Come valutare la copertura degli operatori mobile a Gennaio 2023

La copertura è uno dei fattori più importanti nella scelta di un operatore di telefonia mobile. Sapere se si è raggiunti dal segnale è infatti una condizione necessaria per poter comunicare. Ciò diventa ancora più importante se si dispone di uno smartphone con supporto al 5G, dato che le reti di ultima generazione sono ancora in corso di implementazione nel nostro Paese.

Le migliori offerte degli operatori e copertura di gennaio 2023

Le migliori offerte di telefonia mobile Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Optima Super Mobile di Optima illimitati 100 GB in 4G+ fino a 60 Mbps 4,95 euro 2 Entry di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro 3 Spusu 50 di Spusu

2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G 5,98 euro 4 ho. 6,99 di ho. Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 euro 5 Very 6,99 di Very Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 euro 6 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 150 GB in 5G 7,95 euro 7 Giga 100 di Iliad illimitati 100 GB in 4G/4G+ 7,99 euro 8 Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile illimitati 230 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con Autoricarica 9,99 euro 9 Giga 150 di Iliad illimitati 150 GB anche in 5G 9,99 euro 10 TIM 5G Power Famiglia illimitati illimitati in 5G con TIM Unica primo mese gratuito, poi 9,99 euro 11 Creami Extra WOW 150 di PosteMobile illimitati 150 GB in 4G+ 9,99 euro 12 Infinito Black Edition di Vodafone illimitati illimitati in 5G 39,99 euro 13 Di Più Full 5G di WindTre minuti illimitati e 200 SMS 100 GB in 5G 14,99 euro

Oggi sono pochi gli operatori a garantire una copertura in 5G, che ancora non è del tutto omogena a livello nazionale. Alcuni gestori virtuali, che quindi si appoggiano alle reti di altre aziende, permettono poi di navigare in 4G a una velocità inferiore alla media. Per confrontare le offerte dei diversi operatori e trovare quella più adatta in base a copertura e prestazioni di rete potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it.

TIM raggiunge in 4G la quasi totalità della popolazione italiane e sta ampliando la sua copertura 5G per navigare fino a 2 Gbps in download, oggi garantita in alcune aree delle città di Chieti, Matera, Catanzaro, Cosenza, Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Trieste, Udine, Roma, Genova, Savona, Bergamo, Brescia, Como, Milano, Monza, Macerata, Ivrea, Novara, Torino, Andria, Bari, Lecce, Nuoro, Sassari, Catania, Firenze, Bolzano, Trento, Perugia, Terni, Belluno, Padova, Rovigo, Venezia e Verona.

TIM 5G Power Famiglia con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica (altrimenti 5 GB) a 9,99 euro al mese. Per i nuovi clienti il primo mese e attivazione sono gratuiti se la si acquista online. Questa offerta è disponibile solo per chi ha già la linea fissa con TIM. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Tra le migliori offerte dell’operatore si può attivare TIM 5G Power Famiglia con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica, altrimenti 5 GB, a 9,99 euro al mese. La promozione riservata ai clienti fisso e mobile di TIM resta valida fino a quando non si disattiva la connessione di casa. Il primo mese e attivazione sono gratuiti acquistando la tariffa online. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Con TIM Unica si paga con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Un altro operatore che si appoggia alla rete di TIM è Kena Mobile, che garantisce una copertura in 4G su tutto il territorio nazionale fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. La sua migliore offerta è Kena 9,99 230GB STAR con minuti illimitati, 1000 SMS e 230 GB a 9,99 euro al mese. Se si attiva il servizio di Ricarica automatica si ottengono altri 50 GB aggiuntivi. SIM e spedizione sono gratuite. L’attivazione è di 4,99 euro. In Ue è possibile navigare fino a 9,5 GB in roaming. La tariffa è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati con portabilità

Anche Vodafone ha una copertura quasi totale della popolazione italiana in 4G mentre in 5G outdoor raggiunge il 90% degli abitanti di Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Genova, Verona, Firenze, Palermo e Bari. Altre città coperte in 5G dall’operatore sono: Alessandria, Altamura, Ancona, Andria, Arezzo, Asti, Bergamo, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caserta, Casoria, Catania, Catanzaro, Cinisello Balsamo, Como, Ferrara, Foggia, Forlì, Giuliano in Campania, Grosseto, L’Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Marsala, Messina, Modena, Monza, Novara, Padova, Parma, Perugia, Pescara, Pisa, Pistoia, Pozzuoli, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Salerno, Sassari, Sesto San Giovanni, Siracusa, Taranto, Terni, Torre del Greco, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia e Vicenza.

L’offerta per navigare alla massima velocità sulla rete di Vodafone è Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G (1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue) a 39,99 euro al mese con Smart Pay. E’ anche incluso un mese di Rete Sicura, che si disattiva poi in automatico. L’attivazione è di 6,99 euro. Scegliendo il pagamento automatico su conto corrente o carta di credito avete inclusi anche 5G Priority Pass e tutti i vantaggi di Vodafone Club+ come 10 GB aggiuntivi al mese, sconti su alcuni marchi e sui dispositivi elettronici nei Vodafone Store oltre a 6 mesi di Infinity+.

Un altro operatore che si appoggia alla rete di Vodafone è ho. Mobile, che raggiunge il 98% della popolazione fino a 30 Mbps in download e upload. Con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati dopo un mese dall’acquisto dell’offerta se non soddisfatti potete recedere gratuitamente e richiedere il rimborso online con due clic di tutte le spese sostenute. Tra le sue offerte più interessanti abbiamo:

ho. 6,99 con minuti e SMS illimitati e 100 GB a 6,99 euro al mese più una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue è possibile navigare fino a 5,8 GB in roaming

con minuti e SMS illimitati e a più una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue è possibile navigare fino a 5,8 GB in roaming ho. 7,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB a 7,99 euro al mese più una ricarica da 8 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue è possibile navigare fino a 6,6 GB in roaming

Entrambe le tariffe sono disponibili per chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati con portabilità. Per chi passa a ho. Mobile mantenendo il proprio il numero entro il 31 gennaio si ha incluso un buono da 10 euro da spendere su Amazon.it.

Optima grazie alla rete di Vodafone permette di navigare in 4G+ fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Con Optima Super Mobile avete inclusi minuti e SMS illimitati e 100 GB a 4,95 euro al mese. L’attivazione è di 9,90 euro. L’operatore permette di utilizzare tutti i minuti e i Giga anche in Europa e non ci sono vincoli. Al costo di 2 euro si possono avere 2 GB aggiuntivi.

Postemobile permette di navigare fino a 150 Mbps in 4G o 300 Mbps in 4G+ sulla rete di Vodafone. Con la sua offerta Creami Extra WOW 150 potete avere minuti e SMS illimitati e 150 GB a 9,99 euro al mese. Acquistandola online l’attivazione e spedizione sono gratuite mentre la SIM costa 20 euro con 10 euro di traffico incluso. In Ue è possibile navigare fino a 9,10 GB in roaming.

La copertura di WindTre è invece del 99,7% della popolazione in 4G e il 95,9% in 5G. Una delle sue offerte più convenienti è Di Più Full 5G con minuti illimitati (+ 50 minuti verso l’estero), 200 SMS e 100 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Easy Pay. La tariffa include anche accesso prioritario alla rete dell’operatore (Priority Pass), blocco dei servizi a sovrapprezzo, assistenza dedicata e senza attese dal servizio clienti 159 e uno smartphone Xiaomi Redmi 10 5G opzionale. L’attivazione di 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistandola online. La SIM costa 10 euro.

Altri operatori che si appoggiano alla rete di WindTre sono:

Elimobile, che raggiunge il 99,7% della popolazione in 4.5G. Con Entry avete minuti illimitati, 100 SMS e 30 GB in 4.5G a 4,99 euro al mese. L’offerta include anche una prima ricarica in regalo, 50 elicoin per acquistare contenuti sull’app Elisium e il servizio Run with Me per ottenere 10 elicoin per ogni chilometro percorso. In Ue si possono utilizzare 60 minuti e 1 GB in roaming. Attivazione a 9,99 euro.

Very Mobile, che raggiunge il 99,7% della popolazione in 4G fino a 30 Mbps in download e upload. Una delle sue migliori offerte è Very 6,99 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 6,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Se la si acquista entro il 31 gennaio si ottiene un buono di 10 euro da spendere su Amazon.it. La tariffa è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati con portabilità del numero. In Ue è possibile navigare fino a 6,9 GB in roaming.

Con l’iniziativa Giga Green ogni Giga consumato può essere utilizzato per sostenere progetti per la riqualificazione ambientale del Paese, come la pulizia di spiagge e fondale o la riforestazione di aree colpite da calamità, o di approfittare di sconti, bonus e coupon esclusivi dei partner di Very. I vantaggi spaziano dalla mobilità agli accessori, dai viaggi al benessere.

Spusu, che permette di navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload. Con Spusu 50 avete inclusi 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G+ a 5,98 euro al mese per sempre. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. L’offerta include anche 100 GB di riserva, da utilizzare quando finiscono quelli previsti dal piano, e il servizio Riserva Dati per convertire il traffico voce e dati non consumato nel mese in Giga aggiuntivi disponibili dal rinnovo successivo e che non hanno scadenza. In Ue è possibile navigare fino a 5,45 GB in roaming.

Iliad è stato eletto da OpenSignal il primo operatore in Italia per disponibilità di rete mobile e afferma di raggiungere oltre 3.000 città in 5G e oltre il 99% della popolazione in 4G. Le sue offerte più richieste sono:

Giga 100 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. Attivazione e spedizione sono gratuite mentre la SIM costa 9,99 euro. In Ue è possibile navigare fino a 8 GB in roaming.

Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB anche in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione e spedizione sono gratuite mentre la SIM costa 9,99 euro. In Ue è possibile navigare fino a 10 GB in roaming.

Se si attiva Giga 150 con pagamento automatico su carta di credito o di debito si ha incluso anche uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica dello stesso operatore. Con IliadBox al prezzo di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese, potrete avere inclusi una connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload sulla rete FTTH EPON, suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi, chiamate illimitate, attivazione e modem con supporto al Wi-Fi in comodato d’uso gratuito. Il prezzo dell’installazione è di 39,99 euro.

Fastweb raggiunge in 5G alcune grandi città come Milano, Bologna, Roma e Napoli con l’obiettivo di arrivare al 90% della copertura del territorio italiano entro il 2025. Con Fastweb Mobile avete minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB a 7,95 euro al mese. La SIM costa 10 euro mentre attivazione e spedizione sono gratuite acquistandola online. L’offerta include anche i corsi della Fastweb Digital Academy. In Ue è possibile navigare fino a 8 GB in roaming.

