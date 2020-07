Di chi è questo numero fisso: come capire a chi appartiene un numero di telefono

Non è raro ricevere chiamate da numeri di telefono fisso sconosciuti e non salvati nella propria agenda digitale. Nella maggior parte dei casi, le chiamate ricevute sono collegate ad attività di tele marketing ma è possibile una chiamata sia legata a motivi di lavoro o personali. Come capire, quindi, a chi appartiene il numero che ci sta chiamando? Sfruttando i servizi disponibili in rete è possibile, nella maggior parte dei casi, rispondere a tale domanda. Ecco come capire a chi appartiene un numero di telefono.

Cosa si può fare quando si riceve una chiamata da un numero fisso sconosciuto? Al giorno d’oggi, buona parte delle chiamate in arrivo da numeri fissi non salvati in rubrica sono legate ad attività di tele marketing, spesso aggressivo e talvolta fraudolento. Chi utilizza il proprio telefono per motivi di lavoro, ad esempio per restare in contatto con clienti e fornitori, può ricevere chiamate di ogni tipo. Non è raro, quindi, ricevere una telefonata da un numero di telefono fisso sconosciuto ed avere la necessità di risalire all’identità di chi ha chiamato.

Per capire a chi appartiene un numero di telefono ed, in particolare, un numero di telefono fisso è possibile ricorrere a diversi servizi disponibili in rete. In pochi secondi, grazie a questi servizi, sarà possibile identificare l’identità di chi ha chiamato ed, eventualmente, richiamarlo con la certezza che la telefonata ricevuta non era legata a motivi di tele marketing. Per scoprire a chi è intestato il numero fisso da cui si è ricevuto una chiamata, quindi, bisognerà sfruttare le potenzialità del web.

Ricordiamo, inoltre, che non tutti i provider di rete fissa offrono il servizio di visualizzazione del numero chiamante. Per sfruttare tale servizio, quindi, è necessario individuare una delle migliori offerte Internet casa che mette a disposizione la visualizzazione dei numeri chiamanti tramite il telefono fisso. Per quanto riguarda il cellulare, invece, la visualizzazione del numero è sempre attiva con tutti gli operatori.

Ecco, quindi, cosa fare per capire di chi è il numero sconosciuto da cui sono state ricevute delle telefonate.

Ricerca online: Google può offrire le prime informazioni

Cosa fare, quindi, dopo aver ricevuto una telefonata da un numero sconosciuto? Il primo passo per poter capire a chi appartiene un numero di telefono è rappresentato da una ricerca online. Effettuando una ricerca tramite il motore di ricerca di Google, utilizzando come parole chiave esclusivamente il numero di telefono in questione, sarà possibile ottenere le prime informazioni preliminari in merito alla possibile identità del numero.

Questa strada permette di capire, rapidamente, se il numero cercato appartiene ad una determinata attività commerciale, ad un’azienda o ad un ufficio. Se si riceve una chiamata da un’azienda, ad esempio per motivi di lavoro, molto probabilmente il numero fisso visualizzato sarà riportato anche all’interno de sito web dell’azienda stessa. Lo stesso vale per un negozio o per qualsiasi altra attività commerciale.

Con una breve ricerca online, quindi, sarà possibile ottenere le prime informazioni preliminari sul numero da cui si è ricevuta una telefonata. In molte situazioni, basta cercare online il numero di telefono per poter risalire, rapidamente, al suo intestatario. Nel caso in cui, invece, una ricerca tramite Google non dia i frutti sperati sarà possibile utilizzare altri servizi web specifici che potrebbero far luce sulla questione

Utilizzare alcuni servizi web specifici

Oltre ai motori di ricerca, è possibile tentare di capire a chi appartiene un numero fisso grazie ad altri servizi specifici. E’ il caso, ad esempio, di Tellows, un sito (disponibile anche come app per smartphone) che può contare su di una ricca community di utenti registrati. Gli utenti di Tellows inviano, costantemente, segnalazioni in merito a chiamate ricevute da numeri fissi sconosciuti.

In questo modo, grazie alle segnalazioni degli utenti, è possibile capire se un determinato numero appartiene ad un call center (risultando quindi al centro di attività di telemarketing) oppure ad un servizio clienti. Nel caso in cui non ci dovessero essere segnalazioni in merito ad un determinato numero, molto probabilmente l’utenza in questione non fa riferimento ad un call center oppure è appena stata attivata.

In rete ci sono anche altri siti che offrono database di numeri con informazioni precise e sempre molto aggiornate. Tra questi segnaliamo Truecaller, anche in questo caso disponibile anche tramite app, che può rappresentare un valido strumento per risalire all’identità di un numero di telefono sconosciuto.

Ricerca per numero con PagineBianche e PagineGialle

Un tempo, in ogni casa italiana, c’erano gli elenchi telefonici da utilizzare per poter recuperare, velocemente, un numero di telefono. Oggi gli elenchi telefonici si sono digitalizzati ma continuano ad offrire un servizio completo ed efficiente. Per risalire all’identità di un numero di telefono sconosciuto è, quindi, possibile visitare i siti web di PagineBianche (paginebianche.it) e PagineGialle.it (paginegialle.it) che possono rappresentare validi strumenti per risalire al proprietario di un determinato numero di telefono.

Per quanto riguarda PagineBianche, è possibile attivare una ricerca di questo tipo cliccando, nella home page, sull’opzione “Numero di telefono” ed inserendo, nell’apposita barra di ricerca, il numero fisso di cui si sta cercando il proprietario. Un servizio simile viene proposto anche da PagineGialle. Basta cliccare sull’opzione “Numero di telefono” per accedere al database dei numeri. Nel campo di ricerca, poi, bisognerà inserire il numero sconosciuto per verificarne l’identità.

I servizi offerti da PagineBianche e PagineGialle sono disponibili anche tramite app. Le app dei due servizi sono scaricabili gratuitamente dal Google Play Store, per smartphone e tablet Android, e dall’Apple App Store, per iPhone e iPad. Le funzioni disponibili tramite l’app sono le stesse che possono essere utilizzate tramite i siti ufficiali.

Cosa fare se il numero sconosciuto è un cellulare

Se si riceve una chiamata da un numero di cellulare sconosciuto alcune delle soluzioni illustrate in precedenza potrebbero non essere utili. Una prima ricerca preliminare tramite Google potrebbe risolvere il problema anche se, molto probabilmente, le informazioni disponibili saranno poche.

In questo caso, è possibile sfruttare le applicazione del nostro smartphone per tentare di risolvere il mistero dell’identità del numero chiamante. Dopo aver ricevuto una chiamata da un numero di cellulare sconosciuto, è possibile salvare in rubrica il numero in questione.

Successivamente, per tentare di scoprire l’identità dell’utente che ha chiamato, si potrà utilizzare il database di WhatsApp, probabilmente l’app di messaggistica più utilizzata in Italia. Basterà aprire l’applicazione e dare un’occhiata al profilo del contatto appena salvato. La descrizione del profilo e, soprattutto, la sua immagine potrebbero far luce sull’identità del proprietario del numero di cellulare sconosciuto da cui è arrivata la chiamata.

Oltre a WhatsApp, è possibile utilizzare anche altri servizi analoghi che richiedono il numero di cellulare per la registrazione. Ad esempio, è possibile utilizzare il database di Telegram oppure quello di Skype, servizio utilizzato spesso in ambito professionale. Anche Messenger, il servizio di messaggistica di Facebook, può essere utilizzato per risalire all’identità del proprietario di un numero di cellulare sconosciuto.

Utilizzare le app per ottenere informazioni sul di un numero di cellulare sconosciuto è un “trucco” che può tornare utile e che è a disposizione di chiunque abbia uno smartphone.

Cosa fare se non si riesce a capire a chi appartiene un numero di telefono

Può capitare di non riuscire a capire a chi appartiene un numero di telefono. Le motivazioni che rendono impossibile l’identificazione di un numero possono essere diverse. Un utente potrebbe non aver dato il consenso ad includere il suo numero nell’elenco telefono di PagineBianche. Allo stesso modo, un ufficio potrebbe non aver reso disponibile il proprio numero tramite PagineGialle e non avere riferimenti online.

Se non si riesce ad individuare il soggetto a cui appartiene un numero di telefono è necessario valutare, con attenzione, il da farsi. Tra le opzioni a propria disposizione troviamo:

richiamare il numero sconosciuto e chiedere informazioni; se il numero ha un prefisso italiano, infatti, basterà effettuare una chiamata normale per tentare di risalire all’identità di chi ha chiamato; spesso, alcuni numeri di call center non accettano chiamate in entrata mentre se si tratta di un ufficio, di un negozio o di un privato il telefono squillerà normalmente

e chiedere informazioni; se il numero ha un prefisso italiano, infatti, basterà effettuare una chiamata normale per tentare di risalire all’identità di chi ha chiamato; spesso, alcuni numeri di call center non accettano chiamate in entrata mentre se si tratta di un ufficio, di un negozio o di un privato il telefono squillerà normalmente inserire il numero nella lista nera del proprio dispositivo; in questo modo, tutte le chiamate verranno automaticamente bloccate e non sarà più possibile per il numero inserito in lista nera ottenere una risposta; le chiamate continueranno ad arrivare ma verranno automaticamente bloccate dal telefono che, quindi, non squillerà

Se il numero sconosciuto non si riferisce ad un’utenza italiana (quindi non ha il prefisso +39 o 0039) tentare di richiamarlo potrebbe essere molto costoso. Nella maggior parte dei casi, infatti, le chiamate internazionali vengono tariffate a consumo e presentano costi molto elevati. Prima di richiamare un numero, quindi, bisogna analizzare con attenzione il formato al fine di verificare che si tratti effettivamente di un numero italiano. Solo in questi casi, infatti, un’eventuale chiamata non presenterà costi. Se, invece, si risponde ad una chiamata da un numero estero non sono previsti addebiti.

