ultrainternet Fibra Voucher di Tiscali

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in dowload

Modem incluso

Chiamate a consumo: 5 cent al minuto e 23 cent di scatto alla risposta

2 mesi di Infinity inclusi

Huawei Matepad 10.4 incluso

L’offerta di Tiscali ha un costo di 9,95 euro al mese per 12 mesi, poi 27,95 euro al mese. L’attivazione è di 96 euro che saranno addebitati in fattura a 4 euro al mese per 24 rate già incluse nel canone complessivo. Il costo di disattivazione è pari ad una mensilità dell’offerta. Aggiungendo 2 euro in più al mese si ottengono chiamate illimitate e 6 mesi di Infinity.

Il tablet Huawei Matepad 10.4 è dotato di:

Display IPS Touchscreen da 10.4″ (2000 x 1200 px)

Processore Huawei Kirin 810

3 GB di RAM

32 GB di memoria interna

Fotocamera anteriore e posteriore da 8 Megapixel

Batteria da 7250 mAh

4 altoparlanti

Confronta le offerte di Tiscali »

Eolo: dettagli sulle offerte

Eolo serve oltre 1.200.000 persone in tutta Italia e permette di scegliere tra la fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) e FWA (Fixed Wireless Access) sulla base della copertura disponibile, che nel caso dell’operatore è garantita in oltre 6.000 Comuni.. La prima prevede che il segnale raggiunga direttamente il modem domestico mentre nella seconda la fibra ottica arriva fino alla stazione radio e i dati poi si muovono in modalità wireless tramite la rete 4G.

Eolo Più

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload con FTTH o 100 Mbps in download e 10 Mbps in upload con FWA (standard – 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload)

Chiamate illimitate

EOLOrouter incluso

Assistenza entro 3 minuti

L’offerta ha un costo di partenza di 26,90 euro al mese senza vincoli invece di 34,90 euro al mese fino al 17/11/20. La velocità della connessione dipende dalla copertura e dal pacchetto sottoscritto tra:

Intrattenimento

Streaming e gaming alla massima velocità

Massim velocità

EOLOrouterEVO

IP Statico Pubblico

6 mesi di DAZN (poi 9,99 euro al mese)

6 mesi di NOW TV Intrattenimento

Studio e Lavoro

Lavoro e didattica a distanza

Massima velocità

EOLOrouterEVO

12 mesi di Microsoft 365

Sicurezza

Antivirus

Parental control

I pacchetti “Intrattenimento” e “Studio e Lavoro” hanno un costo di 5 euro al mese mentre “Sicurezza” costa 3 euro al mese ma per tutti il primo mese è offerto dal provider. In alternativa è possibile provarli gratuitamente tutti e tre insieme per un mese e pagare poi 10 euro al mese dopo il periodo promozionale. Per l’installazione rapida sono richiesti 49,90 euro. E’ possibile aggiungere un Ripetitore Wi-Fi per estendere il segnale a tutte le stanze della casa (massimo 3) al costo di 3 euro ciascuno. Il costo per la disattivazione del servizio è di 24,90 euro per la FTTH e di 54,90 euro per la tecnologia wireless FWA.

Attiva Eolo Più »