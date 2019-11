Conto Corrente Illimity: caratteristiche e recensione a cura di SosTariffe.it

Tariffe Conto illimity ZERO SPESE Dettagli

Nel panorama delle banche online, senza filiali e con conti gestibili tramite app o sito, da settembre è attiva in Italia anche Illimity Bank. Il Ceo del gruppo è Corrado Passera, ex ministro dello Sviluppo economico e delle Infrastrutture e Trasporti.

La nuova banca offre ai clienti in promozione il conto Plus illimity. Grazie alla promozione, il conto Plus illimity è gratuito per il primo anno senza condizioni e sarà azzerabile anche dopo rispettando 2 tra queste 3 condizioni: accredito stipendio/pensione, la presenza di almeno 2 mandati SDD sul conto (es. utenze luce o gas, rate della palestra o del telefono, Netflix, Spotify, ..) o spese mensili con le carte di almeno 300€. In mancanza delle condizioni di azzeramento dopo il periodo promozionale il conto Plus avrà un canone di 8,50€ al mese.

Altrimenti dopo il 2° anno per mantenere la gratuità anche senza le condizioni di azzeramento, sarà possibile passare al conto Smart, con pochi click e direttamente all’interno dell’homebanking del conto.

Il Conto Plus illimity include gratuitamente una carta di debito internazionali, prelievi gratuiti in tutto il mondo ma solo per importi di almeno 100€, una carta di credito, bonifici istantanei illimitati.

Il conto Smart invece non prevede nessuna spesa di canone annuo ma prevede un numero più limitato di operazioni/servizi gratuiti inclusi nel conto (es. carta di credito è a pagamento, i prelievi gratuiti sono solo 3 al mese e solo in Europa per importi di almeno 100 €)

Per confrontare i migliori conti correnti a canone zero e farvi un’idea della convenienza delle proposte di Illimity utilizzate il comparatore di SosTariffe.it. Lo strumento metterà a paragone i contratti dei diversi istituti e in uno schema riassuntivo vi restituirà i principali indicatori per aiutarvi nella scelta. Potrete personalizzare la ricerca selezionando tra i filtri a disposizione i limiti e le caratteristiche del vostro conto.

Le spese dei conti Smart e Plus

Analizziamo le due soluzioni separatamente. Iniziamo con il Conto Illimity Smart, come appena visto è una soluzione agevole, a canone zero e anche la carta di debito associata al conto è a canone zero. Questa versione del conto corrente prevede una serie di vantaggi per i clienti. Ad esempio, sono inclusi nel piano 3 prelievi al mese da almeno 100€ l’uno senza commissioni se effettuati in Ue. Per i restanti prelievi di contante tramite ATM si pagheranno 1.50 € in Ue e 2 € nel resto del mondo.

Scopri Conto Corrente Illimity

Anche i bonifici saranno gratuiti in Italia, solo se si richiederà la modalità di pagamento istantaneo saranno addebitati 2 € di spesa per il servizio. Tutti i rapporti su movimenti e saldi del conto saranno gratuiti e consultabili su app e pagina personale di Illimity, se invece verranno richieste delle copie cartacee si dovranno pagare 2 € per ciascun documento richiesto. Al conto Smart non è associata gratuitamente alcuna carta di credito: se la richiedi avrà un canone di 20€ all’anno

Annunci Google

Le spese fisse del conto Plus invece sono le seguenti:

Primo anno canone azzerato

Dal secondo anno canone da 25.50€ ogni 3 mesi – sarebbero 8.50 € al mese

Imposta di bollo da 34.20€

Se i clienti però rispetteranno almeno due delle condizioni proposte dalla banca potranno ottenere un canone zero anche negli anni successivi al primo promozionale. Per ottenere il bonus è necessario:

chiedere l’accredito dello stipendio (o della pensione) o ricevere un bonifico di almeno 750 € al mese

avere attivi due servizi di domiciliazione

spendere almeno 300 € con carte di pagamento legate al conto corrente

L’azzeramento del canone del conto Plus avverrà solo se si verificheranno due delle 3 condizioni appena descritte.

Altri costi e commissioni

L’altra differenza tra i due conti è costituita dal numero di prelievi gratuiti che i titolari potranno effettuare. Se con il conto Smart erano solo 3 da almeno 100 € in un mese, con Plus le operazioni da ATM gratuite sono illimitate in tutto il mondo ma solo se uguali o superiori a 100 €. Per i prelievi inferiori a questa cifra saranno applicate le stesse commissioni già viste per il conto Smart (1.50 € in UE e 2 € all’estero).

Al conto Plus è inoltre associabile gratuitamente una carta di credito Illimity (di cui a breve illustreremo le caratteristiche), mentre con la versione Smart è inclusa gratuitamente solo la carta di debito (il bancomat), mentre la carta di credito ha un canone di 20 € all’anno.

Nel foglio informativo sui due contratti della Banca Illimity viene riportato in modo esplicito che se non è richiesto in modo diretto dal cliente saranno applicate le condizioni del conto Plus. Attenzione quindi a specificare quale delle due versioni di Illimity volete sottoscrivere.

Altre spese da considerare sono quelle relative ad alcune operazioni internet banking, come il pagamento delle bollette o delle utenze online con PagoPa o CBill (ciascuna operazione avrà un costo di 1.95€) oppure del bollo auto (1.90€ di commissione). I versamenti per F24 o MAV e RAV non comporteranno spese extra.

Come ricaricare il conto con carta

Il conto illimity può essere ricaricato con accrediti da carte di altre banche o con bonifici da altri conti corrente. La prima ricarica con carta è gratuita; per le successive operazioni però sarà applicata una commissione variabile, pari al 2% dell’importo ricaricato.

Per queste operazioni di ricarica sono previsti dei limiti giornalieri e mensili: ad esempio con la carta si possono ricaricare al massimo 250 € alla volta e se ne possono effettuare un massimo di 2 in 24 ore. In un mese l’importo massimo che può essere versato con questa modalità sul proprio conto Illimity è di 2500 €.