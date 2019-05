Conti correnti giovani: 5 offerte zero spese a confronto

La scelta del miglior conto corrente da attivare passa per l’analisi di un gran numero di fattori, a partire dalle proprie esigenze in materia di gestione del denaro e di risparmio. Per i più giovani, solitamente, è fondamentale scegliere un conto corrente che sia flessibile e pratico da utilizzare, andando a sfruttare al massimo i canali digitali, e che, nello stesso tempo risulti completamente gratuito andando così a massimizzare i vantaggi inclusi nel conto. Ecco le migliori 5 offerte per un conto corrente a zero spese per giovani.

Ecco le migliori soluzioni per i giovani che vogliono attivare un conto corrente a zero spese

I conti correnti per giovani devono presentare caratteristiche specifiche risultando particolarmente comodi e vantaggiosi grazie ad un’elevata flessibilità nell’utilizzo e, soprattutto, alla totale assenza di spese accessorie a partire dal canone annuo del conto corrente che dovrà essere gratuito.

La scelta del miglior conto corrente per i clienti più giovani passa, quindi, per l’analisi di alcune delle principali opzioni presenti, ad oggi, sul mercato italiano. Fortunatamente, ad oggi, in Italia sono presenti un gran numero di opzioni per chi è in cerca di un conto corrente che riesca ad abbinare la possibilità di sfruttare il canone gratuito e tutti i vantaggi legati ad un utilizzo completamente “digitale” del proprio conto.

Tutte queste soluzioni sono disponibili direttamente online e potranno essere attivate, con pochi click, tramite il portale ufficiale dell’istituto di riferimento. Di seguito vedremo alcune delle migliori soluzioni per attivare un conto corrente giovani con canone gratuito andando ad analizzare tutte le caratteristiche dei conti proposti ed i relativi vantaggi offerti ai clienti.

Ecco, quindi, le migliori opzioni per i più giovani in cerca di un conto corrente gratuito:

1. Conto Corrente Digital di CheBanca!

Una delle migliori soluzioni per chi è in cerca di un conto corrente a zero spese è rappresentata dal Conto Corrente Digital di CheBanca!. Si tratta di un conto corrente gestibile completamente online, tramite il portale ufficiale di CheBanca! oppure tramite l’applicazione per dispositivi mobili, che presenta diverse caratteristiche molto vantaggiose per gli utenti a partire dal canone annuo nullo.

Chi sceglie il Conto Corrente Digital di CheBanca! può effettuare operazioni illimitate online, tramite gli strumenti messi a disposizione dall’istituto, e può contare su di una carta di debito gratuita con prelievi gratuiti in tutto il mondo. Da notare, inoltre, che c’è la possibilità di richiedere la Carta di Credito di CheBanca! con canone annuo di 24 Euro ma azzerabile nel caso in cui venga utilizzata per almeno 5 mila Euro all’anno.

2. Conto Webank

Un’ottima alternativa per un giovane che punta ad attivare un nuovo conto corrente a zero spese viene proposta dal Conto Webank, un conto che offre tanti servizi a costo zero. Chi sceglie il conto di Webank su di un conto corrente con canone annuo gratuito e su di una carta di debito con possibilità di effettuare prelievi senza commissioni in area Euro.

Da notare che, per chi sceglie il Conto Webank, c’è la possibilità di ottenere 80 Euro di buoni carburanti IP. Per sfruttare la promozione è sufficiente, dopo aver aperto il conto, effettuare l’accredito dello stipendio oppure aprire una linea vincolata a 12 mesi, senza possibilità di svincolo, da almeno 1.000 Euro

3. Conto corrente Widiba

Il Conto Widiba è un’ottima soluzione per chi cerca un conto corrente a zero spese che possa garantire diversi servizi aggiuntivi. Questo conto è gratuito per i primi 12 mesi per tutti i nuovi clienti e diventerà gratuito per sempre effettuando l’accredito dello stipendio. Per i nuovi clienti c’è, inoltre, la possibilità di sfruttare un tasso d’interesse pari all’1.6% su nuovi vincoli a 6 mesi.

Il conto corrente di Widiba presenta una carta di debito con prelievi gratuiti in Italia per importi superiori ai 100 Euro. Da notare, inoltre, la possibilità di richiedere la Carta di Credito Classic con canone trimestrale di 5 Euro. Con Widiba è anche possibile effettuare pagamenti sia con Apple Pay che con Google Pay.

4. Conto corrente N26

Un’altra ottima opzione per i giovani alla ricerca di un conto corrente a zero spese è rappresentata dal Conto Corrente N26, una soluzione davvero molto interessante che, puntando tantissimo sui canali digitali, risulta essere tra le migliori opzioni in assoluto per quanto riguarda flessibilità e convenienza. Il Conto N26 è completamente gratuito ed include una carta di debito con prelievi gratuiti in Euro.

Da notare, inoltre, che il Conto N26 presenta tante funzioni “smart” come la possibilità di sfruttare un monitoraggio avanzato delle proprie spese, inserendo hashtag per le transizioni ed impostando limiti di spesa mensili, il supporto ad Apple Pay e la possibilità di inviare denaro ai propri amici in modo praticamente istantaneo.

5. Conto HYPE

Tra i migliori conti a zero spese che si rivelano ideali per i clienti più giovani troviamo anche il Conto Hype, una soluzione davvero interessante sotto diversi punti di vista. Si tratta di un conto corrente completamente gratuito che include una carta di debito con prelievi senza commissioni in tutto il mondo.

Il conto supporta appieno il pagamento tramite smartphone e presenta la possibilità di eseguire operazioni illimitate e senza spese aggiuntive. Il Conto Hype è gestibile completamente online ed offre un gran numero di funzioni “smart” per poter monitorare la spesa e gestire al meglio il proprio denaro.

