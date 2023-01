Offerte low-cost per il mobile: le promozioni di Gennaio 2023

Scopri le migliori offerte low cost mobile di gennaio per avere fino a 230 GB in 4G o 150 GB in 5G a meno di 10 euro al mese. Ecco le tariffe più convenienti del mese

Se state pensando di spendere troppo per la vostra offerta di telefonia mobile forse è arrivato il momento di cambiare operatore. Potete farlo con pochi e semplici passi e anche mantenere il numero se richiedete la portabilità, che ricordiamo è sempre gratuita. Con le offerte low cost mobile potete avere tanti Giga a un mezzo anche molto inferiore rispetto a quello proposto da marchi storici come Vodafone, TIM o WindTre. In più oggi anche con alcuni gestori low cost è possibile navigare alla massima velocità in 5G.

Le migliori offerte low cost mobile di gennaio 2023

Le migliori offerte degli operatori low cost Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Optima Super Mobile di Optima illimitati 100 GB in 4G+ fino a 60 Mbps 4,95 euro 2 Entry di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro 3 Spusu 50 di Spusu

2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G 5,98 euro 4 ho. 6,99 di ho. Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 euro 5 Very 6,99 di Very Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 euro 6 Kena 6,99 130GB STAR di Kena Mobile minuti illimitati e 500 SMS 130 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con Autoricarica 6,99 euro 7 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 150 GB in 5G 7,95 euro 8 Kena 7,99 150GB STAR di Kena Mobile minuti illimitati e 500 SMS 150 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con Autoricarica 7,99 euro 9 Giga 100 di Iliad illimitati 100 GB in 4G/4G+ 7,99 euro 10 Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile minuti illimitati e 1000 SMS 230 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con Autoricarica 9,99 euro 11 Giga 150 di Iliad illimitati 150 GB anche in 5G 9,99 euro 12 Creami Extra WOW 150 di PosteMobile illimitati 150 GB in 4G+ 9,99 euro 13 ho. 9,99 di ho. Mobile illimitati 200 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 euro

Gli operatori low cost rientrano principalmente in due categorie. La prima è quella dei MVNO (Mobile Virtual Network Operator), che sfruttano le reti di altri gestori per erogare i loro servizi voce e Internet. Alla fascia “low cost” appartengono comunque anche altri marchi come Iliad o Fastweb, che sebbene dispongano di una infrastruttura proprietaria prevedono tariffe a basso prezzo, senza vincoli e puntano sulla trasparenza. Per confrontare le offerte low cost mobile e trovare quella più adatta alle vostre esigenze e abitudini di consumo potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it.

Kena Mobile è l’operatore low cost di TIM e prevede offerte senza vincoli o costi nascosti. Le sue migliori offerte sono riservate a chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati con portabilità del numero:

Kena 6,99 130GB STAR con minuti illimitati, 500 SMS e 130 GB in 4G fino a 60 Mbps in download a 6,99 euro al mese. Attivando il sistema di ricarica automatica si hanno 50 GB in più al mese. Attivazione a 4,99 euro con SIM e spedizione gratuite. In Ue si possono utilizzare fino a 7 GB per la navigazione in roaming.

Kena 7,99 150GB STAR con minuti illimitati, 500 SMS e 150 GB in 4G fino a 60 Mbps in download a 7,99 euro al mese. Attivando il sistema di ricarica automatica si hanno 50 GB in più al mese. Attivazione a 4,99 euro con SIM e spedizione gratuite. In Ue si possono utilizzare fino a 8 GB per la navigazione in roaming.

Kena 9,99 230GB STAR con minuti illimitati, 1000 SMS e 230 GB in 4G fino a 60 Mbps in download a 9,99 euro al mese. Attivando il sistema di ricarica automatica si hanno 50 GB in più al mese. Attivazione a 4,99 euro con SIM e spedizione gratuite. In Ue si possono utilizzare fino a 9,5 GB per la navigazione in roaming.

Kena Mobile consente comunque di cambiare piano quando si vuole senza costi aggiuntivi.

ho. Mobile è invece l’operatore low cost di Vodafone e ha il vantaggio di permettere di provare le sue offerte per un mese con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati e se non volete continuare con il gestore potete poi richiedere il rimborso di tutte le spese sostenute con una breve procedura online che richiede appena due clic. In più fino al 31 gennaio chi porta il suo numero in ho. ottiene un buono da 10 euro da spendere su Amazon.it. Le sue migliori tariffe oggi disponibili sono:

ho. 9,99 con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G fino a 30 Mbps a 9,99 euro al mese . Bisogna poi aggiungere una ricarica da 10 euro da cui viene scalato il primo rinnovo. Attivazione e SIM sono gratuite. In Ue si possono utilizzare fino a 9,1 GB per la navigazione in roaming.

con minuti e SMS illimitati e fino a 30 Mbps a . Bisogna poi aggiungere una ricarica da 10 euro da cui viene scalato il primo rinnovo. Attivazione e SIM sono gratuite. In Ue si possono utilizzare fino a 9,1 GB per la navigazione in roaming. ho. 6,99 con minuti e SMS illimitati e 100 GB fino a 30 Mbps a 6,99 euro al mese . Bisogna poi aggiungere una ricarica da 10 euro da cui viene scalato il primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue si possono utilizzare fino a 5,8 GB per la navigazione in roaming.

con minuti e SMS illimitati e fino a 30 Mbps a . Bisogna poi aggiungere una ricarica da 10 euro da cui viene scalato il primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue si possono utilizzare fino a 5,8 GB per la navigazione in roaming. ho. 7,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB fino a 30 Mbps a 7,99 euro al mese. Bisogna poi aggiungere una ricarica da 10 euro da cui viene scalato il primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue si possono utilizzare fino a 6,6 GB per la navigazione in roaming.

Tutte le tariffe sopra descritte sono riservate a chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati con portabilità del numero.

Restando tra gli operatori virtuali che si appoggiano alla rete di Vodafone abbiamo anche:

Optima con la sua Optima Super Mobile, che include minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G+ fino a 60 Mbps in download a 4,95 euro al mese. Attivazione a 9,90 euro. In Europa avete inclusi tutti i minuti e Giga inclusi nel piano.

Postemobile con la sua Creami Extra WOW, che include minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps a 9,99 euro al mese. Acquistandola online l’attivazione e spedizione sono gratuite. La SIM costa 20 euro con 10 euro di traffico incluso. In Ue si possono utilizzare fino a 9,10 GB per la navigazione in roaming.

Iliad è un’eccezione tra gli operatori economici in quanto dispone di una sua rete proprietaria. Le sue offerte low cost mobile sono senza vincoli o costi nascosti e data l’assenza di rimodulazioni il prezzo è fisso per sempre. Le sue promozioni più interessanti sono:

Giga 100 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. Attivazione e spedizione sono gratuite mentre la SIM costa 9,99 euro. In Ue si possono utilizzare fino a 8 GB per la navigazione in roaming.

Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB anche in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione e spedizione sono gratuite mentre la SIM costa 9,99 euro. In Ue si possono utilizzare fino a 10 GB per la navigazione in roaming.

Attivando Giga 150 con pagamento automatico su carta di credito/debito avete anche uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica di Iliad. Per la rete fissa l’operatore propone navigazione illimitata fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload, suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi, sulla rete FTTH EPON insieme a chiamate illimitate, attivazione e modem con supporto al Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito. Il prezzo per i clienti con Giga 150 e pagamento automatico è di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Per l’attivazione servono 39,99 euro.

Very Mobile è tra gli operatori virtuali che si appoggia alla rete di WindTre. La sua migliore offerta è riservata ai clienti di Iliad o alcuni MVNO selezionati con portabilità:

Very 6,99 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 4,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Acquistandola entro il 31 gennaio si ha incluso un buono da 10 euro da spendere su Amazon.it. In Ue si possono utilizzare fino a 6,9 GB per la navigazione in roaming. Con Giga Green per ogni Giga consumato potete ricevere sconti, bonus e coupon da parte dei partner dell’operatore per la mobilità, viaggi, benessere e altro.

Altri due operatori low cost che utilizzano la rete di WindTre sono:

Elimobile con la sua Entry, che include minuti illimitati, 100 SMS e 30 GB in 4.5G a 4,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. L’offerta include anche una prima ricarica in regalo, 50 elicoin e altrettanti se ne ricevono ad ogni rinnovo. Le monete digitali permettono di acquistare contenuti a pagamento sull’app Elisium e con Run with Me potete raccoglierne fino a 1.500 semplicemente camminando. In Europa avete inclusi 60 minuti e 1 GB per la navigazione in roaming.

Spusu con la sua Spusu 50, che include 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 5,98 euro al mese per sempre. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Nell’offerta sono inclusi ache 100 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso. Con Riserva Dati potete trasformare i minuti, SMS e Megabyte non consumati nel mese in Giga aggiuntivi che non hanno scadenza e si possono utilizzare a partire dal mese successivo

Fastweb è invece oggi l’unico operatore virtuale a proporre un’offerta 5G, che è anche quella con il prezzo più basso sul mercato:

Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. Attivazione e spedizione sono gratuite acquistandola online mentre la SIM costa 10 euro. Sono anche inclusi i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali tra le più richieste dalle aziende. In Ue è possibile navigare fino a 8 GB in roaming.

