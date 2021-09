Il blocco del Bancomat , ovvero della carta di debito, potrebbe essere necessario in circostanze ben precise, come nel caso del furto o dello smarrimento della stessa. Vediamo di seguito come bloccare il Bancomat Unicredit , facendo riferimento a tutti i numeri utili da chiamare in questa evenienza.

Come bloccare il Bancomat Unicredit?

Potrebbe succedere che, sfortunatamente, si perda il proprio Bancomat Unicredit o che ci si ritrovi nella spiacevole situazione in qualcuno qualcuno rubi la propria carta o se ne impossessi in un altro modo illecito, ovvero clonandola.

Cosa si può fare nel caso di furto, smarrimento o contraffazione del proprio Bancomat Unicredit? Ecco come funziona la procedura per bloccare la propria carta di debito, attraverso l’analisi delle diverse possibilità che si avranno a disposizione.

Come bloccare un Bancomat Unicredit

Ci sono diverse modalità delle quali si potrà disporre per bloccare la carta di debito Unicredit (ovvero il Bancomat). I clienti titolari di un conto corrente Unicredit che hanno aderito al servizio di Banca Multicanale potranno farlo seguendo una delle seguenti procedure.

La prima consiste nell’utilizzo dell’App Mobile Banking UniCredit. Si dovrà seguire il percorso > Prodotti > Carte > Gestione Carta > Stato carta > Seleziona il motivo del blocco carta.

In alternativa, sarà possibile accedere alla Banca via Internet, seguendo il percorso > Carta > Problemi con la carta > Seleziona il motivo del blocco carta. Chi utilizza ancora il vecchio ambiente di Banca via Internet dovrà invece seguire il percorso > Carte > Sicurezza > Blocco carta >Carte di credito/Prepagata > Blocco > Carte > Sicurezza > Blocco carta > Carte di debito > Blocco.

Sarà anche possibile accedere al servizio da sito mobile UniCredit e bloccare il Bancomat Unicredit tramite il seguente percorso > Prodotti > Carte > Problemi carta > Indicaci come possiamo aiutarti > Seleziona il motivo del blocco carta.

Scopri il conto Unicredit »

Bloccare il Bancomat Unicredit al telefono

Il blocco della carta di debito Unicredit è possibile anche contattando un numero verde, che si riferisce in modo specifico alla propria carta di pagamento. Vediamo di seguito quali sono i numeri da contattare a seconda dei casi.

Tipologia di carta di debito Numero verde Carta MyPay 800.57.57.57 dall’Italia

+39 02.33.40.89.73 dall’estero Carta Always 800.57.57.57 dall’Italia

+39 02.33.40.89.73 dall’estero MyOne 800.57.57.57 dall’Italia

+39 02.33.40.89.73 dall’estero Maestro 800.07.87.77 dall’Italia

+39 045 80.64.686 dall’estero

oppure 800.82.20.56 dall’Italia

+39 02 60843768 dall’estero Vpay 800.07.87.77 dall’Italia

+39 045 80.64.686 dall’estero

oppure 800.82.20.56 dall’Italia

+39 02 60843768 dall’estero

Sarà inoltre possibile rivolgersi direttamente alla propria filiale. Nel caso in cui si dovesse subire il furto della carta o ci dovesse essere un utilizzo non autorizzato da parte di qualcuno, si dovrà anche presentare denuncia alle autorità competenti. La copia della denuncia dovrà essere inviata alla Banca.

Attiva un conto Unicredit »

Come bloccare una carta di credito o una prepagata Unicredit

Oltre alla carte di debito, i clienti Unicredit potrebbero essere in possesso di carte di credito, oppure di carte prepagate (o di entrambe). Quali sono i percorsi che si dovranno seguire nel caso di furto, smarrimento o contraffazione di queste tipologie di carte?

I clienti che hanno aderito al servizio di Banca Multicanale potranno bloccare la carta:

tramite App Mobile Banking UniCredit , seguendo il percorso > Prodotti > Carte > Gestione Carta > Stato carta > Seleziona il motivo del blocco carta;

, seguendo il percorso > Prodotti > Carte > Gestione Carta > Stato carta > Seleziona il motivo del blocco carta; tramite la Banca via Internet, seguendo il percorso > Carta > Problemi con la carta > Seleziona il motivo del blocco carta, oppure il percorso > Carte > Sicurezza > Blocco carta > Carte di credito/Prepagata > Blocco per chi utilizza ancora il vecchio ambiente di Banca via Internet.

Se si accede al servizio da Sito mobile UniCredit, invece, il percorso da seguire sarà il seguente > Prodotti > Carte > Problemi carta > Indicaci come possiamo aiutarti > Seleziona il motivo del blocco carta.

Numeri verdi per bloccare una carta di credito o una carta prepagata Unicredit

Sarà possibile bloccare la carta di credito o la carta prepagata Unicredit contattando uno dei seguenti Numeri Verdi a seconda della carta che possiedi.

Tipologia Carta di credito o carta prepagata Numeri UniCreditCard/ UniCreditCardClick/ Genius Card 800.078.777 dall’Italia +39.045.80.64.686 dall’estero UniCreditCard emesse da UCFin (UniCredit Family Financing) 02.349.80.003 Visa Infinite 800.710.710 dall’Italia

+02.33.40.89.63 dall’estero

Anche in questo caso sarà possibile recarsi direttamente nella filiale più vicina alla propria abitazione per richiedere il blocco della carta.

Annunci Google

Altri numeri verdi da contattare nel caso in cui si avesse una carta di credito, sono i seguenti:

800.15.16.16 dall’Italia, + 39.02.349.80.020 dall’estero, +1 800 473 68 96 dagli USA nel caso di CartaSì;

800.207.167 nel caso di BankAmericard ;

; 800.39.39.39 dall’Italia e +39.02.3216.2656 dall’estero, nel caso di Diners;

06.72.90.03.47, nel caso di American Express.

Anche in questa ipotesi, nell’ipotesi di furto o utilizzo illecito della carta, si dovrà presentare denuncia alle autorità competenti.

Scopri il conto Unicredit »

Riemissione automatico di una carta Unicredit dopo un blocco

Nel momento in cui si richiederà il blocco di una carta di pagamento Unicredit, si avrà al contempo la possibilità di fare un’apposita richiesta per la riemissione della carta, alla quale corrisponderà un nuovo numero identificativo (PAN).

Sarà anche possibile richiedere l’invio della carta con modalità urgente, ovvero entro 48 ore, anche a un indirizzo specifico, tramite:

App Mobile Banking UniCredit;

Banca via Internet;

Numero Verde;

presso la propria Filiale.

Questa tipologia di invio è disponibile soltanto per le spedizioni in Italia, al costo di 25 euro. La riemissione della carta potrà essere richiesta anche in un secondo momento, presso la propria filiale di riferimento.

Nell’ipotesi in cui la carta si sia deteriorata o smagnetizzata, si potrà anche richiedere un duplicato. In questo caso, sarà possibile mantenere lo stesso PAN, ovvero lo stesso numero identificativo della carta.

Anche il duplicato potrà essere richiesto con la modalità invio urgente, per le spedizioni in Italia, al costo di 25 euro, entro 48 ore di tempo, tramite uno dei canali messi a disposizione dalla banca.

Scopri il conto online Unicredit »

Bloccare una carta Unicredit: numeri clienti privati e imprese

Riepiloghiamo di seguito quali i diversi numeri verdi che si possono contattare nel caso di furto, smarrimento o deterioramento di una carta Unicredit, che potrà essere una carta di credito, una carta di debito o una carta prepagata.

Per bloccare una carta di credito si dovrà chiamare il Numero verde 800.078.777 dall’Italia e il +39.045.80.64.686 dall’estero.

Per bloccare una carta di debito si dovrà chiamare il Numero verde 800.57.57.57 dall’Italia e il + 39 02 33408973 dall’estero.

Il Servizio Clienti Privati e Famiglie è disponibile al Numero verde 800.57.57.57 dall’Italia e al numero +39 02 33408973 dall’estero. Nel caso in cui non si fosse ancora clienti, ci si potrà rivolgere al Numero verde 800.32.32.85

Il Servizio Clienti Imprese potrà invece essere contattato:

nel caso di Banca via Internet, al numero a tariffa ripartita 848.88.00.88 (dall’estero e dai cellulari +39 02 33408967);

nel caso di Banca via Internet CBI, al numero a tariffa ripartita 848.690.300 (dall’estero +39 045 8064628).

Nel caso in cui non si fosse ancora clienti, si potrà contattare il Numero verde 800.88.11.77

Il Servizio Clienti Corporate è disponibile al Numero UniWeb 199.100.952 (dall’estero +39 045 8064646), mentre il Servizio Clienti Private Banking potrà essere contattato chiamando il Numero verde 800.710.710 dall’Italia e il +39 02 33408963 dall’estero.