Caro bollette e aiuti dai fornitori: le iniziative di AGSM AIM

Il caro bolletta ha messo in ginocchio le famiglie italiane. Lo sanno bene ad AGSM AIM. La multiutility veronese attiva nei settori dell’energia elettrica, del gas e del teleriscaldamento ha registrato un’impennata delle telefonate dei clienti ai propri call center così come un boom di richieste di rateizzazione delle fatture di luce e gas nel 2022.

Alla luce di questo netto incremento del volume di contatti, AGSM AIM ha deciso di mettere in campo un piano di interventi per rafforzare le relazioni con i suoi 816mila clienti, fornendo risposte più tempestive agli stessi, accelerando le pratiche contrattuali e tendendo la mano (anche tramite accordi con la Caritas territoriale) alle famiglie maggiormente in difficoltà.

Caro bolletta: così AGSM AIM Energia aiuta i suoi clienti

CARO BOLLETTA: LE RICHIESTE DI AIUTO AD AGSM AIM 1 63mila chiamate ai call center a dicembre 2022 (sono state 30 mila a dicembre 2021) 2 27mila richieste di rateizzazione nel 2022 (sono state 7.500 nel 2021)

I numeri messi nero su bianco da AGSM AIM sono la fotografia più nitida di quanto il caro bolletta abbia pesato e continui a pesare come un macigno sulle tasche delle famiglie italiane. Ecco la “radiografia” della crisi fornita dal gruppo veronese:

il numero dei contatti ai call center è più che raddoppiato l'anno scorso, passando dalle 30mila chiamate di dicembre 2021 alle 63mila di dicembre 2022 con picchi giornalieri, solo per il numero dedicato a Verona, di 4.500 telefonate;

sono quadruplicate le richieste di rateizzazione delle bollette: dalle 7.500 del 2021 alle 27mila nel 2022 con un conseguente allungamento dei tempi di attesa agli sportelli vista la complessità delle pratiche richieste agli operatori.

Tra le ragioni che hanno spinto i clienti AGSM AIM Energia a mettersi in contatto con la società si annoverano:

la necessità di chiedere informazioni sulle bollette;

la necessità di richiedere dilazioni dei pagamenti;

la gestione di pratiche contrattuali e informazioni sullo stato di avanzamento delle stesse.

Di fronte al netto incremento delle richieste di contatti telefonici e con l’obiettivo di prevenire eventuali disagi, AGSM AIM ha deciso di scendere in campo a beneficio dei propri clienti. Come?

aumentando il numero di operatori ai call center;

riorganizzando i processi tra front office e back office per accelerare le pratiche contrattuali agli sportelli;

potenziando il servizio di video assistenza "InFace", disponibile sui siti www.agsmperte.it e aimenergy.it;

implementando l'area online "Fai da te" per visualizzare lo stato dei pagamenti e lo stato di avanzamento di una richiesta effettuata.

Eccola, dunque, la “ricetta” di AGSM AIM per garantire la sua collaborazione ai clienti in un momento in cui gli effetti della crisi energetica si abbattono ancora sulle famiglie.

“Siamo perfettamente consapevoli di quanto il particolare momento storico che stiamo vivendo stia mettendo in difficoltà famiglie, imprese e commercianti – commenta il presidente di AGSM AIM Federico Testa -, ed è per questo che abbiamo deciso di incrementare la possibilità di comunicare con i nostri operatori”. E aggiunge: “Siamo coscienti di quanto l’impennata del costo delle bollette negli ultimi mesi abbia messo in difficoltà soprattutto le fasce più deboli, tant’è che stiamo studiando per trovare tutti i modi concreti per aiutarle”.

Come? Innanzitutto rinsaldando i propri legami con realtà che operano nella rete socio-assistenziale del territorio, come la Caritas.

“Già dallo scorso anno – spiega il vice presidente AGSM AIM, Gianfranco Vivian – il nostro Gruppo ha attuato azioni per aiutare le persone più bisognose”. Azioni “che ci ha visti stringere accordi con la Caritas veronese e vicentina. Porteremo avanti questa iniziativa anche per quest’anno, allargando anche ad altri interlocutori sul territorio”.

Oltre a rafforzare le partnership a beneficio delle famiglie più vulnerabili, AGSM AIM Energia continuerà a offrire ai propri clienti la possibilità di rateizzare la bolletta in modo da alleggerire l’impatto finanziario e diluirlo nel tempo. Infine, la multiutility ricorda la possibilità di usufruire dei bonus sociali elettrico e gas riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto in base principalmente all’ISEE e al numero di componenti del nucleo familiare.

